Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Raúl Santi llegó a ser uno de los cantantes más famosos dentro del territorio nacional- crédito Colprensa

El cantante colombiano Raúl Santi, reconocido por sus éxitos románticos en la balada y la música popular, compartió uno de los episodios más impactantes de su vida: haber sido víctima de actos de brujería y cómo este hecho lo llevó a acercarse a la fe cristiana y a replantear su vida espiritual.

El artista describió a Bésame la sorpresa que se llevó al descubrir elementos extraños en su propio hogar. “¿Estaban haciendo brujería? La verdad sí, yo encontré unas cosas muy terribles. Encontré fotografías de mi vida que estaban escondidas en un lugar de mi casa donde nadie más las puede poner sino algo muy sobrenatural”, confesó con franqueza, dejando ver la dimensión de lo que consideró un ataque espiritual.

Según contó Santi, ese hallazgo lo marcó profundamente y lo motivó a buscar respuestas. Fue entonces cuando el artista decidió recurrir a la Biblia, encontrando en las enseñanzas de Jesús un camino de esperanza.

“Me acerqué a la Biblia y me di cuenta de que Jesús lo que más hizo fue liberar endemoniados y luchar y bendecir personas que estaban llevadas, mejor dicho, en todas las formas de esa maldición”, aseguró el cantante.

Raúl Santi explicó que su proceso no se limitó a una lectura superficial. Impulsado por la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, el artista inició un camino de formación espiritual: “Empecé a estudiar muchos semestres de evangelismo para explicar dentro de mí mismo cosas y protegerme, pero no lo hice ni porque quería ser pastor, ni el santo, ni el chacho de la película espiritual. Lo hice para fortalecerme”, aclaró, destacando que su objetivo fue siempre salvaguardar su vida y su paz interior.

Con la voz cargada de sinceridad, el artista expresó que esta experiencia lo transformó de manera definitiva: “He descubierto a través de los años que uno sin Dios no vale nada. Conocí el mal y desde entonces me dediqué a combatirlo y a no dejarme doblegar, y fue con la palabra”, manifestó. Estas palabras revelan que, más allá del susto inicial, Raúl encontró en la fe un soporte para enfrentar las adversidades y resistir cualquier intento de daño espiritual.

Cuando se le preguntó si sabía quién estaba detrás de los actos de brujería, su respuesta fue contundente: “Sí. Era una mujer”, afirmó, sin dar mayores detalles sobre la identidad ni los motivos que pudo tener esta persona. Sin embargo, el artista dejó claro que los intentos de afectarlo no cesaron: “Aún todavía, a través de los años, procura hacerme daño en forma física”, agregó, insinuando que la amenaza no se ha desvanecido del todo.

Raúl Santi entregó detalles de su apego a Dios- crédito X

El relato de Raúl Santi no solo conmueve por su crudeza, sino que también evidencia una realidad que, aunque muchos consideran lejana, persiste en diversos contextos culturales: la práctica de rituales con fines de daño y el impacto emocional que estos pueden causar en quienes los padecen. El artista, lejos de responder con odio o venganza, optó por la resiliencia espiritual y por un mensaje de esperanza.

Hoy, el intérprete asegura que su propósito es mantenerse firme en la fe y transmitir lo que aprendió en este camino: “Uno no puede dejarse vencer por el mal. La única manera de vencerlo es con Dios y con la palabra”, concluyó.

Tal experiencia, según él, le permitió redescubrir su fortaleza interior y, al mismo tiempo, comprender que la fama y el éxito no son barreras contra situaciones de vulnerabilidad.

Raúl Santi alcanzó su punto máximo de fama a finales de los 70s- crédito calendario-colombia.com

Es importante mencionar que la época más famosa de Raúl Santi se remonta a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando irrumpió en la escena musical con su emblemático sencillo No más contigo (1977), un éxito que lo catapultó a la fama y lo consolidó como una de las voces más destacadas de la balada romántica colombiana.

Durante esa década, el artista lanzó grandes temas como Piénsame en 1983, que alcanzó los primeros puestos en las listas de Colombia y toda Latinoamérica; su presencia en los medios se fortaleció con elogios como el galardón “La Estrella de Oro al Mejor Cantante” de Billboard en 1981, y consolidó una serie de éxitos que lo convirtieron en un referente del género romántico en Colombia.