Colombia

Iván Duque responde a Petro y defiende la aspersión aérea contra cultivos ilícitos: “la ignorancia es atrevida”

El expresidente criticó el aumento de los cultivos de coca durante el actual gobierno, mientras el presidente subrayó los resultados en incautaciones y destrucción de laboratorios como parte de su estrategia antidrogas

Por Dahana Ospina

Guardar
Duque y Petro se culpan
Duque y Petro se culpan mutuamente por el aumento de los cultivos de coca: el primero defiende la aspersión aérea y el segundo su estrategia de paz total y mayor incautación. - crédito AFP, Europa Press y REUTERS

El debate sobre el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia escaló luego de que el expresidente Iván Duque respondiera públicamente al mandatario actual, Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X. Duque defendió la aspersión aérea como herramienta clave en la lucha antidrogas y rechazó los señalamientos del Jefe de Estado, quien responsabilizó a la administración anterior del crecimiento de los sembradíos de hoja de coca en el país.

La controversia comenzó cuando Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó en X: “Como pueden observar, es en el gobierno de Duque que crecen los cultivos de hoja de Coca. En mi gobierno, disparamos la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario acompañó su mensaje con una gráfica que refleja un incremento en los cultivos de hoja de coca a partir de 2020 y una tendencia sostenida a lo largo de los siguientes cinco años. El presidente añadió que los grupos armados se fortalecieron bajo estrategias anteriores y reivindicó la búsqueda de la paz.

Petro afirmó que el aumento
Petro afirmó que el aumento de cultivos ocurrió durante la administración Duque, mientras su gobierno ha priorizado la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios. - crédito X @petrogustavo

En reacción, Iván Duque citó datos históricos y defendió las políticas implementadas durante su mandato. “Una vez más, la ignorancia es atrevida. Colombia tuvo una política de Estado consistente en materia de aspersión aérea contra los cultivos de coca…, que se aplicó por décadas y que mejoró con el Plan Colombia hasta el año 2015, pasando de casi 200.000 hectáreas en el año 2000 a 50.000 hectáreas en el año 2015”. Según el expresidente, tras la suspensión de la aspersión aérea en 2015 por decisión del gobierno y fallos judiciales, los cultivos repuntaron y alcanzaron cerca de 200.000 hectáreas en 2018.

El exmandatario detalló que en su gobierno se logró frenar el crecimiento exponencial. “Durante nuestro gobierno paramos el crecimiento exponencial y logramos reducciones que permitieron la certificación durante 4 años a pesar de que en el año 2017 Colombia estuvo en riesgo inminente de desertificación”. Además, Duque advirtió que actualmente el narcotráfico sigue expandiéndose debido al desmonte de los grupos manuales de erradicación, el aumento histórico en los cultivos de coca y lo que calificó como “tratamiento privilegiado a los criminales”.

Duque defendió su gestión antidrogas
Duque defendió su gestión antidrogas asegurando que bajo su gobierno se detuvo el crecimiento exponencial de los cultivos y pidió restablecer la aspersión aérea. - crédito X @IvanDuque

A pesar de la crítica de Duque, Petro subrayó un cambio de enfoque en la política antidrogas, asegurando que su administración ha priorizado la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios, mientras mantiene la meta de separar a las comunidades rurales de las economías ilegales sin criminalizarlas. Su mensaje enfatizó: “Buscar la paz no es un delito, es tu derecho y el de tus hijos. Es el derecho de Colombia”.

Las cifras ofrecidas en los mensajes de los mandatarios reflejan cómo el área de cultivos ilícitos de coca pasó de una estimación de 169.000 hectáreas en 2018 a más de 204.000 hectáreas en 2022, según los datos oficiales que acompañaron la publicación de Petro. El actual presidente explicó que en su administración se produjo un aumento en la incautación de cocaína y en la destrucción de laboratorios, proyectando para 2025 una disminución de sembradíos y un repunte en los operativos contra las redes criminales.

- crédito EFE/Presidencia
- crédito EFE/Presidencia

Por su parte, Duque reclamó la necesidad de restaurar la aspersión aérea con el argumento de que “Colombia necesita un consenso, con el apoyo de las Cortes, para el restablecimiento inmediato de la aspersión aérea, así se haya acordado lo contrario por debajo de la mesa con FARC. A más coca, menos paz y menos democracia”.

El tema de los cultivos ilícitos mantiene un rol central en el debate nacional sobre la seguridad, el desarrollo rural y la gobernabilidad. La confrontación pública entre Duque y Petro expone dos visiones opuestas: en un lado, el restablecimiento urgente de la aspersión aérea como medida disuasiva; en el otro, la transformación estructural de las zonas afectadas con inversión social y fortalecimiento institucional.

Los mensajes de ambos líderes reflejan la complejidad de la problemática y el impacto directo que las decisiones políticas han tenido en los últimos años sobre la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Mientras tanto, las proyecciones y cifras divulgadas por el gobierno actual prometen mantener en el centro del escenario el debate sobre cuál es la estrategia más eficaz para enfrentar las economías ilegales y sus consecuencias en el país.

Temas Relacionados

cultivos ilícitosaspersión aéreacocaínaIván DuqueGustavo Petroerradicación de cultivosColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los números ganadores de la Lotería de Cauca este sábado 23 de agosto de 2025

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Estos son los números ganadores

Último resultado Baloto hoy: sábado 23 de agosto

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Último resultado Baloto hoy: sábado

Reservan hotel a ‘100 metros de la playa’ y se llevan una gran sorpresa al asomarse al balcón

El caso provocó debate y comentarios sobre la importancia de verificar los detalles y la ubicación real antes de elegir hospedaje en zonas turísticas

Reservan hotel a ‘100 metros

Ciclista resultó herido tras recibir un disparo en la ciclorruta de la Avenida Séptima en Bogotá

El incidente ocurrió cuando un usuario de bicicleta se enfrentó a un conductor de scooter por invadir el espacio exclusivo para ciclistas

Ciclista resultó herido tras recibir

Resultados de La Caribeña Noche del 23 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Millonarios revivió en la Liga

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero