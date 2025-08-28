Colombia

Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias”

El presentador Pablo Arango reveló detalles sobre los difíciles episodios emocionales que vivió antes de aceptar su orientación sexual, como pensamientos autodestructivos y sensación de soledad

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Pablo Arango relató en Sinceramente
Pablo Arango relató en Sinceramente Cris cómo la represión de su identidad lo llevó a enfrentar graves problemas de salud mental y a experimentar momentos de desesperanza durante años - crédito @reporteropablo/ Instagram

El testimonio de Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, ha generado un profundo impacto tras compartir en el pódcast Sinceramente Cris los momentos más difíciles que atravesó antes de asumir abiertamente su orientación sexual.

El comunicador relató que durante años vivió una etapa marcada por la ansiedad y la depresión, y llegó a experimentar pensamientos suicidas por la imposibilidad de expresarse con libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, Arango detalló que hasta los 24 años mantuvo relaciones sentimentales con mujeres, mientras ocultaba su verdadera identidad.

Al recordar su última relación heterosexual, el periodista describió la intensidad de ese vínculo y cómo, pese a la cercanía y la convivencia, el malestar interno se intensificaba. “La última relación que yo tuve con una mujer a los 24 años fue una relación muy intensa, muy intensa, en la que yo ya vivía solo en Bogotá, entonces ella podía ir a mi casa, quedarse, etcétera, y yo no me sentía bien”, expresó.

Pablo Arango, presentador de Noticias
Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol, relató en el pódcast Sinceramente Cris los momentos de ansiedad y depresión que vivió antes de hacer pública su orientación sexual - crédito @reporteropablo/Instagram

El presentador de Noticias Caracol reconoció que la presión de mantener una “doble vida” lo llevó a un estado emocional cada vez más complejo. Según sus palabras, “sentía que cada vez esto iba aumentando un tema de depresión, de ansiedad”.

Aunque aclaró que nunca llegó a planear un acto irreversible, admitió la presencia constante de pensamientos autodestructivos. “Yo no te puedo decir que nunca tuve como la intención de acabar con mi vida directa, pero sí tuve pensamientos suicidas, tuve pensamientos en los que yo decía: ‘¿Para qué quiero vivir si no puedo expresar mi sexualidad?’

El periodista describió ese periodo como “momentos demasiado oscuros”, hasta que finalmente tomó la decisión de dejar atrás el silencio: “Fueron momentos demasiado oscuros hasta que yo un día dije: ‘No más, no más’”.

La experiencia compartida por Pablo Arango en el pódcast Sinceramente Cris refleja el proceso personal que atravesó antes de declararse abiertamente gay, así como las consecuencias emocionales de reprimir su orientación sexual durante años.

“Tenía novias para ocultar lo que realmente era, fue un momento muy difícil para mí, pero en mi familia no se lo imaginaban”, dijo Pablo, asegurando que para varios de sus familiares su salida del closet fue impactante.

El conocido presentador confesó que en el momento en el que decide anunciarlo con su familia, los alertó diciéndoles que tenía algo importante que comentarles. “Les dije que iba a viajar a Manizales, pero ellos creían que yo les iba a decir que mi novia estaba en embarazo, pero yo lo conté con mucho respeto, les fue despejando dudas”, reveló Arango.

El periodista confesó que el
El periodista confesó que el miedo a expresar su identidad lo sumergió en pensamientos autodestructivos, hasta que decidió dejar atrás el silencio y asumir abiertamente su sexualidad - crédito @gabrielc.est/Instagram

Aunque confesó que su madre se mostró impactada con la noticia, su padre, por el contrario, lo apoyó desde el inicio. “Mi papá lo asumió súper bien, es muy tranquilo, él me dijo en ese momento: “Pablo, a mí la verdad me tiene sin cuidado lo que te guste, yo valoro lo que eres, y yo lo respeto’”, explicó.

No le dio importancia a los comentarios hechos por las personas de Manizales

El presentador aseguró que después de que hizo pública su orientación sexual llegaron comentarios despectivos desde sus redes sociales, conocidos y personas con las que creció en Manizales. Sin embargo, aseguró que nunca les dio la atención que ellos esperaban. “A uno le da miedo ser el chisme del pueblo, pero ya, eso pasa y empiezan a decir: ‘el presentador es homosexual’, sí y ¿qué?, no están hablando que es un ladrón o un corrupto, nada de eso… Algunos hacían comentarios despectivos y eso nunca ha dejado de ser así”, añadió Pablo.

El presentador reveló que debido a esta serie de ataques que recibe desde hace años aprendió a crear una “cascarita” que lo ayuda a no sentirse afectado por los comentarios u ofensas. “Fui saliendo adelante, fijándome en comentarios positivos, porque si los dejo trascender me afecta en todo”.

El presentador de Noticias Caracol
El presentador de Noticias Caracol reveló que desde que es un niño sabe de su orientación sexual - crédito captura de pantalla Sinceramente Cris / YouTube

Aunque confesó que desde que es un niño sabe de su orientación sexual, debido al entorno en el que se educó, decidió guardárselo y hacerlo público hasta sus 24 años. “En ese momento me daba miedo de las opiniones, estuve en un colegio solamente de hombres, todo era muy machista, entonces lo guarde para mí y no le dije a nadie, ni a mi hermana que es como mi alma gemela”, explicó el presentador.

Temas Relacionados

Pablo ArangoNoticias CaracolPresentador de Noticias CaracolCaracol TelevisiónLGBTsalud mentalorientación sexualpódcast ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Videos: así encaletaban los equipos de comunicaciones en la cárcel El Barne, de Cómbita: la red de ‘call center’ tenía hasta tres módem para no quedarse sin internet a la hora de delinquir

Hasta en las paredes de las celdas eran escondidos los equipos de comunicación, las armas cortopunzante y las drogas, en la prisión ubicada en Boyacá

Videos: así encaletaban los equipos

Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: “Participaron en crear una mordaza”

La periodista y aspirante presidencial manifestó su inconformidad tras la aprobación de nuevas restricciones para estudios de opinión, señalando que legisladores buscan limitar la libertad de información en procesos electorales

Vicky Dávila se enfadó por

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

El Chicago Stars de la NSWL de Estados Unidos pagó la cláusula de recesión por la colombiana, que ahora jugará en uno de los clubes candidatos a ser campeón de la liga norteamericana de fútbol femenino

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Resultados El Dorado Mañana del 28 de agosto: conozca la combinación ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del

“Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas”: Marcos Peckel a Iván Cepeda por demanda contra Duque

El representante de las comunidades judías de Colombia dijo que Cepeda buscar usar estos mecanismos como parte de su campaña por la Presidencia

“Esta ley se hizo para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Las duras palabras que le

Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila que la hicieron llorar

Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Lo seguiré haciendo, porque es mi plata”

Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias, pero no quería vivir si no me podía expresar”

J Balvin presumió encuentro con Daddy Yankee después de entrenar juntos: “Les presento al que globalizó el reggaetón”

Valentino Lázaro reveló que terminó con su novio: “Estábamos en momentos distintos”

Deportes

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City

Luis Díaz contra PSG y Richard Ríos contra el Real Madrid: estos son los rivales de los colombianos en la Champions League

Revelan qué le dijo James Rodríguez a Jhon Durán durante el descanso en el partido entre Colombia y Perú por Eliminatorias: lo regañó

Enfrentamiento entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos en el partido Benfica vs. Fenerbahçe por la Champions terminó con violento codazo