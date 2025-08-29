Familia de Valeria Afanador había denunciado graves fallas en la investigación por su desaparición antes de encontrarla sin vida

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, padres de Valeria Afanador, menor de 10 años, desaparecida el 12 de agosto de 2025 - crédito redes sociales

Con “profundo dolor e indignación”, la familia Afanador Cárdenas denunció ante la opinión pública lo que calificaron como graves irregularidades en la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria, la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto en Cajicá.

En un comunicado, la familia exigió que se respete el mandato constitucional que declara que, “el derecho a la vida es inviolable”, recordando que la Constitución establece que la familia, la sociedad y el Estado están obligados a asistir y proteger a los niños. “Valeria merece ser encontrada con vida y sus derechos deben ser prioridad”, reclamaron en su mensaje inicial, cuando aún confiaban en hallarla con vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La familia también señaló que no se activó de inmediato el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que, a su juicio, agravó el riesgo sobre la vida de la menor - crédito redes sociales

Los padres advirtieron sobre “omisiones y posibles negligencias institucionales”. Recordaron que la Defensoría del Pueblo alertó sobre “graves deficiencias” en el manejo del caso, pues no se activaron protocolos de búsqueda de manera oportuna. Por ejemplo, la circular amarilla de Interpol se emitió siete días después de la desaparición, retraso que calificaron como “injustificado”.

La familia también señaló que no se activó de inmediato el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que, a su juicio, agravó el riesgo sobre la vida de la menor. Además, criticaron que incluso la institución educativa tardara en notificar la ausencia de Valeria, aunque aclararon que esto no exime al Estado de su responsabilidad principal.

Finalmente, expresaron frustración al no conocer hasta ahora acciones concretas de Fiscalía, CTI o Policía en materia de interrogatorios, uso de cámaras de seguridad o activación de protocolos básicos. El comunicado concluyó denunciando que cada minuto perdido en la búsqueda significó un mayor peligro para la niña.

Noticia en desarrollo...