Trabajo sí hay: Bogotá ofertará más de 150 vacantes para jóvenes y adultos el 25 y el 26 de agosto, así puede participar

Las ferias de empleo de 'Talento Capital' forman parte de la ruta integral de empleo diseñada para conectar a los habitantes con vacantes pertinentes en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció más de 150 vacantes en la ciudad para jóvenes y adultos que buscan empleo formal, gracias a la estrategia ‘Talento Capital’ y nuevas convocatorias en proyectos de infraestructura de la capital, que se estarán llevando a cabo el lunes 25 y el martes 26 de agosto.

De acuerdo la entidad distrital, las oportunidades cubren perfiles de ventas, cocina, producción, bodega, planta y construcción, en jornadas virtuales y presenciales organizadas por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con empresas del sector privado.

Convocatoria virtual ‘Talento Capital’ para asesores comerciales multiskill — 100 vacantes

El lunes 25 de agosto de 2025 a las 2:00 p. m., la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Partners Telecom Colombia S.A.S. WOM abrirán una jornada virtual para seleccionar a 100 asesores comerciales multiskill. Este llamado se dirige a candidatos desde nivel bachiller, con al menos seis meses de experiencia en ventas, especialmente en abordaje en frío, eventos u operaciones externas, interesados en iniciar o fortalecer su carrera laboral en el sector comercial.

Las convocatorias buscan reducir el desempleo juvenil y facilitar el acceso a empleos formales mediante alianzas público-privadas y criterios de igualdad de oportunidades - crédito Alcaldía de Bogotá

La sesión se realizará a través de la plataforma Teams — bajo el Id. de reunión 284 389 486 167 6 y el código de acceso Wm2t4Z74 —. Los postulantes deben confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado por la entidad de Desarrollo Económico o enviando su hoja de vida actualizada al WhatsApp 324 195 4445, a nombre de Paula Reyes.

El salario que ofrece WOM para el cargo es de $3.200.000 mensuales. Según el anuncio, el perfil requerido enfatiza habilidades de comunicación, vocación de servicio y disposición para cumplir metas de venta.

Convocatoria presencial para auxiliares de cocina, producción y bodega — 50 vacantes

Posteriormente, el martes 26 de agosto de 2025, la estrategia ‘Talento Capital’ realizará una feria presencial de empleo para seleccionar 50 auxiliares en áreas de cocina, planta, producción y bodega, gracias a la alianza entre la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa Pgategourmet.

Los interesados deberán presentarse ese día entre las 9:00 y las 11:00 a. m., en la calle 59 #13-33, edificio Pasaje Galvis, oficina 124, segundo piso, en Chapinero. Deberán llevar hoja de vida actualizada impresa y documento de identificación. Los organizadores recalcan que la convocatoria está abierta a personas con nivel de bachiller y preferencia por jóvenes, como parte de la política de empleabilidad juvenil de la ciudad.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas privadas lideran procesos de selección para asesores comerciales, auxiliares de cocina, planta, bodega y producción - crédito Alcaldía de Bogotá

Los cargos ofrecidos incluyen auxiliar de cocina, auxiliar de planta, auxiliar de bodega y auxiliar de producción (Horeca), en el contexto del crecimiento del sector gastronómico y de servicios.

Nuevas vacantes en el proyecto de la avenida 68 para residentes de siete localidades

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó sobre la apertura de nuevas vacantes laborales vinculadas al megaproyecto de la avenida 68, una obra de infraestructura vial que reporta un avance del 44,66% hasta julio y busca agilizar el progreso de construcción antes de su entrega programada en 2027.

Las vacantes están dirigidas a residentes de las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa, y corresponden a oficios de ayudante de obra, auxiliar de tráfico, brigadista de orden, aseo y limpieza y oficial de obra.

Los candidatos deben presentar su hoja de vida, certificado de residencia o comprobante de servicios públicos, cédula de ciudadanía y certificados laborales. El proceso será en jornada continua de lunes a viernes, de 8:00 a. m., a 4:00 p. m., en el barrio Los Ángeles (calle 30 sur #52 C-24).

Adicionalmente, las personas víctimas del conflicto armado, que cuenten con certificación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, pueden incluir su constancia para ser priorizadas en la selección.

El megaproyecto de la avenida 68 abre vacantes para residentes de siete localidades, priorizando a víctimas del conflicto armado y personas con baja escolaridad - crédito IDU

Acceso a las convocatorias

Según la Alcaldía de Bogotá, estos procesos hacen parte de la ruta integral de empleo diseñada para conectar a los habitantes con vacantes pertinentes en los sectores de servicios, comercio y obras civiles. Las estrategias incluyen ferias virtuales y presenciales, alianzas público-privadas y convenios con grandes proyectos de ciudad. Talento Capital, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, busca reducir la brecha de desempleo juvenil y permitir el acceso de poblaciones con baja o media escolaridad a empleos formales y estables.

Las convocatorias para asesores comerciales y oficios auxiliares se realizan bajo criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y priorización de perfiles que enfrentan barreras de acceso al mercado laboral. Los organizadores reiteran la importancia de presentar la hoja de vida actualizada y la documentación completa para facilitar el proceso de selección.