Colombia

Contralor admitió dificultades económicas de cara a las elecciones de 2026: “Hay problemas presupuestales”

Carlos Rodríguez reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Carlos Hernán Rodríguez habló sobre
Carlos Hernán Rodríguez habló sobre las elecciones 2026 - crédito Contraloría General de la República/Presidencia

Las autoridades colombianas pusieron de manifiesto la existencia de dificultades presupuestales que afectan tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como a la fuerza pública, en el contexto de la preparación para las elecciones de 2026. Durante una reunión encabezada por el procurador General de la Nación, Gregorio Elhach, el contralor General de la República, Carlos Rodríguez, reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral.

Al término del encuentro, representantes de los entes de control y de la fuerza pública ofrecieron una rueda de prensa en la que el contralor Rodríguez subrayó: “Hay unas dificultades desde el punto de vista presupuestal, en las cuales la colaboración armónica será fundamental para que tenga clara la ciudadanía que hay una fuerza pública unida”. Esta declaración puso en evidencia la preocupación existente por la insuficiencia de los recursos destinados a garantizar la integridad de los comicios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Carlos Hernán Rodríguez habló sobre las elecciones 2026 - crédito X

Rodríguez anunció que en las próximas horas comparecerá ante el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Legal de Cuentas, con el objetivo de presentar un análisis de la situación fiscal y definir una hoja de ruta que permita priorizar el presupuesto para la Registraduría y las Fuerzas Militares. El contralor precisó: “Mañana estaré ante el Congreso de la República en la Comisión Legal de Cuentas, analizando y presentando la situación fiscal del país. Hemos establecido una hoja de ruta prioritaria frente al tema de los recursos que deben priorizarse tanto para la Registraduría Nacional del Estado Civil como para nuestras Fuerzas Militares”.

Aunque el contralor reconoció que se ha incrementado el presupuesto asignado a las Fuerzas Militares, recordó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estos fondos están destinados principalmente a gastos de funcionamiento, mientras que la prioridad actual es la seguridad electoral. Rodríguez enfatizó: “Hay problemas, hay dificultades, pero no es la primera vez que se viven estas dificultades. Y el mensaje es claro y contundente. Como ha pasado en épocas anteriores, vamos a responderle al país y vamos a estar muy unidos en efecto de garantizar un proceso electoral transparente”.

Por su parte, el titular de la cartera informó que se han duplicado las medidas de protección para los candidatos presidenciales, pasando de 229 a más de 500 personas incluidas en los esquemas de seguridad. Esta ampliación busca reforzar la protección por el escenario electoral que se avecina.

Carlos Rodríguez reconoció la necesidad
Carlos Rodríguez reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral - crédito Reuters

En respuesta a las inquietudes sobre el orden público, tanto el registrador Carlos Hernán Penagos como el procurador Gregorio Elhach aseguraron que no existe motivo alguno para aplazar o suspender las próximas elecciones, confirmando que la jornada electoral se desarrollará según lo previsto y sin contratiempos.

Carlos Hernán Rodríguez contradijo a Petro sobre la deuda de las EPS

Carlos Hernán Rodríguez afirmó en
Carlos Hernán Rodríguez afirmó en su declaración que no va a contradecir ni polemizar las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Durante una reciente intervención en medios de comunicación, el contralor Carlos Hernán Rodríguez subrayó que la cifra de $32,9 billones corresponde a los datos reportados por las propias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que su validez se sustenta en los estados financieros presentados por cada entidad. El contralor enfatizó: “la cifra está totalmente soportada”, y aclaró que no puede “sustentar ni argumentar la cifra del presidente” en referencia a los datos ofrecidos por Gustavo Petro.

En su declaración, Rodríguez evitó entrar en controversia con el presidente o con otros organismos de control. Expresó: “no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor Presidente de la República, ni con ningún organismo sujeto de control”. No obstante, reiteró que la cifra de $32,9 billones es la que la Contraloría puede certificar con base en la información disponible.

En efecto, precisó que el cálculo corresponde al corte del 31 de diciembre de 2024 y reconoció que desconoce el comportamiento de la deuda en lo que va del año siguiente, aunque consideró probable que haya aumentado. Insistió en que “esa cifra está totalmente soportada con base a los estados financieros que reportaron cada una de las entidades y ahí está el soporte en los informes”.

El contralor también se refirió a la diferencia con la cifra de $100 billones mencionada por el presidente. Señaló que no puede “ni argumentar ni sustentar la cifra de 100 billones que da el señor Presidente de la República” y sugirió que el mandatario, junto con su equipo técnico del Ministerio y la Superintendencia, dispondrá de herramientas para explicar ese monto, posiblemente incluyendo datos de entidades liquidadas desde la entrada en vigor de la ley.

Temas Relacionados

EleccionesPresupuestoCrisisGobierno nacional2026Contralor GeneralDificultades económicasColombia-Noticias

Más Noticias

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

El delantero vallecaucano no ha disputado ningún juego del segundo semestre de 2025 debido a que se está recuperando de una lesión en su nariz, sufrida en el duelo de los cuadrangulares frente a los embajadores

Hugo Rodallega reveló la fecha

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

El trío mexicano, que ya estuvo en el Festival Estéreo Picnic, anunció su regreso al país con un espectáculo que ya superó las 160.000 entradas vendidas en Estados Unidos y México

Latin Mafia anuncia su regreso

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

El centrocampista antioqueño dejó desgarradoras imágenes cuando tuvo que salir del terreno de juego en el estadio Pascual Guerrero el domingo 24 de agosto de 2025

Atlético Nacional confirmó la lesión

Petro atacó a un medio de comunicación por pregunta que hizo al magistrado del CNE Cristian Quiroz: “¿Periodismo o gestapo?”

El presidente rechazó las indagaciones que hizo el informativo con respecto a una visita que hizo a la Casa de Nariño

Petro atacó a un medio

Por qué no es recomendable comprar acciones de Ecopetrol en agosto de 2025: estas son las preocupantes razones

Los resultados de un sondeo de Davivienda Corredores advierten sobre riesgos asociados a la estatal. Citan volatilidad internacional y factores regulatorios como principales motivos de preocupación para los inversionistas

Por qué no es recomendable
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Latin Mafia anuncia su regreso

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Shakira y su mamá enternecieron las redes sociales con momento de complicidad: “Te queda superbrillante”

Dani, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló cuáles son las cirugías que se ha realizado: “Nunca me he tocado el rostro”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Deportes

Jhon Jáder Durán se convirtió

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

Emiliana Arango no pudo dar la sorpresa y se despidió del US Open en primera ronda ante Iga Swiatek

Diego Raimondi ya conoció la decisión del América de Cali sobre su futuro: esto pasará con el técnico de los rojos