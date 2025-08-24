Colombia

Ciclista resultó herido tras recibir un disparo en la ciclorruta de la Avenida Séptima en Bogotá

El incidente ocurrió cuando un usuario de bicicleta se enfrentó a un conductor de scooter por invadir el espacio exclusivo para ciclistas

Por Dahana Ospina

Guardar

En la noche del pasado viernes, un ciclista fue baleado por reclamar a un conductor de scooter que se desplazaba a gran velocidad sobre la ciclorruta de la Avenida Séptima con calle 92, en Bogotá. El hecho, reportado a las 8:10 PM del 22 de agosto, involucra a dos ciudadanos y ha encendido la alerta sobre los niveles de intolerancia y violencia en la movilidad urbana de la capital colombiana.

De acuerdo con los relatos y registros audiovisuales divulgados en redes sociales, el ciclista lesionado increpó al sujeto que circulaba en la scooter eléctrica por el uso indebido del carril exclusivo para bicicletas. La discusión derivó en un ataque violento donde el conductor de la scooter sacó un arma de fuego y disparó, impactando la pierna izquierda del ciclista a la altura del músculo interior. En videos se percibe que el proyectil atravesó la extremidad, ingresando por la parte interior y saliendo por la parte posterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según otros testigos que grabaron la escena con sus teléfonos celulares, el agresor fue reducido y esposado por las autoridades minutos después del ataque. Un ciudadano que presenció los hechos afirmó en el video: “Ahí está esposado porque le pegó un pepazo al otro por venir en su patineta”.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el agresor fue capturado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes. La rápida reacción policial permitió que el atacante no huyera del sitio, mientras que el ciclista recibió atención médica inmediata por las heridas causadas por el proyectil.

El incidente se suma a una serie de actos de violencia y siniestros que afectan a los usuarios de las ciclorrutas, quienes diariamente transitan por la ciudad. Bogotá registra más de 886.000 viajes en bicicleta cada día, según cifras oficiales. El Tiempo señaló a inicios de año, que durante 2024 hubo 65 usuarios de bicicleta fallecidos en siniestros viales, donde predominaron los incidentes con vehículos pesados como actores principales. Los motociclistas lideran la fatalidad vial con 262 fallecidos, seguidos de los peatones con 209 muertes y los ciclistas con 65.

Estadísticas entregadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indican que 582 ciclistas han resultado heridos en siniestros de tránsito durante el último año en la ciudad. Los vehículos de transporte individual estuvieron involucrados en 219 de estos hechos, motocicletas en 187 y transporte público en 102.

El ciclista fue herido tras
El ciclista fue herido tras reclamarle a un hombre que circulaba a alta velocidad en una scooter en Bogotá. - crédito captura de video

Superar los 60 ciclistas fallecidos anualmente configura una tendencia en Bogotá. Desde 2018 el registro no ha descendido de este umbral con 63 muertes en 2018, 65 en 2019, 66 en 2020 y picos de hasta 81 en 2022. Analistas como Darío Hidalgo, experto en movilidad de la Universidad Javeriana, han señalado el reto que esto representa y la necesidad de estrategias basadas en tecnología y formación vial para mitigar el riesgo de quienes circulan en bicicleta.

Diversos incidentes demuestran la vulnerabilidad de los ciclistas, no solo frente a siniestros con automotores, sino también frente a la creciente intolerancia en los espacios públicos. El caso del viernes en la Avenida Séptima evidencia la urgencia de fortalecer la protección y el respeto en las ciclorrutas.

Las autoridades judiciales han enfrentado críticas por la debilidad en sanciones a los responsables de siniestros viales y ataques, ya que muchas veces las penas por estos hechos no superan los cuatro años de prisión, lo que no permite la privación efectiva de la libertad, señaló el abogado penalista Saúl León en entrevista con El Tiempo. Los procesos por lesiones culposas suelen derivar en medidas excarcelables, pago de indemnizaciones o cursos de seguridad vial, dificultando que las víctimas encuentren justicia rápida.

El hecho refleja el clima
El hecho refleja el clima de intolerancia que viven los biciusuarios en la capital colombiana. - crédito freepik

La discusión pública en torno a estos incidentes se centra en la necesidad de mejorar la infraestructura y la justicia vial, además de fortalecer campañas educativas para disminuir los niveles de intolerancia y violencia en las vías, temas que, siguen pendientes de solución a corto plazo.

Temas Relacionados

Ciclista baleado BogotáAvenida Séptima incidenteViolencia en ciclorrutasSeguridad vial ciclistasHerido por scooter en BogotáIntolerancia vial ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de La Caribeña Noche del 23 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche

Últimos resultados de la Lotería de Santander: premio mayor del viernes 22 de agosto de 2025

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Últimos resultados de la Lotería

Desaparición de Valeria Afanador en Cajicá: abogado acusa al colegio por alteración de pruebas

El caso ha puesto en el foco la gestión de la institución y la preservación de pruebas, mientras la familia exige avances concretos en la investigación y la búsqueda continúa activa

Desaparición de Valeria Afanador en

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Con goles de Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero, los azules consiguieron su primer triunfo en el campeonato y acabaron con el invicto del “Tiburón”

Millonarios revivió en la Liga

Tribunal ordenó el cierre temporal de Cayo Acuario en San Andrés por daños ambientales

La decisión judicial responde a la presión turística y a la ausencia de servicios básicos, lo que ha causado una seria afectación ecológica en Rose Cay y Haines Cay

Tribunal ordenó el cierre temporal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Millonarios revivió en la Liga

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero