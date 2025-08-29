Colombia

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

La cantante mexicana expresó su emoción por participar como invitada especial en el primer concierto del regreso de la colombiana al estadio GNP Seguros

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Shakira subió a Danna al escenario como invitada especial durante la primera noche de su regreso al estadio GNP Seguros de México - crédito @shakira/INstagram

Shakira prosigue con Las mujeres ya no lloran World Tour en México, iniciando su serie de presentaciones en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde extenderá su récord de más fechas durante una misma gira en dicho recinto.

Y es que, a las siete fechas anunciadas en el primer semestre, se suman otras cinco que le permitirán establecer una marca de 12 conciertos.

De momento ya se celebraron los dos primeros shows, los días 26 y 27 de agosto, con lleno total. La apertura se hizo por todo lo alto, incluyendo sorpresas como la aparición de Danna como invitada especial para interpretar juntas Soltera, sencillo en el que la mexicana apareció como invitada junto a otras figuras como Anitta, algo que se repitió en el videoclip.

Danna, en sus redes sociales, compartió su alegría de coincidir con Shakira en el estadio GNP Seguros - crédito @danna/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Danna expresó su gratitud a Shakira por la invitación, calificando la experiencia como “un regalo” y destacó la oportunidad de cantar juntas Soltera, convirtiéndose en la primera mujer invitada de lujo en un espectáculo de la barranquillera en lo corrido de la gira.

“La música une, nos regala momentos únicos, nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobre todo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas, Shaki encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo”, expresó en su mensaje.

La cantante mexicana resaltó la iniciativa de la colombiana al reunir a varias artistas para el videoclip de Soltera y citó las palabras del manifiesto de la Loba, que se volvió parte del espectáculo de Las mujeres ya no lloran World Tour: “Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen”, recordó.

Shakira y Danna compartieron agradecimientos mutuos durante su aparición en vivo en el estadio GNP Seguros - crédito @shakira/Instagram

Durante la presentación en el estadio GNP, Danna manifestó: “Qué belleza lo que vivimos anoche, qué deleite cantar juntas y pasarlo tan rico!”, a lo que Shakira respondió agradeciendo su presencia de la mexicana: “¡Qué talento! Gracias por acompañarme. Tú estuviste al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome”, expresó.

La noche culminó con un intercambio de elogios entre ambas artistas. Danna expresó: “México es tu casa. Eres lo máximo, gracias, un placer”, mientras que Shakira respondió: “Ustedes son mis hermanos ¡Te quiero Danna!”, lo que generó una ovación entre los asistentes.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Shakira extenderá su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México, en una misma gira, con 12 - crédito cortesía Ocesa

Una vez culmine su paso por México, la gira seguirá su curso en Colombia, donde la barranquillera brindará tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará el regreso de la barranquillera a la capital del Valle, 19 años después de su última visita, el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

  • 29 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 30 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)
  • 6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)
  • 11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)
  • 18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)
  • 25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)
  • 26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)
  • 1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)
  • 8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)
  • 22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)
  • 28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)
  • 29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)
  • 3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
  • 4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
  • 8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)
  • 9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

