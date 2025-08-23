Presidente Petro prometió acompañamiento a las familias de policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

El presidente Gustavo Petro confirmó la tragedia y anunció apoyo a las familias de los policías fallecidos en la operación contra cultivos ilícitos - crédito Colprensa

Un ataque con drones explosivos en Amalfi, Antioquia, cobró la vida de 13 integrantes de la Policía Nacional, luego de que el helicóptero en el que se encontraban fuera emboscado mientras realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales confirmando que el Gobierno atenderá a los familiares de los uniformados caídos durante el atentado.

“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”, expresó el jefe de Estado.

