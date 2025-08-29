Atranco a mano armada en Col subsidio al norte de Bogotá

inseguridad ciudadana

Sobre las 9:00 a. m. del viernes 29 de agosto de 2025, varios testigos reportaron por las redes sociales un atraco a mano armada en un almacén de droguerias Colsubsidio en el norte de la ciudad.

Al parecer, los delincuentes ingresaron con armas de fuego en sus manos, intimidaron a los trabajadores del lugar, se llevaron dinero de las cajas registradoras, causaron daños materiales como la ruptura de algunas vitrinas y desalojaron el sitio.

En el lugar ya hace presencia la Policía Metropolitana de la ciudad para investigar lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos y las medidas pertinentes que en el momento se están llevando a cabo por parte de las autoridades de la capital del país.

“Inmediatamente se conoce el reporte de un presunto hecho de hurto en el sector Décima Ciento Ocho con quince. Nuestra zona de atención, nuestra reacción y todo el personal de la localidad de Usaquén inician un plan candado en la jurisdicción. Inmediatamente llegamos al sitio. Se puede verificar que la persona, el empleado de dicho establecimiento, al parecer, habría sido intimidada y en la parte interna habrían tomado las llaves de las vitrinas y habían hurtado unos productos dermatológicos. Nuestra Policía Judicial ya está al frente y estamos verificando también mediante trazabilidad de cámaras de seguridad los rostros para individualizar estos sujetos y lograrlos u-ubicar de manera inmediata”.

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá