Colombia

Petro dejó esperando por horas a adultos mayores en Bucaramanga: llegaron a las 11 a. m. al punto de encuentro

El jefe de Estado no ha dado ningún tipo de explicación por el retraso, a pesar de que su intervención estaba programada para las 2:00 p. m.

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Más de cuatro horas completan
Más de cuatro horas completan adultos mayores esperando la llegada de Gustavo Petro a Bucaramanga - crédito @infopresidencia/X

El anuncio de un aumento en la cobertura del programa Colombia Mayor se convirtió en el eje central de la jornada prevista para el 29 de agosto de 2025 en Bucaramanga, Santander, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, tenía programado presentar una medida clave dentro de su reforma pensional.

Según el mensaje difundido por el mandatario en su cuenta personal de X, el Gobierno proyecta un avance hacia el denominado pilar solidario, con el objetivo de beneficiar a 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su comunicación, el presidente destacó: “Gobierno anuncia aumento de la cobertura del monto de la Colombia mayor, paso hacia el pilar solidario que beneficiará a 3 millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad”. Esta declaración, compartida en redes sociales, subraya la intención del Ejecutivo de ampliar el alcance de la protección social para este sector de la población, en el marco de la reforma pensional que impulsa la administración actual.

Petro anunció evento en Bucaramanga
Petro anunció evento en Bucaramanga y no ha llegado - crédito @petrogustavo/X

La expectativa en la plazoleta Luis Carlos Galán de la capital del departamento de Santander creció a lo largo del día, ya que el ingreso del presidente estaba previsto para las 11:00 a.m., pero la espera se prolongó durante varias horas sin que Petro hiciera acto de presencia. La agenda oficial contemplaba que el jefe de Estado se dirigiera al público a las 2:00 p.m., momento en el que se esperaba la confirmación de la noticia para los adultos mayores del país.

De momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la razón del retraso del presidente Petro, causando indignación entre los asistentes al evento y miles de personas que se manifestaron en redes sociales.

El historial de inasistencia de Petro a eventos

El presidente confesó que aunque no asistió si considera importante reprogramar la reunión - crédito presidencia

El 19 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro admitió ante su gabinete y la audiencia de un Consejo de Ministros que no asistió a una reunión programada con la Unión Sindical Obrera (USO) porque, según sus palabras, “terminé dormido y no me despertaron”. Esta confesión, registrada en la emisión oficial, provocó reacciones negativas en redes sociales.

Durante el encuentro, Petro explicó que la cita con la USO formaba parte de su agenda oficial del día, pero no pudo cumplirla debido a este incidente. El mandatario enfatizó la importancia de reprogramar el diálogo con los trabajadores del sindicato, al señalar que es esencial para tratar asuntos de relevancia nacional. Desde su análisis, “hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, subrayando la necesidad de abordar temas vinculados al desarrollo de la agricultura y la industria.

El presidente de Panamá fue
El presidente de Panamá fue acompañado por la canciller de Colombia, ante la inasistencia de Gustavo Petro - crédito @JoseRaulMulino/X

En la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo de 2025, en Colombia, Petro dejó plantado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el mandatario colombiano aludió hechos de fuerza mayor, por lo que fue reemplazado por la excanciller Laura Sarabia.

El presidente Petro también llegó tarde a la celebración del desfile militar del 20 de julio de 2024, en esta ocasión fueron dos horas, lo que retrasó el evento.

La tardanza generó una ola de críticas en todo el país, ya que consideraron el gesto como un desprecio a las Fuerzas Armadas. Incluso, el enojo fue mayor, porque el mandatario abandonó el evento antes de que finalizara.

Desde la Casa de Nariño se explicó que esto se debió a que tenía que asistir a la instalación del Congreso. “El Presidente salió antes del desfile militar para cambiar y cumplir con el compromiso de la instalación del Legislativo”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAdulto mayorInasistenciaBucaramangaReforma pensionalPetro eventoGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día del 29 de agosto 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día del 29

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

El jugador del Once Caldas interpretó este gesto como un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante su carrera

Esta fue la reacción de

Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

El atacante de Once Caldas y actual máximo goleador de la Copa Sudamericana recibió el llamado de Néstor Lorenzo para la preparación de los partidos ante Bolivia y Venezuela

Dayro Moreno regresa a la

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Luego de anunciar la convocatoria de la Tricolor, el entrenador empezará a preparar el equipo con el que buscará la clasificación al mundial 2002

Así formaría la selección Colombia

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 29 de agosto de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Sergio Fajardo se le midió

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Esta es la fortuna que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada: se conocieron detalles de un evento en el que se presentó

Shakira enterneció con dedicatoria a su padre durante concierto en México al ritmo de mariachis: “Se sentiría muy orgulloso”

Karina García respondió con mensaje espiritual tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G: “Dejemos que todo fluya”

Deportes

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Lando Norris dominó en las prácticas libres

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”