El concejal Jorge Luis Colmenares denunció que le retiraron el esquema de seguridad a él y a su familia a pesar de amenazas: “Estamos corriendo riesgo”

El concejal por el Centro Democrático Jorge Luis Colmenares denunció por medio de sus redes sociales fallos en cuanto a la disposición de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.

En el video que dura un poco más de un minuto, el funcionario especificó que en horas de la mañana del 28 de agosto de 2025 recibió una notificación a su correo electrónico por parte de las autoridades en la que se le informa a diferentes instituciones del Estado la situación de peligro en la que él y su familia se encuentran.

“El día de hoy, al revisar mi correo electrónico, encontré este comunicado que elevó la Fiscalía General de la Nación a la Policía Nacional, en donde la alerta de amenazas que hay en mi contra y le solicita protección hacia mí y hacia mi núcleo familiar”.

Colmenares añadió que a pesar de las constantes alertas que puso ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), la solución fue retirarles a su grupo de seguridad.

“En reiteradas ocasiones, le he alertado de estos hechos a la Unidad Nacional de Protección, pero su director, Augusto Rodríguez, lo único que hizo fue retirarme todo el esquema de seguridad”, no conforme con ello, expresó que en reemplazo de sus escoltas la unidad le dejó como medio resolutivo un celular con nada de funcionalidad:.

“Y además de eso, dejarme un teléfono celular que no sirve porque al momento de prenderlo no tiene ninguna señal ni tampoco sirve el teléfono celular”.

Ante los antecedentes, decidió exponer el caso ante la opinión pública tanto de las amenazas como del procedimiento de la UNP.

“Por medio de este video, quiero dejar la constancia que tanto mi familia como yo estamos corriendo riesgo y también responsabilizar al director Augusto Rodríguez si algo me llega a suceder a mí o si algo le llega a suceder a mi familia”.

Jorge Colmenares, hermano de Luis Colmenares se fue contra la justicia en caso Nicolás Petro tras sentencia a Álvaro Uribe

La condena de doce años de prisión domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por parte de la juez Sandra Higuera, desencadenaron múltiples pronunciamientos, entre ellos los del propio Colmenares.

La condena a doce años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, desencadenó una oleada de pronunciamientos, entre ellos los del propio Colmenares - crédito @JcolmenaresE / X

A través de sus redes sociales, el joven político expresó su inconformidad con lo que percibe como una doble vara en la justicia, asegurando lo siguiente: “Felices gritando justicia en el caso Uribe y calladitos en la lentitud de la justicia con Nicolás Petro, callados con los fugitivos, callados con el asesinato del coronel Dávila, callados con el abuso a Marelbys Meza, callados con el falso Pastor… En fin, la hipocresía”.

Con un tono enfático, Colmenares denunció lo que considera una clara inequidad en la atención tanto judicial como mediática de los distintos casos en el país, señalando que “no pueden existir dos justicias, una para él y una para el resto”.

Este pronunciamiento surgió en respuesta al tratamiento que recibe el expresidente Uribe en comparación con otros protagonistas de la vida nacional. Colmenares reforzó su postura al dirigirse abiertamente a quienes critican al exmandatario, manifestando: “Dicen los mamertos Uribe, condenado, sí condenado a ser el mejor presidente de la historia de Colombia”.

Jorge Colmenares, ahora concejal por Bogotá, ejercita activamente su voz en redes sociales, convirtiéndolas en una tribuna para expresar críticas respecto a decisiones de la justicia colombiana y asuntos de interés público - crédito Colprensa

Estas declaraciones no han pasado inadvertidas y han generado amplia discusión. Por un lado, un sector de la ciudadanía ha expresado respaldo a Colmenares, señalando una presunta persecución política y mediática contra el uribismo. Por otro, críticos consideran que tales comentarios encubren una percepción de impunidad y refuerzan cierta cercanía política, lo que alimenta suspicacias en torno a la defensa pública de Uribe.