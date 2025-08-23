Presidente Petro prometió acompañamiento a las familias de policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Un ataque con drones explosivos en Amalfi, Antioquia, cobró la vida de 13 integrantes de la Policía Nacional, luego de que el helicóptero en el que se encontraban fuera emboscado mientras realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales confirmando que el Gobierno atenderá a los familiares de los uniformados caídos durante el atentado.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”, expresó el jefe de Estado.
Noticia en desarrollo....
Más Noticias
Vuelta a España 2025 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la etapa 1 con los ciclistas colombianos en la ronda ibérica
La ronda ibérica tendrá su comienzo en territorio italiano desde la ciudad de Torino y contará con un terreno llano para los corredores
Funcionarios de la Cancillería no podrán dar declaraciones a medios: la entidad explicó las razones de esta directriz
Esta medida se conoce en medio de polémicas como los pasaportes y la contratación para su expedición y el asilo en Nicaragua del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
Faustino Asprilla lanza dura indirecta a Hernán Torres sobre refuerzos en Millonarios: “Si usted no les hace gastar platica”
En su primera entrevista como nuevo entrenador de Millonarios, el tolimense habló sobre los retos que tendrá con el cuadro azul en su segundo ciclo
El Tren del Llano, la sombra del Clan del Golfo y la desconfianza en la protección oficial: alcaldes sitiados entre sicariato y vacíos de poder
Nuevos actores criminales se suman a las disidencias de las Farc, elevando el riesgo para alcaldes y gobernadores, quienes enfrentan extorsiones, atentados y presiones en medio de una débil respuesta institucional
Fin de semana con restricciones de tránsito en Bogotá por eventos: estas son las indicaciones
Autoridades de movilidad anuncian restricciones en varias vías de la capital debido a conciertos, partidos y desfiles. Recomiendan transporte público y rutas alternas para evitar congestiones
MÁS NOTICIAS