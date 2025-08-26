Colombia

Este es el tatuaje que Maren García se hizo en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro”

La viuda de Omar Geles rindió homenaje al reconocido compositor y acordeonero, con un tatuaje de sus iniciales y un símbolo de infinito. Este gesto se ha viralizado en redes sociales y ha generado múltiples reacciones de fanáticos

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Maren García rindió homenaje a
Maren García rindió homenaje a Omar Geles con un tatuaje que simboliza amor eterno - crédito @omargeles - @maren.garcia/Instagram

El reciente homenaje de Maren García a su fallecido esposo Omar Geles conmovió a la comunidad del vallenato y a miles de seguidores en redes sociales.

La viuda del reconocido compositor y acordeonero decidió plasmar en su piel un tributo permanente: las iniciales “OG” acompañadas de un símbolo de infinito, ubicadas justo debajo de la clavícula.

Este gesto, compartido recientemente en su cuenta de Instagram, se ha convertido en un símbolo de amor eterno y generó una ola de reacciones entre fanáticos, familiares y amigos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Maren García conmueve con tatuaje
Maren García conmueve con tatuaje en honor a Omar Geles - crédito @maren.garcia/Instagram

El tatuaje, de estilo minimalista, representa para García la idea de un vínculo sin fin, una unión que trasciende la vida y el tiempo. Al publicar la imagen, García acompañó la fotografía con la frase “Te amaré por siempre”, lo que intensificó la respuesta emocional de sus seguidores.

Los comentarios en las redes sociales reflejaron el impacto del homenaje: “Ojala Dios le mande el indicado y sea feliz ...con un gran recuerdo para siempre”; “Tan Bonito 🙏🌹”; “Un amor único, para toda la vida y venga quien venga será el único amor en honor a Omar....que bello”; “Solo Dios y ella sabe cuánto duele el alma❤️”; “Amor verdadero 😍“; ”😢😢😢“; ”Linda Maren tu negrito para toda tu vida".

En una entrevista con El Pilón, Maren García describió a Geles como el centro de la familia y resaltó su generosidad con los seguidores: “Omar era todo, era el centro de la familia, la alegría y con los fans, él no se cansaba, él se acababa de bajar de un avión cansado y si le pedían una foto, daba la foto, podía estar preocupado de que si llegaba alguien a saludarlo él lo hacía con todo el amor del mundo, él amaba la música y sabía que se debía al público, entonces eso era lo más lindo de él”.

Wilfran Castillo rindió homenaje a
Wilfran Castillo rindió homenaje a Omar Geles, su tío y mentor, tras su fallecimiento - crédito @wilfrancastillo/Instagram

El tributo de Maren García no ha sido el único, otros miembros de la familia han rendido homenajes similares. Omar Yesid, uno de los hijos del cantautor, también decidió grabar en su piel las iniciales de su padre y de su madre, Liliana Carrillo, ambos fallecidos. Por su parte, Wilfran Castillo, sobrino de Geles y compositor, optó por tatuarse la imagen de su tío tocando el acordeón en el brazo izquierdo, y en el derecho el nombre “Omar” junto a un barco y la palabra “Amor”.

Para Castillo este acto representa una forma de mantener viva la memoria de su tío y de expresar la profunda admiración y complicidad que los unía. “¿Qué honores te puedo hacer que no merezcas? Eres esa parte rota de mi corazón de la que no encuentro el pedazo. Eres la pieza perdida del centro de este rompecabezas llamado familia. Eras la alegría en persona. El motor del entusiasmo (...) La valentía que asustó la parte más dura de nuestra historia familiar. Tú, siempre el capitán y yo mirando como tratabas de mantener a flote la barca en medio de tempestades", escribió el compositor.

El contexto de estos homenajes corresponde a la reciente conmemoración de un año y tres meses del fallecimiento de Omar Geles, que murió el 21 de mayo de 2024 tras sufrir un problema cardíaco durante un partido de tenis en el Club Campestre de Valledupar.

El tributo de Maren García
El tributo de Maren García a Omar Geles conmueve a la comunidad vallenata y a sus seguidores en redes sociales - crédito @maren.garcia/Instagram

Cómo se enteró Maren García de la muerte de Omar Geles

El 21 de mayo de 2024, Maren García atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida tras recibir la noticia de la muerte de su esposo, el reconocido compositor y acordeonero Omar Geles, en Valledupar. En una entrevista con Víctor Sánchez, García describió cómo llegó a la clínica con angustia, después de que Geles sufriera un paro cardíaco durante un partido de tenis.

Al ingresar al centro médico, buscó a su esposo en las cabinas, aunque no tenía permitido el acceso: “Yo alcanzo a entrar y veo que lo están reanimando. Esa es la única escena que tengo de la clínica, yo me desespero y me digan qué está pasando (…) A mí me dicen: le dio un paro. Yo me arrodillo y me voy a otro cuarto a orar”.

Maren García explicó que, tras conocer el fallecimiento, perdió la memoria de los tres días siguientes a la muerte de Geles. Solo sus amigas le contaron cómo reaccionó en la clínica y en el velorio, mientras que la propia García admitió: “Yo confiaba y tenía fe de que Omar se iba a levantar. Nunca me imaginé que no iba a pasar de eso, después que pasa eso creo que me desmayé y estaba super mal”.

Temas Relacionados

Omar GelesMaren GarcíaViuda de Omar GelesMaren García tatuaje de Omar GelesTatuaje de Omar GelesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro se fue contra la Federación de Cafeteros por acuerdos con multinacionales: “Es un trabajo muy fácil y se ganan un billetal”

El presidente denunció acuerdos con multinacionales que diluyen la identidad del café colombiano y acusó a delegados del gremio de obtener privilegios en el exterior a costa del sector

Gustavo Petro se fue contra

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

La exparticipante del ‘reality’ compartió en redes sociales que asumió sola la crianza de su hijo, además de revelar fuertes declaraciones sobre el rol y presencia de Renzo tras el nacimiento del bebé

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Vicky Dávila aseguró que magistrados del CNE concluyeron que campaña de Gustavo Petro sí violó los topes: “Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder”

La candidata presidencial y periodista afirmó que “esas investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”

Vicky Dávila aseguró que magistrados

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

El exdefensor afirmó que maniobras como perder tiempo, fingir faltas o buscar cualquier ventaja forman parte de la estrategia para consagrarse campeón

Exjugador de Millonarios le criticó

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

El director Richard Lee, del grupo guatemalteco, afirmó que destinaran diez millones de dólares para atender las urgencias inmediatas, y asumirán el 100 % de las deudas

IDC Network compró al Deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Álvaro Uribe se refirió a

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

El retorno de Carolina Acevedo a ‘Masterchef Celebrity’ recordó las peleas que tuvo en su temporada: “Da ansiedad estar aquí”

Jessi Uribe contó detalles del final de su relación con Sandra Barrios y la inesperada llamada a Paola Jara: “No soy capaz de seguir aquí”

Por problemas de salud, Santiago Cruz suspendió su gira por Estados Unidos: “Con el corazón herido”

Deportes

Exjugador de Millonarios le criticó

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão