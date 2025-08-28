Petro regañó a sus ministros de Salud y Cultura por ignorar órdenes sobre la restauración del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá

El mandatario colombiano reclamó a sus funcionarios la falta de ejecución en la recuperación del hospital, enfatizando la urgencia de iniciar los trabajos tras la resolución judicial y el acuerdo con la alcaldía - crédito Alcaldía de Bogotá

“El descuido de este tema podría terminar dinamitando las instalaciones, como quería Peñalosa y Claudia López, eso no puede suceder”, advirtió con vehemencia Gustavo Petro durante la reciente reunión del Consejo de Ministros.

El presidente, visiblemente molesto ante sus funcionarios, criticó la falta de ejecución de sus órdenes sobre el ingreso y restauración del hospital San Juan de Dios en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la sesión, Petro dirigió sus reproches principalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, por a los retrasos en la intervención de la torre central del hospital.

Según lo informado por Caracol Radio, el mandatario recordó que una resolución judicial “ordenó la entrada a la torre”, puntualizando: “No entiendo por qué la policía no ha acompañado al Gobierno a entrar a la torre”.

Al intentar responder, el ministro de Salud fue interrumpido por el presidente, quien enfatizó que la orden no se estaba cumpliendo.

“Hay que decir las cosas como son, no se están dejando entrar ministro, su abogado se asustó un poco. Yo di la orden de entrar, se le hace caso al juez y punto”.

La discusión se amplió hacia la gestión de la ministra de Cultura, quien explicó, en medio del malestar presidencial, que los ministerios de Educación y Cultura ya habían firmado un convenio marco y que, tras la autorización judicial y el acuerdo con la alcaldía de Bogotá, las labores de restauración “ya entrarían esta semana”.

Según Kadamani, “ya tenemos el convenio marco y ahora ya vamos a empezar con el derivado para los estudios y diseños y ya con el permiso, el sentido del fallo de la juez y el acuerdo que se logró con el alcalde Galán, ya entraríamos esta semana”.

Frente a esta explicación, Petro insistió en que la obligación por mandato judicial tenía vigencia desde hace “una semana, creo que hace dos”.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el presidente subrayó la urgencia de acatar la decisión judicial.

“La jueza ordenó entrar a la torre y restaurarla. Y no pueden esperar hasta el 8. No, estamos entrando y nosotros tuvimos una charla con él. Le ordenó al Gobierno Nacional entrar a la torre y restaurar la Torre Central de San Juan”.

La presión ejercida por Petro surge ante el riesgo de que la demora ponga en peligro “la joya de la salud de América del Sur”, subrayando que al gobierno solo le resta un año de mandato y que perder semanas sería irresponsable frente al patrimonio y la salud pública.

El presidente manifestó abiertamente su frustración con el proceder institucional: “Jueces que se burlan de las juezas están volviendo la justicia un desastre”.

La restauración y reactivación de la torre central del hospital San Juan de Dios se perfila como una de las prioridades inmediatas del Ejecutivo, tras la orden judicial y los compromisos entre Gobierno nacional, alcaldía de Bogotá y los ministerios implicados.

Los trabajos deben comenzar la próxima semana, de acuerdo con el compromiso reiterado ante el gabinete ministerial, informó Caracol Radio.