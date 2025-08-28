Colombia

Transmilenio confirmó desvíos en sus rutas a la altura de la Universidad Nacional por manifestaciones

Se desconocen las razones por las que se generaron estas protestas de los estudiantes de la universidad pública, que afectan el tráfico en esta zona de Bogotá

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Protestas Universidad Nacional Bogotá -
Protestas Universidad Nacional Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

En horas de la mañana del 28 de agosto, la empresa de transporte público en Bogotá informó a través de sus redes sociales que por causa de manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional, algunos servicios se verán obligados a activar desvíos preventivos.

La empresa confirmó que: “#TMAhora (11:05 a. m.) Por manifestación ajena a la operación en la Avenida NQS con Calle 45 (Universidad Nacional), los servicios de TransMiZonal en el sector activan desvíos preventivos”.

La Secretaria de Movilidad y Trasmilenio confirmaron cierre total de un corredor vial aledaño al punto de concentración de la manifestación:

“Reporte de Movilidad

28 de agosto de 2025

Corte 11:50 a. m.

Se realiza cierre total de la Av. El Dorado (calle 26) a la altura de la carrera 33, en ambos sentidos, por manifestación. Rutas alternas: Tomar Av. Américas y/o calle 53″.

Sobre las 12:38 p. m. se confirmó la suspensión del servicio de algunas estaciones del sistema de transporte: “Las estaciones Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá y Corferias siguen sin operar temporalmente.Al oriente, la flota retorna en la estación Concejo de Bogotá. Al occidente, la flota retorna en la estación Corferias”.

En el lugar hacen presencia miembro de la Alcaldía para intentar contener la situación y restablecer el orden público en el lugar.

La Secretaria de Movilidad y Transmilenio confirmaron cierre total de un corredor vial aledaño al punto de concentración de la manifestación - crédito Pasa en Bogotá/X

Las manifestaciones podrían estar ligadas a los cientos de panfletos que fueron repartidos en la jornada haciendo referencia a la instalación del nuevo semestre estudiantil y las formas en las que la Brigada Clandestina PPP y el Frente Estudiantil Clandestino (F.E.C.) se hacen sentir para poder velar y respetar los derechos de la comunidad estudiantil.

“A la comunidad universitaria y al pueblo colombiano desde la Brigada Clandestina PPP y el Frente Estudiantil Clandestino (F.E.C.), saludamos a los y las estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá, quienes hoy, en medio de la represión y la ofensiva ideológica contra el movimiento estudiantil, siguen levantando las banderas de la rebeldía, la dignidad y la lucha popular”.

En el pasquín se mencionan las presuntas irregularidades que se viven gracias a la administración del plantel y la omisión de las organizaciones criminales: “La universidad atraviesa un momento de tensión y disputa. Mientras las directivas insisten en normalizar la precariedad, invisibilizar las problemáticas estructurales y criminalizar la protesta, los estudiantes continúan resistiendo en las aulas, en las asambleas y en las calles. No es casualidad que se ataque sistemáticamente al movimiento estudiantil: nuestra voz organizada es una amenaza real para quienes gobiernan con hambre, exclusión y violencia”.

La Brigada Clandestina PPP y
La Brigada Clandestina PPP y el Frente Estudiantil Clandestino (F.E.C.), se hace sentir para poder valar y respetar los derechos de la comunidad estudiantil - crédito cortesía

Por lo anterior, confirmaron que “la Brigada Clandestina PPP también se consolida en la Nacional. Lo hacemos como continuidad de la lucha que ya existe en otras universidades, convencidos de que el movimiento estudiantil no puede fragmentarse ni quedarse a la defensiva. Desde Bogotá también decimos con claridad: ni un paso atrás”.

Finalmente, aclararon cuál es el significado de portar la capucha, como una prenda identitaria de quienes deciden protestar: “Sabemos que muchos se preguntan por qué la capucha sigue presente en la Universidad. La respuesta es clara: la capucha es memoria, es defensa y es acción. Es memoria porque recoge la historia de décadas de resistencia estudiantil contra la represión estatal. Es defensa porque protege la identidad de quienes se levantan frente a la criminalización y la persecución política. Y es acción porque demuestra que, incluso bajo la amenaza, la juventud no renuncia a luchar. La capucha no es anonimato vacío, es colectividad combativa”.

Corroboraron el objetivo de la protesta que es velar por la comunidad estudiantil y “enunciar y enfrentar toda forma de criminalización de la protesta. Defender el derecho a la rebeldia, con o sin capucha, en las aulas, en las calles y en la vida”.

