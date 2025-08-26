María Angélica Guerra ya se posesionó como senadora y anunció que “no será el reemplazo” del asesinado Miguel Uribe Turbay: así fue el acto

María Angélica Guerra se posesionó como nueva senadora de la República ante el presidente de la corporación, Lidio García, que le tomó juramento al cargo - crédito @SenadoGovCO/X

La abogada María Angélica Guerra, hija del excongresista José Elías Guerra y sobrina de la exministra María del Rosario Guerra, asumió el martes 26 de agosto de 2025 en Bogotá la curul en el Senado en representación del Centro Democrático, y con ello ocupó de forma oficial el escaño dejado por el asesinado Miguel Uribe Turbay. Y en sus primeras declaraciones, dejó en claro que su intención no es reemplazar a alguien que, a su juicio, considera irremplazable.

“No vengo a reemplazar a Miguel porque Miguel es una persona irreemplazable, como ser humano, como profesional y como senador. Vengo a sumarle a mi partido, a mis compañeros de bancada y a todo un país”, declaró Guerra durante la ceremonia. La abogada se integró a la bancada de oposición tras haber obtenido más de 37.000 votos en las elecciones de 2022, en el lugar del que fue, en esa contienda, el congresista más votado para la corporación legislativa.

María Angélica Guerra, nueva integrante del Senado, es hija del excongresista José Elías Guerra y la exministra y también exsenadora María del Rosario Guerra - crédito @SenadoGOVCo/X

El acto de posesión tuvo lugar en la sala de la Presidencia del Senado tras la certificación emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó a Guerra como la siguiente en la lista oficialista del partido. Al mismo asistieron al evento el presidente del Senado, Lidio García; el secretario del órgano legislativo, Diego González, y el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi.

“Miguel dejó la vara alta. Por eso le pido que sea él quien me ilumine y me acompañe en este proceso para hacer las cosas tan bien como él lo hizo”, expresó la nueva integrante del Senado.

Así fue la llegada de María Angélica Guerra, tras la ausencia definitiva de Miguel Uribe

La llegada de Guerra al Senado responde a la disposición establecida en la Ley 5 de 1992, reglamento del Congreso de la República, que establece que la ausencia definitiva de un congresista será cubierta por el siguiente candidato en la respectiva lista partidista. Este marco estipula las causales de “falta absoluta”, que incluyen la muerte, renuncia aceptada, pérdida de investidura, incapacidad física permanente, revocatoria del mandato o nulidad de la elección.

Miguel Uribe Turbay tenía 39 años al momento de su asesinato - crédito @marcoacostarios/Instagram

Durante el acto, Guerra dirigió palabras de reconocimiento al trabajo de su antecesor y aclaró su intención de mantener parte de su legado parlamentario. “Yo voy a seguir con muchos de sus proyectos, con muchas de sus propuestas, con sus iniciativas y adicionalmente también aportaré en el debate propuestas con la defensa de la niñez, los jóvenes, las madres cabeza de hogar, la educación y la familia”, expresó la actual congresista.

De la misma manera, la senadora enfatizó su compromiso con la defensa de la niñez, la juventud y el fortalecimiento de las familias. Guerra se incorporó al bloque parlamentario de su colectividad con un mensaje centrado en temas sociales, con la educación y la protección de los hogares monoparentales como ejes principales. “Asumo este reto con un compromiso profundo. Sé que la confianza que hoy se me entrega exige trabajo serio, disciplina y resultados”, afirmó.

María Angélica Guerra obtuvo más de 37.000 votos en las elecciones de 2022 - crédito redes sociales

Así afrontará el último año del periodo legislativo la nueva integrante del Senado: estas serán sus principales iniciativas

A su vez, la congresista, que prometió construir puentes de diálogo que fortalezcan, según ella, las instituciones, indicó que su labor se encontrará alineada con los principios fundacionales del Centro Democrático, entre los que citó la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, la austeridad estatal y la apertura al diálogo ciudadano. Por lo que contará con el apoyo de sus copartidarios, de cara al último año del actual periodo legislativo.

“Mi voto estará siempre del lado de los niños, los jóvenes, las madres, padres y abogados de la familia. Mi labor en el Senado estará guiada por los pilares que han dado rumbo al Centro Democrático. La seguridad democrática, porque sin seguridad no hay libertad. La confianza inversionista, porque Colombia necesita empleo y desarrollo. La cohesión social, porque debemos trabajar con los más vulnerables y fortalecer a las familias“, afirmó la parlamentaria.

María Angélica Guerra cuenta con experiencia previa en el sector público y ha tenido un recorrido político vinculado a su familia: una de las más reconocidas en el ámbito político de Sucre. Su padre fue senador, y su tía ocupó cargos ministeriales y legislativos de alto nivel, además de tener experiencia en el legislativo. Es por ello que luchará por “un Estado austero y eficiente, porque los recursos públicos son sagrados”, cimentado en el diálogo popular.