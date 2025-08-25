Colombia

Lina María Garrido respondió a Armando Benedetti tras fallida audiencia de conciliación: “Me le paro duro y donde sea ministro”

La representante a la Cámara por el partido Cambio Radical se ratificó en sus señalamientos contra el titular del Interior, al que señaló de ser un maltratador de mujeres, tras las informaciones sobre el conocido caso con su actual esposa, Adelina Covo, en Madrid (España)

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Lina María Garrido dijo que
Lina María Garrido dijo que se mantendrá en sus declaraciones sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Colprensa - Presidencia

La audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y al menos seis representantes a la Cámara, y que tenía como objeto la posibilidad de que hubiera una retractación de las mujeres contra el titular de la cartera, fracasó. Lo que generó fuertes reacciones en las redes sociales, entre los que salieron a apoyar al ministro y los que se unieron a las voces de las parlamentarias.

Las congresistas Lina Garrido (Cambio Radical), Catherine Juvinao y Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberaismo) y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción) se mantuvieron en sus afirmaciones contra el miembro del gabinete del jefe de Estado, acusado de haber agredido a su hoy compañera sentimental, Adelina Guerrero Covo, pese a que la mujer ha negado posteriormente los hechos en mención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Benedetti se defendió de las acusaciones y afirmó que no es maltratador - crédito Redes sociales

Me tratan de agresor de mujeres y no hay ningún hecho para que digan eso, no hay ningún argumento, no hay ninguna prueba, no hay ninguna imagen, no existe nada de eso, solamente caracterizaciones que me han hecho enemigos y ellas lo repiten”, expresó Benedetti a la salida del alto tribunal, en el que indicó que no está dispuesto a que se siga manchando su buen nombre, por lo que irá hasta las últimas consecuencias legales en este mediático caso.

Lina María Garrido no dará marcha atrás: “Se está desjudicializando nuestra expresión”

Sin embargo, Garrido se ratificó en sus afirmaciones y con un duro mensaje le recordó al ministro que está dispuesto a denunciarlo ante las instancias que estime convenientes. “Me le paro duro y donde sea ministro Benedetti. No voy a conciliar con un agresor de mujeres como usted. Me RATIFICO en todo lo expresado. Nos vemos en la Corte”, dijo Garrido en una publicación en la red social X, en la que adjuntó sus declaraciones a la prensa sobre este caso.

La representante a la Cámara, por Cambio Radical, dijo que se sostendrá en sus afirmaciones sobre el ministro del Interior, señalado de presunta violencia de género - crédito @linamariagarri1/X

“El ánimo no es conciliar. Al contrario, suscribimos todas y cada una de las palabras que en el documento en su momento se dieron. Creo que aquí lo que se está desjudicializando nuestra expresión, nuestra libre expresión. Nosotras le hacemos control político al Gobierno y en su momento que lo sentimos igualmente: manifestamos nuestra inconformidad de que fuese designado como ministro del Interior", agregó Garrido en dichas declaraciones.

De acuerdo con la congresista, están esperando que sea la Cancillería la que le dé información a los colombianos sobre qué fue lo que pasó en Madrid, cuando Benedetti -siendo embajador ante FAO- habría agredido a su pareja. “Todavía nosotros no tenemos información clara de las investigaciones, qué pasa con el proceso que avanza en la Procuraduría y además de todos los procesos que lleva hoy en día el ministro”, afirmó la congresista de Cambio Radical.

Con una publicación en X,
Con una publicación en X, Lina María Garrido empezó su arremetida contra el ministro Armando Benedetti, que decidió acudir a la justicia - crédito @linamariagarri1/X

Es válido destacar que, en su caso, Garrido -tras el 20 de julio pasado- acusó de manera pública a Benedetti de ser “drogadicto y agresor de mujeres”, y mencionó un supuesto incidente en un hotel de Madrid, en el que el ministro habría agredido a su esposa. Aunque la pareja de Benedetti rechazó después las acusaciones, ese señalamiento sustentó la denuncia penal por injuria y calumnia presentada por el ministro, que tendría una “pelea casada” con la mujer.

“Respete a Colombia; aquí el único ‘cafre’ es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”, indicó la legisladora perteneciente que hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y que en aquella ocasión respondió a los señalamientos del ministro, tras el acto de instalación de la legislatura 2025-2026 en el Capitolio.

Temas Relacionados

Lina María GarridoArmando BenedettiMinistro del InteriorRepresentante GarridoCambio RadicalGobierno PetroArmando Benedetti ministroMinistros de PetroEmbajador BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Escándalo en la Ungrd: jueza tumbó preacuerdo de Luis Carlos Barrero, involucrado en el megacaso de corrupción; estos son los motivos

El exfuncionario, que se desempeñó como ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), reconoció su responsabilidad en los millonarios contratos destinados al departamento de La Guajira

Escándalo en la Ungrd: jueza

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

El conjunto Embajador no afronta el mejor panorama en materia deportiva y busca perfilar su nómina para la próxima temporada, al mando del tolimense Hernán Torres

Millonarios quiere asegurar a una

Taliana Vargas reaccionó a las amenazas contra su esposo, el alcalde de Cali: “Mi hombre valiente”

La actriz y ex reina de belleza pidió que la ciudadanía de la capital del Valle del Cauca no deje de apoyar al mandatario local

Taliana Vargas reaccionó a las

Resultados Chontico día de hoy lunes 25 de agosto 2025; sorteo 8168

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico día de hoy

Bogotá lanzará plan de incentivos tributarios para atraer inversión y crear empleo: estos serán los contribuyentes beneficiados

Nuevas reformas fiscales incluyen disminución del ICA, exenciones para 92 actividades y beneficios para empresas que inviertan, con el objetivo de fortalecer el emprendimiento

Bogotá lanzará plan de incentivos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sabino reveló la clave

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

La actriz Catherine Siachoque emprendió un nuevo reto en su vida a los 53 años: “Se lo prometí a mi papá”

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Deportes

Millonarios quiere asegurar a una

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente

Estos son los tres jugadores que no deberían faltar en la próxima convocatoria de la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Así fue el primer entrenamiento de Hernán Torres como nuevo entrenador de Millonarios