Petro dejó esperando por horas a adultos mayores en Bucaramanga: llegaron a las 11 a. m. al punto de encuentro

El anuncio de un aumento en la cobertura del programa Colombia Mayor se convirtió en el eje central de la jornada prevista para el 29 de agosto de 2025 en Bucaramanga, Santander, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, tenía programado presentar una medida clave dentro de su reforma pensional.

Según el mensaje difundido por el mandatario en su cuenta personal de X, el Gobierno proyecta un avance hacia el denominado pilar solidario, con el objetivo de beneficiar a 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En su comunicación, el presidente destacó: “Gobierno anuncia aumento de la cobertura del monto de la Colombia mayor, paso hacia el pilar solidario que beneficiará a 3 millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad”. Esta declaración, compartida en redes sociales, subraya la intención del Ejecutivo de ampliar el alcance de la protección social para este sector de la población, en el marco de la reforma pensional que impulsa la administración actual.

La expectativa en la plazoleta Luis Carlos Galán de la capital del departamento de Santander creció a lo largo del día, ya que el ingreso del presidente estaba previsto para las 11:00 a.m., pero la espera se prolongó durante varias horas sin que Petro hiciera acto de presencia. La agenda oficial contemplaba que el jefe de Estado se dirigiera al público a las 2:00 p.m., momento en el que se esperaba la confirmación de la noticia para los adultos mayores del país.

De momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la razón del retraso del presidente Petro, causando indignación entre los asistentes al evento y miles de personas que se manifestaron en redes sociales.

El historial de inasistencia de Petro a eventos

El 19 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro admitió ante su gabinete y la audiencia de un Consejo de Ministros que no asistió a una reunión programada con la Unión Sindical Obrera (USO) porque, según sus palabras, “terminé dormido y no me despertaron”. Esta confesión, registrada en la emisión oficial, provocó reacciones negativas en redes sociales.

Durante el encuentro, Petro explicó que la cita con la USO formaba parte de su agenda oficial del día, pero no pudo cumplirla debido a este incidente. El mandatario enfatizó la importancia de reprogramar el diálogo con los trabajadores del sindicato, al señalar que es esencial para tratar asuntos de relevancia nacional. Desde su análisis, “hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, subrayando la necesidad de abordar temas vinculados al desarrollo de la agricultura y la industria.

En la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo de 2025, en Colombia, Petro dejó plantado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el mandatario colombiano aludió hechos de fuerza mayor, por lo que fue reemplazado por la excanciller Laura Sarabia.

El presidente Petro también llegó tarde a la celebración del desfile militar del 20 de julio de 2024, en esta ocasión fueron dos horas, lo que retrasó el evento.

La tardanza generó una ola de críticas en todo el país, ya que consideraron el gesto como un desprecio a las Fuerzas Armadas. Incluso, el enojo fue mayor, porque el mandatario abandonó el evento antes de que finalizara.

Desde la Casa de Nariño se explicó que esto se debió a que tenía que asistir a la instalación del Congreso. “El Presidente salió antes del desfile militar para cambiar y cumplir con el compromiso de la instalación del Legislativo”.