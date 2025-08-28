Colombia

Colegio de Valeria Afanador responde a denuncias del abogado por cambios en su infraestructura

El Gimnasio Campestre Los Laureles asegura que las intervenciones recientes en el plantel obedecen a razones preventivas y rechaza haber afectado la investigación sobre la desaparición de la niña

Por Dahana Ospina

La desaparición de la menor
La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

El Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá difundió un comunicado oficial en el que rechaza las declaraciones del abogado Julián Quintana, representante de la familia de Valeria Afanador, sobre presuntas alteraciones en la escena donde ocurrió la desaparición de la menor el 12 de agosto.

La institución educativa negó de manera enfática haber manipulado el área y aseguró que los ajustes realizados a la infraestructura se deben a medidas de prevención y seguridad, no a una intención de modificar pruebas ni obstaculizar la investigación.

El abogado Julián Quintana había sostenido anteriormente que “la escena del delito, es decir, por donde se supone que desapareció Valeria, está totalmente adulterada”. Además, afirmó también que “lo que no hicieron antes para garantizar que un niño no saliera por ahí o que un tercero pudiera secuestrar a un niño por ahí, lo hacen después”. El representante legal insistió en que se realizaron “rellenos, rejas puestas” y que estas obras afectan la preservación del lugar y la recolección de evidencia.

El abogado Julián Quintana, representante
El abogado Julián Quintana, representante de los padres de la menor Valeria Afanador - crédito @julianquintanat/X

En su respuesta institucional, el Gimnasio Campestre Los Laureles afirmó que “la afirmación de que el colegio manipuló la escena es falsa y carente de soporte”. Explicó que “cualquier alteración física” del terreno se originó por el movimiento de organismos oficiales y de búsqueda, “teniendo en cuenta que alrededor de 700 personas recorrieron las instalaciones en los primeros días de los operativos para encontrar a Valeria”.

Frente a las acusaciones sobre cambios realizados en el entorno del colegio tras la desaparición, la institución detalló las intervenciones efectuadas “retiro de polisombra y reinstalación de reja metálica en la zona del bicicletero. Ampliación y refuerzo del sistema de cámaras de seguridad, especialmente las que tienen visibilidad al río Frío. Revisión y refuerzo de la cerca viva y de la reja perimetral”. El colegio aseguró que estos trabajos tuvieron un propósito preventivo y se trataron junto a autoridades que participaron en el Puesto de Mando Unificado.

Cambios realizados en el entorno
Cambios realizados en el entorno del colegio tras la desaparición de Valeria Afanador. - crédito Bomberos Cundinamarca

Al referirse a sus medidas de seguridad previas, la directiva afirmó que “el colegio contaba, desde antes de los hechos, con medidas de seguridad verificadas por Bomberos y Gestión del Riesgo, incluyendo cerramiento perimetral en malla metálica, cerca viva de eugenias, cámaras de seguridad activas las 24 horas y protocolos institucionales de emergencia. Estas condiciones estaban en firme y certificadas previamente, como parte de los estándares de protección escolar”.

En relación con la responsabilidad por la custodia del lugar donde desapareció Valeria, el comunicado precisó como “la conservación, aseguramiento y custodia de la escena constituyen una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades de Policía Judicial. La institución educativa no tiene facultades legales para intervenir en estas diligencias”.

Sobre los daños en el terreno, el colegio explicó que “el tránsito de equipos de rescate, caninos y organismos de emergencia produjo deterioros en algunos puntos perimetrales. En atención a ello y bajo el principio constitucional de interés superior del menor, el colegio realizó refuerzo de infraestructura con fines estrictamente preventivos y de seguridad”.

La participación de residentes fue
La participación de residentes fue decisiva para guiar a la Ubpd en la recuperación de restos humanos, abriendo nuevas posibilidades de verdad y justicia para quienes buscan a sus seres queridos en la Cordillera Central - crédito Ubpd

En cuanto a las declaraciones de la rectora que circularon en video, la institución aclaró que “el fragmento fue sacado de contexto y corresponde a un proceso de diálogo interno con padres de familia. Lo dicho por la rectora no constituye una acusación ni imputación, sino la mención de una de las hipótesis planteadas por el CTI”.

Finalmente, el colegio reiteró que “a través de su representación jurídica, reitera su solidaridad con la familia de Valeria Afanador Cárdenas y su compromiso absoluto con la búsqueda de la verdad. Hacemos un respetuoso llamado al apoderado de la familia Afanador Cárdenas y a la opinión pública para que la información se maneje de manera rigurosa y se fundamente en hechos contrastados y no en conjeturas”.

La investigación por la desaparición de Valeria Afanador sigue en marcha, mientras permanece vigente la recompensa por información sobre su paradero.

