Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias”

Pablo Arango relató en Sinceramente Cris cómo la represión de su identidad lo llevó a enfrentar graves problemas de salud mental y a experimentar momentos de desesperanza durante años - crédito @reporteropablo/ Instagram

El testimonio de Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, ha generado un profundo impacto tras compartir en el pódcast Sinceramente Cris los momentos más difíciles que atravesó antes de asumir abiertamente su orientación sexual.

El comunicador relató que durante años vivió una etapa marcada por la ansiedad y la depresión, y llegó a experimentar pensamientos suicidas por la imposibilidad de expresarse con libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, Arango detalló que hasta los 24 años mantuvo relaciones sentimentales con mujeres, mientras ocultaba su verdadera identidad.

Al recordar su última relación heterosexual, el periodista describió la intensidad de ese vínculo y cómo, pese a la cercanía y la convivencia, el malestar interno se intensificaba. “La última relación que yo tuve con una mujer a los 24 años fue una relación muy intensa, muy intensa, en la que yo ya vivía solo en Bogotá, entonces ella podía ir a mi casa, quedarse, etcétera, y yo no me sentía bien”, expresó.

Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, relató en el pódcast Sinceramente Cris los momentos de ansiedad y depresión que vivió antes de hacer pública su orientación sexual - crédito @reporteropablo/Instagram

El presentador de Noticias Caracol reconoció que la presión de mantener una “doble vida” lo llevó a un estado emocional cada vez más complejo. Según sus palabras, “sentía que cada vez esto iba aumentando un tema de depresión, de ansiedad”.

Aunque aclaró que nunca llegó a planear un acto irreversible, admitió la presencia constante de pensamientos autodestructivos. “Yo no te puedo decir que nunca tuve como la intención de acabar con mi vida directa, pero sí tuve pensamientos suicidas, tuve pensamientos en los que yo decía: ‘¿Para qué quiero vivir si no puedo expresar mi sexualidad?’”

El periodista describió ese periodo como “momentos demasiado oscuros”, hasta que finalmente tomó la decisión de dejar atrás el silencio: “Fueron momentos demasiado oscuros hasta que yo un día dije: ‘No más, no más’”.

La experiencia compartida por Pablo Arango en el pódcast Sinceramente Cris refleja el proceso personal que atravesó antes de declararse abiertamente gay, así como las consecuencias emocionales de reprimir su orientación sexual durante años.

“Tenía novias para ocultar lo que realmente era, fue un momento muy difícil para mí, pero en mi familia no se lo imaginaban”, dijo Pablo, asegurando que para varios de sus familiares su salida del closet fue impactante.

El conocido presentador confesó que en el momento en el que decide anunciarlo con su familia, los alertó diciéndoles que tenía algo importante que comentarles. “Les dije que iba a viajar a Manizales, pero ellos creían que yo les iba a decir que mi novia estaba en embarazo, pero yo lo conté con mucho respeto, les fue despejando dudas”, reveló Arango.

El periodista confesó que el miedo a expresar su identidad lo sumergió en pensamientos autodestructivos, hasta que decidió dejar atrás el silencio y asumir abiertamente su sexualidad - crédito @gabrielc.est/Instagram

Aunque confesó que su madre se mostró impactada con la noticia, su padre, por el contrario, lo apoyó desde el inicio. “Mi papá lo asumió súper bien, es muy tranquilo, él me dijo en ese momento: “Pablo, a mí la verdad me tiene sin cuidado lo que te guste, yo valoro lo que eres, y yo lo respeto’”, explicó.

No le dio importancia a los comentarios hechos por las personas de Manizales

El presentador aseguró que después de que hizo pública su orientación sexual llegaron comentarios despectivos desde sus redes sociales, conocidos y personas con las que creció en Manizales. Sin embargo, aseguró que nunca les dio la atención que ellos esperaban. “A uno le da miedo ser el chisme del pueblo, pero ya, eso pasa y empiezan a decir: ‘el presentador es homosexual’, sí y ¿qué?, no están hablando que es un ladrón o un corrupto, nada de eso… Algunos hacían comentarios despectivos y eso nunca ha dejado de ser así”, añadió Pablo.

El presentador reveló que debido a esta serie de ataques que recibe desde hace años aprendió a crear una “cascarita” que lo ayuda a no sentirse afectado por los comentarios u ofensas. “Fui saliendo adelante, fijándome en comentarios positivos, porque si los dejo trascender me afecta en todo”.

El presentador de Noticias Caracol reveló que desde que es un niño sabe de su orientación sexual - crédito captura de pantalla Sinceramente Cris / YouTube

Aunque confesó que desde que es un niño sabe de su orientación sexual, debido al entorno en el que se educó, decidió guardárselo y hacerlo público hasta sus 24 años. “En ese momento me daba miedo de las opiniones, estuve en un colegio solamente de hombres, todo era muy machista, entonces lo guarde para mí y no le dije a nadie, ni a mi hermana que es como mi alma gemela”, explicó el presentador.