Colombia

Presidente Petro prometió acompañamiento a las familias de policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

El atentado contra un helicóptero policial reaviva la discusión sobre la efectividad de las políticas de erradicación forzosa y el riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad en zonas controladas por el narcotráfico

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El presidente Gustavo Petro confirmó
Un ataque con drones explosivos en Amalfi, Antioquia, cobró la vida de 13 integrantes de la Policía Nacional, luego de que el helicóptero en el que se encontraban fuera emboscado mientras realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales confirmando que el Gobierno atenderá a los familiares de los uniformados caídos durante el atentado.

“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”, expresó el jefe de Estado.

Noticia en desarrollo....

