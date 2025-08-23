Nueva EPS desmintió rumores de liquidación y confirmó la continuidad en sus servicios de salud

La Nueva EPS aseguró que trabaja en normalizar relaciones con prestadores en todo el país - crédito Nueva EPS

La Nueva EPS salió al paso de versiones que han circulado en los últimos días sobre una supuesta liquidación de la entidad. En un comunicado oficial, la aseguradora de salud aclaró los rumores y aseguró que se están adelantando medidas para garantizar la atención y fortalecer la empresa.

“Trabajadores, usuarios y prestadores de Nueva EPS: (…) no existe ningún proceso de liquidación en curso. La EPS continúa operando y el compromiso del equipo interventor es firme: recuperar la empresa y garantizar la prestación de servicios de salud con calidad”, señaló la misiva emitida por la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, el 23 de agosto de 2025.

La aclaración llega en un momento en el que la EPS atraviesa una etapa de intervención administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que el 19 de agosto anunció cambios en el equipo interventor y designó a Gloria Libia Polanía Aguillón como nueva agente especial al frente de la compañía.

Polanía Aguillón cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público de salud. Su llegada se da tras ocho meses de gestión de Bernardo Camacho en el cargo. La funcionaria venía desempeñándose como interventora de Coosalud y asume la tarea de recuperar la EPS más grande del país, con más de 10 millones de afiliados.

La intervención de la Nueva EPS no es un proceso aislado. Forma parte de las acciones de la Supersalud sobre varias entidades del sector que enfrentan dificultades administrativas y financieras.

El superintendente Giovanny Rubiano García explicó que estos relevos buscan “fortalecer el avance de los planes de intervención en las tres EPS”, con prioridades que incluyen la estabilización de las redes de prestadores en todos los niveles de atención, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.

Además, la Superintendencia de Salud implementó recientemente medidas preventivas sobre la entidad, entre ellas la suspensión temporal del giro directo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta determinación, según el ente de control, busca proteger tanto a los pacientes como los fondos públicos destinados a la prestación de servicios.

Aunque se trata de un ajuste administrativo, la Supersalud enfatizó que la decisión no altera el flujo de pagos ni interrumpe los servicios. Los desembolsos programados hacia hospitales y clínicas seguirán su curso, mientras que un equipo especializado supervisará de cerca los procesos internos para evitar retrasos o inconsistencias.

Una EPS clave para el sistema de salud

La Nueva EPS subrayó en su pronunciamiento que su misión es seguir siendo un pilar fundamental del sistema de salud colombiano. “Recordamos que esta EPS es de todos los colombianos, de sus afiliados y de las comunidades a las que sirve. Esta es la EPS más grande del país y, con el compromiso de todos, seguirá siendo un pilar fundamental del sistema de salud nacional”, indicó la entidad.

La crisis de las EPS ha sido uno de los puntos más sensibles en el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. En este contexto, la situación de la Nueva EPS resulta clave: al ser la aseguradora con más afiliados, su estabilidad repercute de manera directa en millones de familias que dependen de su cobertura.

“(...) nuestro objetivo es claro: unir esfuerzos y trabajar en conjunto para fortalecer y estabilizar la EPS, consolidando un entorno de trabajo colaborativo que nos permita enfrentar con responsabilidad y eficacia los retos actuales y futuros”, aseguró la entidad en su comunicado.

La gerencia concluyó agradeciendo la confianza depositada por los usuarios y reiterando su compromiso con “la transparencia, eficiencia y calidad en la atención”.