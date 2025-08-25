Iván Duque visitó a Benjamín Netanyahu en Israel: “Amigo y aliado del pueblo colombiano”

Duque llamó "amigo" al primer ministro Netanyahu - crédito @IvanDuque

Mientras Gustavo Petro sigue tajante sobre su posición contra Israel por el conflicto que esta nación sostiene contra Hámas en Medio Oriente, diferentes líderes políticos del país cafetero han manifestado su apoyo por esta nación y su primer ministro.

Uno de los más destacados ha sido el expresidente Iván Duque, que en la tarde del 25 de agosto reveló que estaba en Israel y que allí tuvo un encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022″, escribió Duque en X.

El exmandatario expuso su encuentro con el primer ministro de Israel - crédito @IvanDuque/X

En desarrollo...