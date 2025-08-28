Colombia

Abogados de familia que falleció en un hotel de San Andrés se pronunció tras el informe forense de la muerte: “Esperamos que se formule imputación de cargos”

Los abogados de las víctimas aseguran que los resultados de Medicina Legal confirman la responsabilidad penal, administrativa y civil tanto de los empleados como de las empresas vinculadas al caso

Francy Agudelo

Las autoridades analizan si una
Las autoridades analizan si una sustancia tóxica presente en la habitación provocó el fallecimiento de Viviana Andrea Canro, su hijo y su pareja, mientras la familia exige respuestas y denuncia negligencia en el servicio - crédito Colprensa / X

El fallecimiento de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el menor Kevin Matías Martínez Canro, en una habitación del hotel Portobelo Convention, en la isla de San Andrés, tuvo un nuevo capítulo tras revelarse un informe forense en el que se confirmó la causa real del triple fallecimiento.

En la conclusión se destaca la presencia en los cuerpos de fosfina, que fue la razón por la cual la familia murió dentro de la habitación 404 del lugar el 11 de julio de 2025.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, detalla el documento conocido por Noticias RCN el 27 de agosto.

JMC Abogados, firma que representó a las víctimas en el proceso, en un comunicado compartido a la opinión pública el 28 del mismo mes, se confirmó que familiares de los fallecidos les entregaron el poder absoluto para llevar el caso.

Firma de abogados familia que
Firma de abogados familia que falleció en un hotel de San Andrés por inhalación de fosfina - crédito redes scoiaels/X

Confirmó tener en sus manos los resultados de la necropsia, que ya fueron revelados, y afirmó que hay total responsabilidad de instituciones y funcionarios de empresas involucradas.

“El equipo de abogados no tiene la mínima duda sobre la responsabilidad penal, administrativa y civil que tiene tanto los empleados y funcionarios de las empresas privadas y públicas cada una desde la respectiva rama del derecho”.

Agregó que todo el material probatorio que está a su disposición será suministrado en el proceso: “La representación de víctimas será muy cuidadosa en verificar y aportar lo necesario en punto de las órdenes a policía judicial, informes, elementos materiales probatorios, evidencia física y en general, tendremos pleno compromiso de colaborar armónicamente con las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos”.

En el documento que fue firmado por el abogado penalista, Juan Manuel Castellanos Ovalle, se reconoce que aún faltan varios procedimientos por cumplir e informes por entregar por parte de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, destaca la labor de la entidad a cargo de fiscal general Luz Adriana Camargo y el delegado fiscal.

Viviana Canro, su esposo e
Viviana Canro, su esposo e hijo menor de edad fallecieron en el interior de un hotel en San Andrés - crédito Viviana Canro/Facebook

Finalmente, especificaron cuáles son los resultados que se esperan tras el fatídico desenlace de estas tres personas: “Como representante de víctimas, esperamos que de manera pronta se formule imputación de cargos en contra de los responsables”.

Qué es y cómo se usa la fosfina

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos, este gas, que les causó una anoxia (ausencia total de oxígeno en los tejidos, órganos, sangre y cerebro, lo que conduce a una muerte rápida), es una sustancia que se emplea más que todo con el fin de exterminar insectos en granos que han sido almacenados, además de que dentro de sus características principales están la toxicidad y la inflamación.

La Agencia describió el olor de este químico como muy similar al de un ajo o pescado en descomposición, por lo que llega a ser muy repugnante y molesto al olfato, no obstante, en concentraciones muy amplias puede llegar a disiparse el aroma.

La fosfina, altamente tóxica e
La fosfina, altamente tóxica e inflamable, se utiliza en agricultura y almacenamiento de granos, y requiere estrictos protocolos de seguridad - crédito www.wikiwand.com

Cuando una persona se expone a la inhalación del gas puede presentar: dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria y, en situaciones graves, daño a órganos vitales o la muerte.

La ingeniera química e investigadora Rosalina González, en declaraciones a Noticias Caracol, explicó que la fosfina es un gas incoloro, más pesado que el aire, empleado globalmente por su eficacia letal en el control de plagas.

“Por su letalidad, ella requiere unos procesos de utilización muy específicos y es allí donde habría que revisar toda esta situación”, dijo González.

