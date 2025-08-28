Petro aseguró que referendo promovido por el Gobernador de Antioquia quiere acumular la riqueza del país en zonas específicas: “se quiere hacer dos Colombias; una rica, Medellín y Bogotá, con sus zonas de pobreza, y otra pobre: el resto de Colombia”

Gobernador de Antioquia - Gustavo Petro - Andrés Julián Rendón- crédito John Paz/Colprensa

El presidente Gustavo Petro abrió su jornada de jueves 28 de agosto de 2025 en sus redes sociales, con el señalamiento a la propuesta del gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la autonomía fiscal de cada una de las regiones.

El jefe de Estado fue puntual al mencionar que este mecanismo de participación ciudadana no solo agruparía la riqueza de todo un país en zonas puntuales.

“En el referendo propuesto por el gobernador de Antioquia y con firmas que lo respaldan de solo Bogotá y Antioquia, se quiere hacer dos Colombias; una rica Medellín y Bogotá, con sus zonas de pobreza, y otra pobre: el resto de Colombia”.

Gustavo Petro afirmó que es una medida que atenta contra todos los colombianos respaldado en la derecha del país.

“Es una propuesta violenta que dirige una uribista sucreña que ocasionaría la destrucción de Sucre y todos los demás departamentos del Caribe y todos los demás departamentos que son como Sucre”.

Petro sobre referendo propuesto por el Gobernador de Antioquia - crédito @petrogustavo/X

La senadora Clara López Obregón del Pacto Histórico advirtió en su ponencia en el Congreso el 26 de agosto de 2025, sobre el impacto fiscal del referendo propuesto por el gobernador de Antioquia: “Eso implica una reducción de ciento sesenta y un billones de pesos del presupuesto nacional a partir del año 2027. Plata blanca. 7,9 puntos del PIB que dejarían de entrar al presupuesto general de la nación, que en sus mejores épocas no... no alcanza el veinte”.

La legisladora subrayó que la propuesta no coordina con el acto legislativo aprobado el año anterior, lo que, a su juicio, generaría un “desgaste impresionante”.

Al referirse a la afectación sobre los municipios, López Obregón precisó: “También implica una reducción de cincuenta y dos billones en el sistema general de participaciones, 70% de los cuales van a los municipios. Eso es de 2,5 puntos del PIB. Eso es mucha plata”.

La senadora cuestionó la idea de que los departamentos puedan compensar a los municipios, al señalar: “Ese derrame viene previo una sustracción de recursos de los municipios, constante y sonante, de por lo menos 40 billones de pesos. Eso porque no están coordinados”.

La senadora Clara López Obregón del Pacto Histórico advirtió en su ponencia en el Congreso el 26 de agosto de 2025, sobre el impacto fiscal del referendo propuesto por el gobernador de Antioquia - crédito Clara López/X

Sobre la viabilidad constitucional de la propuesta, López Obregón enfatizó que se tendrían que modificar algunos artículos de la Constitución política y añadió que la intención de que los departamentos asuman el Sistema General de Participaciones no se encuentra contemplada en el texto del referendo.

La senadora también abordó la administración del impuesto de renta, aclarando: “Se le entrega la titularidad. ¿Y qué quiere decir la titularidad? Que el impuesto de renta entra a ser propiedad de los departamentos. ¿Estoy en lo correcto? Y al ser propiedad de los departamentos, cada Asamblea Departamental tendrá que expedir su ordenanza creando el impuesto de renta departamental. Ya no sirve el impuesto de renta nacional porque perdió la competencia la nación”.

López Obregón ironizó sobre la dificultad de implementar este esquema: “Imagínese usted el oso por allá para recaudar nada en Guainía”.

El presidente Gustavo Petro abrió su jornada de jueves 28 de agosto de 2025 en sus redes sociales, con el señalamiento a la propuesta del gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la autonomía fiscal de cada una de las regiones - crédito prensa gobernador de Antioquia

En cuanto a la posibilidad de crear un fondo nacional para evitar la desfinanciación, la senadora citó la Constitución: “El artículo 362 que las rentas y los bienes de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y no pueden ser intervenidos, sino como se interviene la propiedad privada. Y que la nación no puede recibir las platas de los departamentos, salvo temporalmente cuando haya guerra exterior. Entonces, ¿cómo van a hacer para crear el fondo si eso está prohibido por la Constitución?”.

La senadora citó un estudio del Ministerio de Educación sobre las consecuencias de la recentralización: “Los estimativos de la canasta educativa y la asignación por alumno basados en parámetros óptimos que permitirían ofrecer un servicio educativo en condiciones de eficiencia supera ampliamente las disponibilidades del Sistema General de Participaciones que se recortó del cuarenta al veinte por ciento de los ingresos corrientes de la nación en esa oportunidad”.

La senadora concluyó su intervención con un llamado: “Tenemos que poner país por encima de partido, ¿sí? Ojalá yo pudiera decir lo mismo, ¿no?, en cualquier otro proyecto que ustedes han planteado y que yo haya adversado. Es que esto es de una gravedad tremenda”.