Colombia

Asistentes al concierto de Green Day en el Vive Claro se llenaron de temor ante el movimiento de las graderías: “Me sentí en corraleja de pueblo”

El primer evento del nuevo escenario multipropósito de la ciudad concentró cerca de 35.000 personas, que disfrutaron del espectáculo ofrecido por la banda norteamericana

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Hasta las luces se movieron bruscamente por la vibración del escenario - crédito X

El estreno oficial del escenario Vive Claro en Bogotá se vivió con el regreso al país de la banda estadounidense Green Day luego de ocho años. Sin embargo, la experiencia de los asistentes se vio empañada por las condiciones de seguridad del escenario, que fue presentado como “temporal” y que fue levantado para albergar eventos con capacidad para 40.000 espectadores.

Lo que parecía ser una noche en que la música de la agrupación norteamericana hiciera vibrar a los asistentes, se convirtió en un dolor de cabeza para los cerca de 20.000 ciudadanos que acudieron al recinto para disfrutar del espectáculo en las graderías del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Claro y Ocesa Colombia, propietarios del escenario, el Vive Claro cuenta con infraestructura modular y desmontable, como las que se levantan en México para celebrar el Gran Premio de la Fórmula 1 en la capital de ese país o como la que edificó en Munich, Alemania, en 2024 para los 10 conciertos de la cantante Adele que reunieron más de 80.000 personas cada uno.

No obstante, desde que se divulgó la construcción del escenario multipropósito, en la opinión pública se generaron cuestionamientos sobre las medidas de seguridad del escenario para garantizar la experiencia de los asistentes a los eventos, dado que por ser un escenario “temporal” no requirió adquirir las licencias de construcción pertinentes que involucran dichas medidas.

Luego de que finalizara el concierto de la banda estadounidense, en redes sociales se comenzaron a difundir videos, tomados desde las graderías del lugar, en los que se puede ver que el peso de las personas, sumado al impacto por los movimientos de estos, generaron vibraciones en las estructuras metálicas en las que está soportado el recinto.

En las graderías fueron ubicadas
En las graderías fueron ubicadas cerca de 20.000 personas - crédito @musictrendscol/x

El hecho generó temor entre los asistentes que compararon el escenario con espacios en donde se realizan eventos durante las ferias populares en distintas poblaciones del país y en donde, además, se han registrado caídas de la infraestructura que han dejado perdidas humanas y numerosos heridos por las precarias condiciones de seguridad.

Incluso, los ciudadanos difundieron en redes sociales llamados a quienes pretenden acudir a los demás eventos que ya se encuentra programados a lo largo de 2025 en ese lugar, argumentando que en las graderías las vibraciones pueden generar accidentes.

Adicionalmente, en los materiales audiovisuales se puede como ver como hasta las luces ubicadas en las últimas filas y a varios metros de altura también vibraban y se desplazaban bruscamente, de tal manera, que una internauta comparó el movimiento con el que se genera cuando se toca una trozo de gelatina.

Algunas asistentes solicitaron ser trasladados
Algunas asistentes solicitaron ser trasladados por motivos de seguridad - crédito @gunnersito/x

De acuerdo con los asistentes, las vibraciones fueron de tal magnitud que algunos de ellos solicitaron al personal de logística ser trasladados a la gramilla para poder disfrutar el espectáculo con tranquilidad.

Y es que los comentarios de los ciudadanos fueron incluso a cuestionar que el escenario sea apto para albergar los conciertos de las bandas Linkin Park, My Chemical Romance, Guns N’ Roses, Imagine Dragons y los cantantes Shakira, Blessd y Kendrick Lamar, en donde las estos espacios serán habilitadas para menores de edad.

“¿Buen sitio para conciertos Vive Claro? La sensación interminable de las graderías a punto de desplomarse fue una verdadera pesadilla. Más segura una corraleja en Sincelejo“, escribió un usuario.

Si bien, la estructura superó la prueba del concierto con el que fue inaugurado, los usuarios reiteraron los llamados a las autoridades para que sea mejorada la seguridad de la infraestructura para que el recinto no se convierta en una crónica de una tragedia anunciada.

Los usuarios hicieron llamados a
Los usuarios hicieron llamados a los propietarios del lugar - crédito @naganicol/x

No obstante, y pese a los comentarios de los usuarios en redes sociales, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) emitió un parte de tranquilidad asegurando que no se registraron afectaciones a ninguna de las personas, así como a la estructura física del recinto, por lo que destacaron que seguirán monitoreando las condiciones de seguridad en futuros eventos.

“Ninguna afectación en las graderías, ninguna afectación a estas cerca de treinta y cinco mil personas que asistieron. Todas las entidades adelantando los procesos de evacuación de manera segura, no solo al interior de este predio, sino también alrededor de los barrios circunvecinos. Seguimos atendiendo las instrucciones del señor alcalde mayor en cuanto a garantizar condiciones de seguridad para los capitalinos“, explicó Guillermo Escobar, director de la entidad.

Temas Relacionados

Vive ClaroGreen DayBogotáCorralejasConciertosGraderíasVibración graderíasColombia-Noticias

Más Noticias

Esto es lo que no le pueden descontar por salud a los pensionados que siguen trabajando con estos tipos de contrato

La normativa vigente exige aportes diferenciados y riesgos laborales para quienes optan por seguir activos tras jubilarse, según el tipo de contrato y el monto de la mesada

Esto es lo que no

Defensa del director de la UNP acudió ante la Corte Suprema tras denuncias sobre presunta negligencia en el magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo

La polémica por la responsabilidad institucional y las decisiones personales del abatido congresista reabrieron la discusión sobre los esquemas de seguridad en Colombia, por lo que Alejandro Carranza, apoderado del funcionario Augusto Rodríguez, desestimó los señalamientos en contra del titular de la Unidad Nacional de Protección

Defensa del director de la

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Las series más vistas en

Iván Cepeda explicó la supuesta estrategia de Álvaro Uribe al renunciar a la prescripción de su proceso: la consideró una decisión “a destiempo”

El expresidente envió una carta al Tribunal Superior de Bogotá comunicando su resolución; sin embargo, el senador la tomó con escepticismo y duda

Iván Cepeda explicó la supuesta

Asesinó a su exsuegra y a un adolescente al no encontrar a su expareja

El comandante de la Policía de Urabá detalló que las tres víctimas, incluido un herido, fueron llevadas al hospital de San Pedro, pero la gravedad de las lesiones provocó la muerte de la mujer y el adolescente

Asesinó a su exsuegra y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

La actriz Catherine Siachoque emprendió un nuevo reto en su vida a los 53 años: “Se lo prometí a mi papá”

Deportes

Alfredo Morelos explotó contra periodista

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente

Estos son los tres jugadores que no deberían faltar en la próxima convocatoria de la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez