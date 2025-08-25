Lina María Garrido respondió a Armando Benedetti tras fallida audiencia de conciliación: “Me le paro duro y donde sea ministro”

Lina María Garrido dijo que se mantendrá en sus declaraciones sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Colprensa - Presidencia

La audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y al menos seis representantes a la Cámara, y que tenía como objeto la posibilidad de que hubiera una retractación de las mujeres contra el titular de la cartera, fracasó. Lo que generó fuertes reacciones en las redes sociales, entre los que salieron a apoyar al ministro y los que se unieron a las voces de las parlamentarias.

Las congresistas Lina Garrido (Cambio Radical), Catherine Juvinao y Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberaismo) y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción) se mantuvieron en sus afirmaciones contra el miembro del gabinete del jefe de Estado, acusado de haber agredido a su hoy compañera sentimental, Adelina Guerrero Covo, pese a que la mujer ha negado posteriormente los hechos en mención.

Benedetti se defendió de las acusaciones y afirmó que no es maltratador - crédito Redes sociales

“Me tratan de agresor de mujeres y no hay ningún hecho para que digan eso, no hay ningún argumento, no hay ninguna prueba, no hay ninguna imagen, no existe nada de eso, solamente caracterizaciones que me han hecho enemigos y ellas lo repiten”, expresó Benedetti a la salida del alto tribunal, en el que indicó que no está dispuesto a que se siga manchando su buen nombre, por lo que irá hasta las últimas consecuencias legales en este mediático caso.

Lina María Garrido no dará marcha atrás: “Se está desjudicializando nuestra expresión”

Sin embargo, Garrido se ratificó en sus afirmaciones y con un duro mensaje le recordó al ministro que está dispuesto a denunciarlo ante las instancias que estime convenientes. “Me le paro duro y donde sea ministro Benedetti. No voy a conciliar con un agresor de mujeres como usted. Me RATIFICO en todo lo expresado. Nos vemos en la Corte”, dijo Garrido en una publicación en la red social X, en la que adjuntó sus declaraciones a la prensa sobre este caso.

La representante a la Cámara, por Cambio Radical, dijo que se sostendrá en sus afirmaciones sobre el ministro del Interior, señalado de presunta violencia de género - crédito @linamariagarri1/X

“El ánimo no es conciliar. Al contrario, suscribimos todas y cada una de las palabras que en el documento en su momento se dieron. Creo que aquí lo que se está desjudicializando nuestra expresión, nuestra libre expresión. Nosotras le hacemos control político al Gobierno y en su momento que lo sentimos igualmente: manifestamos nuestra inconformidad de que fuese designado como ministro del Interior", agregó Garrido en dichas declaraciones.

De acuerdo con la congresista, están esperando que sea la Cancillería la que le dé información a los colombianos sobre qué fue lo que pasó en Madrid, cuando Benedetti -siendo embajador ante FAO- habría agredido a su pareja. “Todavía nosotros no tenemos información clara de las investigaciones, qué pasa con el proceso que avanza en la Procuraduría y además de todos los procesos que lleva hoy en día el ministro”, afirmó la congresista de Cambio Radical.

Con una publicación en X, Lina María Garrido empezó su arremetida contra el ministro Armando Benedetti, que decidió acudir a la justicia - crédito @linamariagarri1/X

Es válido destacar que, en su caso, Garrido -tras el 20 de julio pasado- acusó de manera pública a Benedetti de ser “drogadicto y agresor de mujeres”, y mencionó un supuesto incidente en un hotel de Madrid, en el que el ministro habría agredido a su esposa. Aunque la pareja de Benedetti rechazó después las acusaciones, ese señalamiento sustentó la denuncia penal por injuria y calumnia presentada por el ministro, que tendría una “pelea casada” con la mujer.

“Respete a Colombia; aquí el único ‘cafre’ es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”, indicó la legisladora perteneciente que hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y que en aquella ocasión respondió a los señalamientos del ministro, tras el acto de instalación de la legislatura 2025-2026 en el Capitolio.