Hija de Piedad Córdoba contestó al mensaje de Miguel Polo Polo criticando a Iván Cepeda: “Lo suyo es difamación, no debate”

La hija de la fallecida congresista intervino en la discusión pública entre el representante y el senador, defendiendo a Cepeda y señalando que los comentarios de Polo Polo no aportan al debate político

Hija de Piedad Córdoba salió en defensa del senador Iván Cepeda por mensaje de Miguel Polo Polo - crédito Colprensa y @natyestefa

El anuncio de la precandidatura presidencial del senador Iván Cepeda generó diversas reacciones, especialmente entre la oposición. Cepeda advirtió que demandará a quienes lo califiquen como “el candidato de las Farc”. En ese contexto, Miguel Polo Polo lo desafió públicamente. El representante le dijo: “Si es el candidato de las Farc, tenga los huevos y dígaselo al país”.

En ese contexto, Natalia Castro, hija de Piedad Córdoba, en un mensaje de su cuenta de la red social X respondió al mensaje de Miguel Polo Polo en el que criticaba a Iván Cepeda. Castro afirmó: “Lo suyo es difamación, no debate”, en referencia directa a los señalamientos del representante.

