Fracasó debate sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes promovido por la oposición: este fue el motivo

La sesión de la Cámara de Representantes del 27 de agosto, y que correspondía a la oposición, no se pudo efectuar - crédito Cámara de Representantes

La sesión plenaria de la Cámara de Representantes, convocada por la oposición el miércoles 27 de agosto de 2025 para debatir el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, fracasó. La ausencia de la bancada oficialista y de los funcionarios del Gobierno impidió la realización del debate, por falta de cuórum, lo que generó denuncias de la oposición sobre la falta de garantías y el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los representantes opositores, principalmente de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, acudieron al recinto con la expectativa de ejercer su derecho, respaldado por el Estatuto de Oposición, a discutir temas prioritarios de su agenda legislativa. Sin embargo, ni los integrantes del Pacto Histórico ni los altos funcionarios del Ejecutivo asistieron para responder a los cuestionamientos sobre la gestión del Plan Nacional de Desarrollo durante el presente mandato.

Duras críticas de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro

La reacción de la oposición fue inmediata. “No hubo garantías para la oposición. Se incumplió la ley. Hoy teníamos que hacer el debate de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. La directora de Planeación llegó después de una hora y media. No se presentaron los otros ministros”, indicó Christian Garcés, del Centro Democrático, que también señaló que la bancada oficialista no estuvo presente para defender el informe de su propio Gobierno.

En la Cámara de Representantes no se pudo llevar la sesión en la que se planeaba discutir el Plan Nacional de Desarrollo para el actual periodo del presidente Gustavo Petro - crédito @Vladimir_olaya/X

Otros miembros de los sectores contrarios al actual mandato, como Marelen Castillo, que llegó al Legislativo por el Estatuto de la Oposición como fórmula del fallecido Rodolfo Hernández, relataron que los propios congresistas intentaron contactar a los funcionarios citados para que asistieran al Congreso, sin obtener respuesta. Y solicitaron que se convoque una nueva sesión para la semana siguiente, insistiendo en la necesidad de garantías para su labor.

El objetivo principal de la sesión era evaluar el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por Petro. La oposición había preparado una revisión de los indicadores de gestión y ejecución presupuestal, con la intención de confrontar los resultados presentados por el Ejecutivo; no obstante, todo quedó en veremos, pues no se completó el mínimo de parlamentarios requeridos para la sesión en el órgano legislativo.

Los parlamentarios hicieron énfasis en los aspectos negativos de la administración de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Durante la sesión fallida, los opositores expusieron sus críticas sobre la gestión gubernamental. Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, sostuvo que “de los indicadores que teníamos para nosotros controvertir, hay sectores y hay indicadores que llegan a un lánguido 17%, a un año de terminar esta horrible noche”, dijo. Y también mencionó que, según datos oficiales, el Ministerio de Defensa reporta un cumplimiento del 97%, aunque expresó dudas sobre la cifra.

Representantes hicieron denuncias sobre sectores clave y exigirán nueva sesión

Las críticas se extendieron a sectores como educación, salud, deporte, desarrollo regional y pensiones. Castillo acusó al Gobierno de haber “engañado a los estudiantes” y de no cumplir con las metas establecidas, al calificar los indicadores presentados como “mentiras”. Por su parte, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, apuntó hacia un Gobierno que no ejecuta su plan de desarrollo, pero además también que le quita presupuesto a las carteras más importantes”.

Al Gobierno de Gustavo Petro le restan, al corte del 27 de agosto de 2025, un total de 345 días - crédito Colprensa

En otras áreas, Arbeláez denunció que la ejecución en el Ministerio de la Igualdad no alcanza el 3%, mientras que Julieth Andrea Sánchez, del Centro Democrático, calificó la situación del deporte como “totalmente castigada en este pésimo Gobierno”. La oposición expresó que el plan plurianual de inversiones, considerado el eje de la ejecución presupuestal del Gobierno, atraviesa una situación crítica, pues refleja el estancamiento de las metas propuestas.

En materia de salud, Pérez describió los informes como “en cuidados intensivos” y cuestionó las afirmaciones del presidente sobre supuestos avances. Su compañero de bancada, Hernán Cadavid, también expresó sus críticas al señalar la alta rotación de funcionarios. “Cincuenta y cinco ministros, 127 viceministros en tres años y medio. Eso es un fracaso de gobierno donde lo quiera mirar”, dijo y advirtió sobre la intención del Gobierno de modificar el sistema de pensiones.

Ante la imposibilidad de debatir estos temas, la oposición reiteró su exigencia de que se convoque una nueva sesión con la presencia de los funcionarios responsables, para garantizar el ejercicio efectivo del control político y la transparencia en la gestión pública. Todo esto frente a lo que consideraron una ‘jugadita’ de la bancada de Gobierno, tal y como sucedía en anteriores mandatos, eludiendo la capacidad de debatir en plenaria sobre este y otros asuntos.