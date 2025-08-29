Colombia

Daniel Palacios sobre el fuerte accidente en su caravana en Medellín: “Pido investigación, con el clima político no descarto nada”

El exministro del Interior y precandidato presidencial no sufrió daños en el choque que dejó al menos nueve heridos, entre ellos personal de seguridad y policías, durante su recorrido político por Medellín rumbo a Rionegro

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El exministro del Interior no sufrió daños en el choque que dejó al menos nueve heridos, entre ellos personal de seguridad y policías, durante su recorrido político por Medellín rumbo a Rionegro - crédito Cortesía

Una intensa movilización se generó este jueves 28 de agosto en Medellín tras el grave accidente de tránsito que involucró a una de las camionetas pertenecientes a la caravana del precandidato presidencial y exministro del interior Daniel Palacios.

El accidente se produjo mientras la comitiva se desplazaba por la capital antioqueña Medellín hacia Rionegro, más exactamente en Las Balsas, a la altura del centro comercial Santa Fe, como parte de la agenda que el precandidato desarrollaba en la región.

El incidente dejó un saldo de al menos nueve personas heridas, entre ellas el conductor de la camioneta, varios escoltas y agentes de policía, según lo informó el equipo de campaña.

Pese a la gravedad del hecho, el propio Daniel Palacios resultó ileso, según confirmaron las autoridades locales.

Un vehículo de la comitiva
Un vehículo de la comitiva del precandidato presidencial sufrió un grave siniestro mientras se dirigía a Rionegro, resultando lesionados escoltas, policías y el conductor, aunque el exministro salió ileso según fuentes oficiales - crédito Equipo de campaña Daniel Palacios

De acuerdo con los primeros reportes, los heridos están siendo atendidos por equipos médicos y se encuentran bajo observación. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que afectó directamente la seguridad de la caravana política y evidenció la vulnerabilidad de los desplazamientos de figuras públicas.

Según la información conocida por Infobae Colombia, momentos antes del accidente que involucró a la caravana del candidato presidencial Daniel Palacios, integrantes de su esquema de seguridad notaron irregularidades en uno de los vehículos, motivando la evacuación del político segundos antes de que ocurriera el siniestro.

Según las declaraciones de su equipo, la acción rápida permitió que Palacios resultará ileso, mientras el vehículo que encabezaba la comitiva perdió los frenos, volcándose en la vía y provocando lesiones a siete policías y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El incidente que dejó varios
El incidente que dejó varios heridos en el entorno del aspirante presidencial, pone en relieve la importancia de sistemas de protección robustos y la necesidad de revisar procedimientos en escenarios de alta exposición pública - crédito Equipo de Prensa Daniel Palacios

Daniel PalaciosMedellínAccidente caravana Daniel PalaciosAntioquiaElecciones presidenciales 2026Precandidatos presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

