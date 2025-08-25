Karol G dará ocho shows exclusivos en París: es la primera latina en el Crazy Horse

La cantante colombiana presentará su nuevo álbum Tropicoqueta y llevará el ritmo latino a la capital francesa - crédito Karol G / Instagram

Karol G sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio para su carrera, pues se presentará en el legendario Crazy Horse de París, un cabaret muy reconocido en el mundo del espectáculo internacional. La publicación fue realizada a través de su cuenta oficial de Instagram y se convirtió en un motivo de celebración para todos aquellos que han seguido la carrera de la paisa desde sus inicios.

Y es que la cantante colombiana se convertirá en la primera latina invitada a presentarse en este emblemático lugar, con una serie de ocho funciones exclusivas programadas entre el 25 y el 28 de septiembre. Así lo confirmó Billboard Colombia con un mensaje de apoyo a la artista: “Una vez más Karol G haciendo historia. Por primera vez en desde su fundación en 1951, el prestigioso Cabaret Crazy Horse de París invita a una artista latina para presentarse en sus escenarios y será nada más ni nada menos que nuestra Tropicoqueta Karol G”.

Durante estos cuatro días, Karol G ofrecerá actuaciones especialmente desarrolladas para la ocasión, en las que interpretará varios temas de su más reciente trabajo discográfico: Tropicoqueta. Cada uno de los números ha sido diseñado para resaltar la identidad artística de la compositora y ganadora del Grammy, que ha sido reconocida como “una de las artistas más influyentes del mundo” por el propio Crazy Horse.

Sobre esta hazaña, la famosa se pronunció en Instagram con el siguiente mensaje: “La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados!” y prometió sorpresas: “Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show… y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial”.

La publicación de la artista fue tan viral, que varias personalidades han reaccionado y una de ellas Paris Hilton, que sorprendió al comentar un rostro con corazones, al igual que otros famosos, por lo que sus seguidores están a la espera de asistencia de varias estrellas.

Karol G brillará en París

El Crazy Horse, fundado en 1951, ha sido escenario de figuras internacionales, por lo que la presentación de la artista paisa se convierte en una puerta para los latinos. Incluso, el icónico lugar en París emitió un comunicado en el que indica que la presencia de Karol G aportará una estética “poderosa, femenina y audaz”, en sintonía con el espíritu que ha caracterizado al cabaret desde sus orígenes.

Debido a las ocho presentaciones de la colombiana, Andrée Deissenberg, directora general y responsable de la creación y las marcas del Crazy Horse, destacó que la artista colombiana “encarna un verdadero girl power” y que esa energía facilitó su integración con el equipo del cabaret.

Deissenberg reiteró que: “Encontrar beats latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”.

Los elogios para la famosa también se extendieron a los internautas que han seguido su carrera y que le dejaron reacciones como: “Que hermoso leer esto. Tu música no solo conquista escenarios, también conquista corazones. Gracias por llevar nuestra cultura tan alto y por inspirarnos siempre. París será solo otro paso más de todos los lugares que aún te esperan. Orgullosa de ti siempre, Bichota”, “Sigue así preciosa, luchando por todo lo que te mereces. Eres un ejemplo a seguir, te adoramos. Saludos desde España, por muchos éxitos más” y “Soy capaz de irme a París desde Colombia EXCLUSIVAMENTE para verte”, demostrando así su respaldo a la artista.