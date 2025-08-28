Hija de Piedad Córdoba contestó al mensaje de Miguel Polo Polo criticando a Iván Cepeda: “Lo suyo es difamación, no debate”

El anuncio de la precandidatura presidencial del senador Iván Cepeda generó diversas reacciones, especialmente entre la oposición. Cepeda advirtió que demandará a quienes lo califiquen como “el candidato de las Farc”. En ese contexto, Miguel Polo Polo lo desafió públicamente. El representante le dijo: “Si es el candidato de las Farc, tenga los huevos y dígaselo al país”.
En ese contexto, Natalia Castro, hija de Piedad Córdoba, en un mensaje de su cuenta de la red social X respondió al mensaje de Miguel Polo Polo en el que criticaba a Iván Cepeda. Castro afirmó: “Lo suyo es difamación, no debate”, en referencia directa a los señalamientos del representante.
Por caída de objeto metálico cerraron la av. Circunvalar con av. El Dorado, en Bogotá: Bomberos atienden la emergencia
Por el momento, las autoridades atienden la emergencia para poder dar apertura nuevamente en la vía
Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña
El líder del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, en el top 10 de la clasificación general, a tan solo 22 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard
Cierre total de la autopista sur en Bogotá por fuga de gas: la congestión vehicular afecta a miles de conductores en ambos sentidos
La emergencia ocurrió en el sector de Espumados, uno de los puntos más transitados. Autoridades trabajan para controlar la fuga y restablecer la movilidad
Invamer rompe 30 años de tradición: nueva ley impide publicación de su encuesta bimensual
La firma de estudios de opinión dejó en blanco los resultados de su habitual encuesta sobre la situación del país debido a las restricciones que establece la reciente normativa aprobada por el Congreso
Cobertura de vacuna contra el VPH en Colombia solo llega al 19,5 %, lejos de la meta nacional fijada
El país registra bajos avances en la aplicación del biológico, pese a ser gratuito para menores de 9 a 17 años
