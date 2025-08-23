Colombia

Luly Bossa lanzó un mensaje contundente contra la falta de empatía en redes sociales y abrió debate sobre la envidia social

La actriz colombiana no se quedó callada ante las críticas por su mensaje de solidaridad y se refirió a la falta de compasión en momentos difíciles para las familias públicas

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
El contundente mensaje de Luly
El contundente mensaje de Luly Bossa sobre la envidia y el respeto tras la tragedia de Miguel Uribe Turbay - crédito @lulybossa1/Instagram

Luly Bossa, reconocida actriz colombiana, respondió públicamente a las críticas en redes sociales que surgieron tras expresar su pésame por la muerte de Miguel Uribe.

En un video difundido recientemente, Bossa defendió su derecho a manifestar solidaridad ante la pérdida de una persona y abordó el debate sobre la envidia social y la percepción hacia quienes provienen de familias acomodadas.

Con un tono firme, la artista no solo defendió su derecho a expresar condolencias, también profundizó en la ausencia de empatía en ciertos sectores de la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia comenzó cuando Bossa compartió su pésame por el fallecimiento de Miguel Uribe, lo que desató críticas entre algunos usuarios que cuestionaron su solidaridad.

Luly Bossa responde a las críticas y pide más humanidad tras la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito @lulybossa1 / Instagram

¿Cuál es el rollo con que uno le dé y sienta solidaridad con alguien que se ha muerto y dé el pésame? ¿Cuál es el rollo, o sea, con que a uno le duela la gente que se muere?”, expresó, señalando que no se debería cuestionar la legitimidad de acompañar a una familia en medio del duelo.

Bossa fue más allá y analizó lo que, en su opinión, es la raíz de estas críticas: un resentimiento hacia quienes son percibidos como “niños ricos”.

“Las circunstancias de las muertes de las personas son totalmente distintas y expreso mi pésame por la muerte de Miguel Uribe, porque realmente era una oportunidad muy buena para el país. Pero, eh, hay un resentimiento muy berraco por la gente que dicen que tiene plata, entonces son niños ricos", dijo con evidente molestia.

Adicionalmente, les lanzó un dardo a los que han criticado las oportunidades que han tenido algunas personas reconocidas por la estabilidad económica que tienen sus familias o padres, incluso, los que han logrado conseguir dinero y salir adelante.

“Si los papás de alguien son lo suficientemente inteligentes, económicamente hablando, como para invertir en la educación de los pelados, sacarlos adelante, que esos niños tengan valores, principios y salgan adelante y también construyan un buen futuro para ellos, a ti esa vaina te da rabia. Eso se llama envidia, mi amor”, afirmó.

Luly Bossa sacude redes con
Luly Bossa sacude redes con mensaje sobre empatía y envidia social - crédito @lulybossa1/Instagram

La actriz defendió el valor del esfuerzo personal y la responsabilidad individual como pilares para salir adelante en la vida.

Si le vas a estar echando la culpa a la gente porque tiene, porque eso es lo que se llama capitalismo, eso es lo que se llama trabajar y luchar por los sueños de uno, entonces, vas a seguir un frustrado porque la culpa no la tienen los demás, la culpa está dentro de uno mismo”, añadió, subrayando que cada persona debe trabajar en sí misma en lugar de culpar a otros por sus carencias.

Días antes, la actriz ya había manifestado su indignación frente a comentarios ofensivos que circularon en contra de Claudia Tarazona, esposa de Uribe, en medio de la preocupación nacional por el estado de salud del político.

En otro video viralizado, cuestionó a los que hicieron burlas sobre la apariencia física de Tarazona y le dejaron comentarios ofensivos en las redes sociales.

Estaba viendo una cosa del estado de salud de Miguel Uribe y les quiero llamar a la reflexión porque no puede ser que el comentario de una mujer, que debe tener atún en la cabeza, es que la esposa está vieja”, criticó, visiblemente indignada.

La actriz Luly Bossa se
La actriz Luly Bossa se pronunció en redes sociales para defender a Claudia Tarazona de los comentarios ofensivos, exigiendo empatía en medio de la difícil situación que enfrenta la familia del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat @lulybossa1 / Instagram

Con voz exaltada, Bossa hizo un llamado a la empatía y al respeto: “¿Qué carajos te pasa, mujer? ¿Cómo puede ser que no tengas empatía, solidaridad? ¿Qué carajos tienes en el corazón, una piedra? Intercede, ora para ver si te pasa algo bueno a ti en la vida y dejas de pensar así de la gente. Qué falta de todo”, dijo, generando un fuerte eco en redes.

Temas Relacionados

Luly BossaMiguel UribeCríticas en redes socialesEnvidia socialFamilias públicasMuerte Miguel UribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Caribe colombiano registró el mayor número de desocupados en el primer semestre de 2025

La región sumó 575.000 personas sin empleo, aunque presentó la menor cifra de los últimos tres años y logró un descenso en seis de sus siete capitales, según el Dane

Caribe colombiano registró el mayor

La actriz Martha Bolaños envió sentido mensaje tras los atentados en Cali: “Cali llora, pero no se rinde”

La actriz de ‘Betty, la fea’ se pronunció en sus redes sociales ante la ola de terrorismo que azota a la región

La actriz Martha Bolaños envió

Negocio de familia: entre 4 personas entretienen a un vendedor para robar el celular en una tienda, todo quedó en video

En redes sociales se viralizó un video en el que cuatro integrantes de una misma familia distraen al vendedor mientras intentan apoderarse de un celular

Negocio de familia: entre 4

David Rancero le responde a Daniel Sanín tras difundir video en el que lo insultan: “no espero que la ‘gente de bien’ me quiera”

Un video viral muestra al representante siendo insultado por residentes de un sector exclusivo, lo que desató reacciones políticas y una defensa pública de su compromiso con el proyecto oficialista

David Rancero le responde a

Ministro de defensa anunció millonaria recompensa por alias Chejo, responsable del atentado al helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el país activó una recompensa millonaria con el objetivo de dar con el paradero de “Chejo”, presunto cabecilla insurgente vinculado al ataque más letal contra la policía en Antioquia

Ministro de defensa anunció millonaria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro le lanzó indirecta

Ryan Castro le lanzó indirecta a Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar en video que publicó en las redes sociales

Luly Bossa, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se mostró angustiada por una nueva pérdida que enfrenta: “Lo lloro mucho”

Feid se convierte en el primer artista latino con un color oficial de Pantone: “Ferxxo Green”

Expareja de Farid Pineda desmintió las declaraciones de Ornella Sierra: “Conocías mi hogar”

Este fue el emprendimiento que montó Epa Colombia desde la cárcel para reducir su condena

Deportes

María Camila Osorio y Novak

María Camila Osorio y Novak Djokovic protagonizaron un emotivo encuentro en el Abierto de Estados Unidos

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Phillipsen gana y así le fue a los ciclistas colombianos

Faustino Asprilla lanza dura indirecta a Hernán Torres sobre refuerzos en Millonarios: “Si usted no les hace gastar platica”

James Rodríguez volvería a las canchas: hora y dónde ver León vs. Pachuca, jornada seis del Torneo Apertura 2025

Preocupación para los colombianos que vayan al mundial de 2026: Estados Unidos endurece visado