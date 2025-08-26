Contralor admitió dificultades económicas de cara a las elecciones de 2026: “Hay problemas presupuestales”

Carlos Hernán Rodríguez habló sobre las elecciones 2026 - crédito Contraloría General de la República/Presidencia

Las autoridades colombianas pusieron de manifiesto la existencia de dificultades presupuestales que afectan tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como a la fuerza pública, en el contexto de la preparación para las elecciones de 2026. Durante una reunión encabezada por el procurador General de la Nación, Gregorio Elhach, el contralor General de la República, Carlos Rodríguez, reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral.

Al término del encuentro, representantes de los entes de control y de la fuerza pública ofrecieron una rueda de prensa en la que el contralor Rodríguez subrayó: “Hay unas dificultades desde el punto de vista presupuestal, en las cuales la colaboración armónica será fundamental para que tenga clara la ciudadanía que hay una fuerza pública unida”. Esta declaración puso en evidencia la preocupación existente por la insuficiencia de los recursos destinados a garantizar la integridad de los comicios.

Carlos Hernán Rodríguez habló sobre las elecciones 2026 - crédito X

Rodríguez anunció que en las próximas horas comparecerá ante el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Legal de Cuentas, con el objetivo de presentar un análisis de la situación fiscal y definir una hoja de ruta que permita priorizar el presupuesto para la Registraduría y las Fuerzas Militares. El contralor precisó: “Mañana estaré ante el Congreso de la República en la Comisión Legal de Cuentas, analizando y presentando la situación fiscal del país. Hemos establecido una hoja de ruta prioritaria frente al tema de los recursos que deben priorizarse tanto para la Registraduría Nacional del Estado Civil como para nuestras Fuerzas Militares”.

Aunque el contralor reconoció que se ha incrementado el presupuesto asignado a las Fuerzas Militares, recordó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estos fondos están destinados principalmente a gastos de funcionamiento, mientras que la prioridad actual es la seguridad electoral. Rodríguez enfatizó: “Hay problemas, hay dificultades, pero no es la primera vez que se viven estas dificultades. Y el mensaje es claro y contundente. Como ha pasado en épocas anteriores, vamos a responderle al país y vamos a estar muy unidos en efecto de garantizar un proceso electoral transparente”.

Por su parte, el titular de la cartera informó que se han duplicado las medidas de protección para los candidatos presidenciales, pasando de 229 a más de 500 personas incluidas en los esquemas de seguridad. Esta ampliación busca reforzar la protección por el escenario electoral que se avecina.

Carlos Rodríguez reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral - crédito Reuters

En respuesta a las inquietudes sobre el orden público, tanto el registrador Carlos Hernán Penagos como el procurador Gregorio Elhach aseguraron que no existe motivo alguno para aplazar o suspender las próximas elecciones, confirmando que la jornada electoral se desarrollará según lo previsto y sin contratiempos.

Carlos Hernán Rodríguez contradijo a Petro sobre la deuda de las EPS

Carlos Hernán Rodríguez afirmó en su declaración que no va a contradecir ni polemizar las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Durante una reciente intervención en medios de comunicación, el contralor Carlos Hernán Rodríguez subrayó que la cifra de $32,9 billones corresponde a los datos reportados por las propias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que su validez se sustenta en los estados financieros presentados por cada entidad. El contralor enfatizó: “la cifra está totalmente soportada”, y aclaró que no puede “sustentar ni argumentar la cifra del presidente” en referencia a los datos ofrecidos por Gustavo Petro.

En su declaración, Rodríguez evitó entrar en controversia con el presidente o con otros organismos de control. Expresó: “no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor Presidente de la República, ni con ningún organismo sujeto de control”. No obstante, reiteró que la cifra de $32,9 billones es la que la Contraloría puede certificar con base en la información disponible.

En efecto, precisó que el cálculo corresponde al corte del 31 de diciembre de 2024 y reconoció que desconoce el comportamiento de la deuda en lo que va del año siguiente, aunque consideró probable que haya aumentado. Insistió en que “esa cifra está totalmente soportada con base a los estados financieros que reportaron cada una de las entidades y ahí está el soporte en los informes”.

El contralor también se refirió a la diferencia con la cifra de $100 billones mencionada por el presidente. Señaló que no puede “ni argumentar ni sustentar la cifra de 100 billones que da el señor Presidente de la República” y sugirió que el mandatario, junto con su equipo técnico del Ministerio y la Superintendencia, dispondrá de herramientas para explicar ese monto, posiblemente incluyendo datos de entidades liquidadas desde la entrada en vigor de la ley.