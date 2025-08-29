Colombia

Atranco a mano armada en Col subsidio al norte de Bogotá

Los delincuentes ingresaron con armas de fuego en sus manos, intimidaron a los trabajadores del lugar, se robaron el dinero de las cajas registradoras, dañaron vitrinas y desalojaron el sitio

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
inseguridad ciudadana
inseguridad ciudadana

Sobre las 9:00 a. m. del viernes 29 de agosto de 2025, varios testigos reportaron por las redes sociales un atraco a mano armada en un almacén de droguerias Colsubsidio en el norte de la ciudad.

Al parecer, los delincuentes ingresaron con armas de fuego en sus manos, intimidaron a los trabajadores del lugar, se llevaron dinero de las cajas registradoras, causaron daños materiales como la ruptura de algunas vitrinas y desalojaron el sitio.

En el lugar ya hace presencia la Policía Metropolitana de la ciudad para investigar lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos y las medidas pertinentes que en el momento se están llevando a cabo por parte de las autoridades de la capital del país.

“Inmediatamente se conoce el reporte de un presunto hecho de hurto en el sector Décima Ciento Ocho con quince. Nuestra zona de atención, nuestra reacción y todo el personal de la localidad de Usaquén inician un plan candado en la jurisdicción. Inmediatamente llegamos al sitio. Se puede verificar que la persona, el empleado de dicho establecimiento, al parecer, habría sido intimidada y en la parte interna habrían tomado las llaves de las vitrinas y habían hurtado unos productos dermatológicos. Nuestra Policía Judicial ya está al frente y estamos verificando también mediante trazabilidad de cámaras de seguridad los rostros para individualizar estos sujetos y lograrlos u-ubicar de manera inmediata”.

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Temas Relacionados

Atraco a mano armadaNorte de BogotáColsubsidioInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Joven colombiano explicó cómo, en menos de un año, logró crear un exitoso emprendimiento en Estados Unidos

A los 20 años, Juan, un joven colombiano radicado en Wichita, Kansas, fundó un negocio propio de lavado de autos que le permitió alcanzar la independencia laboral

Joven colombiano explicó cómo, en

Etapa 7 de la Vuelta a España: El español Juan Ayuso gana, el colombiano Harold Tejada entra en el top-5 de la jornada y Egan Bernal vuelve al top-10

Con un final exigente en Huesca La Magia con un premio de primera categoría, el corredor del UAE Emirates conquista la victoria en una de las grandes, mientras que por Colombia el mejor de la jornada fue el ciclista del XDS Astana Team

Etapa 7 de la Vuelta

Otro judicializado por crimen de biólogo italiano en Santa Marta: también ocultó partes del cuerpo de Alessandro Coatti

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización del joven José Ángel Lizcano Fernández, que participó en el hurto y en el cruento homicidio del científico italiano

Otro judicializado por crimen de

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

El participante explicó en una transmisión en vivo que las sanciones del programa lo privaron de cualquier ganancia, luego de que su equipo fue castigado con la entrega total del dinero acumulado

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del

Exministro Diego Molano advierte que despliegue militar de Petro en Catatumbo convierte a Colombia en “escudo humano” de Maduro

El exministro durante el Gobierno de Duque criticó la decisión del presidente Gustavo Petro de enviar 25.000 soldados a la frontera con Venezuela, porque la medida puede “favorecer al régimen de Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles”

Exministro Diego Molano advierte que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocuparon bienes del narco colombiano

Ocuparon bienes del narco colombiano ‘Tito el Borracho’: pedido en extradición por EE. UU y que se hacía pasar como empresario y escolta

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

ENTRETENIMIENTO

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

Estas son las canciones que sonarán en El Campín para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Vicky Dávila sorpendió con versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’: “Ella es un escándalo”

La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedó ceguera”

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ deportado de Colombia retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Deportes

Etapa 7 de la Vuelta

Etapa 7 de la Vuelta a España: El español Juan Ayuso gana, el colombiano Harold Tejada entra en el top-5 de la jornada y Egan Bernal vuelve al top-10

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios para reforzar el cuadro azul: esto se sabe

Hinchas del América de Cali confrontaron a la gerente del equipo durante partido de la Liga Femenina: “Se nos ríen en la cara”

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

El portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe: que pasará con el colombiano Jhon Jáder Durán