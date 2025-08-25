Disturbios en Hip Hop al Parque: Alcalde de Bogotá anuncia medidas tras riñas durante el evento

Carlos Fernando Galán pidió identificar a los responsables de los disturbios durante el evento para tomar medidas correctivas - crédito Alcaldía de Bogotá/X

Disturbios y agresiones contra la Fuerza Pública marcaron el segundo día de Hip Hop al Parque, celebrado en el parque Simón Bolívar durante la tarde del domingo 24 de agosto.

Los incidentes comenzaron cuando vendedores informales de licor intentaron ingresar por la fuerza al evento, tras la negativa de las autoridades a permitirles comercializar sus productos dentro del festival impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Según detalló la Secretaría de Gobierno de la capital, los comerciantes irrumpieron en las vallas instaladas en la calle 63 con el fin de acceder de manera irregular al sitio del evento.

Frente a esta situación, agentes de la Policía desplegaron dos tanquetas y recurrieron a la intervención de miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para controlar a la multitud.

Versiones oficiales y videos en redes sociales evidenciaron cómo los implicados agredieron a los uniformados arrojando piedras y botellas, generándose así enfrentamientos entre los asistentes irregulares y la fuerza pública.

Las imágenes divulgadas mostraron el impacto de la confrontación en la vigésima séptima edición del festival, que reunió a miles de asistentes como uno de los mayores eventos gratuitos de la ciudad.

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió la identificación de los responsables y anunció la implementación de medidas correctivas.