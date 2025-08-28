Colombia

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

El artista santandereano explicó que fue necesario estudiar “muchos semestres” de evangelismo para “protegerse” de los males que lo asechaban

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Raúl Santi llegó a ser
Raúl Santi llegó a ser uno de los cantantes más famosos dentro del territorio nacional- crédito Colprensa

El cantante colombiano Raúl Santi, reconocido por sus éxitos románticos en la balada y la música popular, compartió uno de los episodios más impactantes de su vida: haber sido víctima de actos de brujería y cómo este hecho lo llevó a acercarse a la fe cristiana y a replantear su vida espiritual.

El artista describió a Bésame la sorpresa que se llevó al descubrir elementos extraños en su propio hogar. “¿Estaban haciendo brujería? La verdad sí, yo encontré unas cosas muy terribles. Encontré fotografías de mi vida que estaban escondidas en un lugar de mi casa donde nadie más las puede poner sino algo muy sobrenatural”, confesó con franqueza, dejando ver la dimensión de lo que consideró un ataque espiritual.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según contó Santi, ese hallazgo lo marcó profundamente y lo motivó a buscar respuestas. Fue entonces cuando el artista decidió recurrir a la Biblia, encontrando en las enseñanzas de Jesús un camino de esperanza.

Me acerqué a la Biblia y me di cuenta de que Jesús lo que más hizo fue liberar endemoniados y luchar y bendecir personas que estaban llevadas, mejor dicho, en todas las formas de esa maldición”, aseguró el cantante.

Raúl Santi explicó que su proceso no se limitó a una lectura superficial. Impulsado por la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, el artista inició un camino de formación espiritual: “Empecé a estudiar muchos semestres de evangelismo para explicar dentro de mí mismo cosas y protegerme, pero no lo hice ni porque quería ser pastor, ni el santo, ni el chacho de la película espiritual. Lo hice para fortalecerme”, aclaró, destacando que su objetivo fue siempre salvaguardar su vida y su paz interior.

Raúl Santi llegó a ser
Raúl Santi llegó a ser uno de los cantantes más famosos dentro del territorio nacional- crédito Colprensa

Con la voz cargada de sinceridad, el artista expresó que esta experiencia lo transformó de manera definitiva: “He descubierto a través de los años que uno sin Dios no vale nada. Conocí el mal y desde entonces me dediqué a combatirlo y a no dejarme doblegar, y fue con la palabra”, manifestó. Estas palabras revelan que, más allá del susto inicial, Raúl encontró en la fe un soporte para enfrentar las adversidades y resistir cualquier intento de daño espiritual.

Cuando se le preguntó si sabía quién estaba detrás de los actos de brujería, su respuesta fue contundente: “Sí. Era una mujer”, afirmó, sin dar mayores detalles sobre la identidad ni los motivos que pudo tener esta persona. Sin embargo, el artista dejó claro que los intentos de afectarlo no cesaron: “Aún todavía, a través de los años, procura hacerme daño en forma física”, agregó, insinuando que la amenaza no se ha desvanecido del todo.

Raúl Santi entregó detalles de
Raúl Santi entregó detalles de su apego a Dios- crédito X

El relato de Raúl Santi no solo conmueve por su crudeza, sino que también evidencia una realidad que, aunque muchos consideran lejana, persiste en diversos contextos culturales: la práctica de rituales con fines de daño y el impacto emocional que estos pueden causar en quienes los padecen. El artista, lejos de responder con odio o venganza, optó por la resiliencia espiritual y por un mensaje de esperanza.

Hoy, el intérprete asegura que su propósito es mantenerse firme en la fe y transmitir lo que aprendió en este camino: “Uno no puede dejarse vencer por el mal. La única manera de vencerlo es con Dios y con la palabra”, concluyó.

Tal experiencia, según él, le permitió redescubrir su fortaleza interior y, al mismo tiempo, comprender que la fama y el éxito no son barreras contra situaciones de vulnerabilidad.

Raúl Santi alcanzó su punto
Raúl Santi alcanzó su punto máximo de fama a finales de los 70s- crédito calendario-colombia.com

Raúl Santi alcanzó su punto máximo de fama a finales de los 70

Es importante mencionar que la época más famosa de Raúl Santi se remonta a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando irrumpió en la escena musical con su emblemático sencillo No más contigo (1977), un éxito que lo catapultó a la fama y lo consolidó como una de las voces más destacadas de la balada romántica colombiana.

Durante esa década, el artista lanzó grandes temas como Piénsame en 1983, que alcanzó los primeros puestos en las listas de Colombia y toda Latinoamérica; su presencia en los medios se fortaleció con elogios como el galardón “La Estrella de Oro al Mejor Cantante” de Billboard en 1981, y consolidó una serie de éxitos que lo convirtieron en un referente del género romántico en Colombia.

Temas Relacionados

Raúl SantiBrujeríaCantantes colombianosMúsica colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Garrido radicó una proposición para que el Estado reconozca al cartel de los Soles como una organización criminal: “No nos van a callar”

La representante a la Cámara pidió que el Gobierno colombiano, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, reconozca a la red, tal como otras naciones ya lo hicieron

Lina Garrido radicó una proposición

JEP reconoció a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima de las Farc

La decisión del tribunal de paz permitirá que la institución educativa participe como interviniente especial en el macrocaso que investiga los crímenes cometidos contra miembros de la fuerza pública y sus familias

JEP reconoció a la Universidad

Concejal de Bogotá que estuvo en atentado contra Miguel Uribe reaccionó a la sanción impuesta a menor que disparó al senador: “Produce vergüenza y dolor”

Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo del precandidato asesinado, expresó su frustración por la decisión de la justicia colombiana

Concejal de Bogotá que estuvo

Sisbén excluyó a hogares en Bogotá que no actualizaron datos: así puede solicitar una nueva encuesta y recuperar los beneficios

La Secretaría Distrital de Planeación informó que quienes no realizaron el trámite de verificación fueron retirados del sistema, perdiendo acceso a programas sociales y servicios esenciales

Sisbén excluyó a hogares en

La historia de un hombre que cavó un hueco como refugio para huir del “fin del mundo”, pero murió sepultado antes de terminarlo

Sus familiares, que lo buscaban desde el 18 de agosto, habrían escuchado la particular decisión de Arturo Enrique Aguirre García, pero no imaginaron que aquella iniciativa le fuera a costar la vida

La historia de un hombre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad explicó por qué mantiene

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Deportes

Millonarios tendría casi listo su

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”