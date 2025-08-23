Luly Bossa lanzó un mensaje contundente contra la falta de empatía en redes sociales y abrió debate sobre la envidia social

El contundente mensaje de Luly Bossa sobre la envidia y el respeto tras la tragedia de Miguel Uribe Turbay - crédito @lulybossa1/Instagram

Luly Bossa, reconocida actriz colombiana, respondió públicamente a las críticas en redes sociales que surgieron tras expresar su pésame por la muerte de Miguel Uribe.

En un video difundido recientemente, Bossa defendió su derecho a manifestar solidaridad ante la pérdida de una persona y abordó el debate sobre la envidia social y la percepción hacia quienes provienen de familias acomodadas.

Con un tono firme, la artista no solo defendió su derecho a expresar condolencias, también profundizó en la ausencia de empatía en ciertos sectores de la opinión pública.

La controversia comenzó cuando Bossa compartió su pésame por el fallecimiento de Miguel Uribe, lo que desató críticas entre algunos usuarios que cuestionaron su solidaridad.

Luly Bossa responde a las críticas y pide más humanidad tras la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito @lulybossa1 / Instagram

“¿Cuál es el rollo con que uno le dé y sienta solidaridad con alguien que se ha muerto y dé el pésame? ¿Cuál es el rollo, o sea, con que a uno le duela la gente que se muere?”, expresó, señalando que no se debería cuestionar la legitimidad de acompañar a una familia en medio del duelo.

Bossa fue más allá y analizó lo que, en su opinión, es la raíz de estas críticas: un resentimiento hacia quienes son percibidos como “niños ricos”.

“Las circunstancias de las muertes de las personas son totalmente distintas y expreso mi pésame por la muerte de Miguel Uribe, porque realmente era una oportunidad muy buena para el país. Pero, eh, hay un resentimiento muy berraco por la gente que dicen que tiene plata, entonces son niños ricos", dijo con evidente molestia.

Adicionalmente, les lanzó un dardo a los que han criticado las oportunidades que han tenido algunas personas reconocidas por la estabilidad económica que tienen sus familias o padres, incluso, los que han logrado conseguir dinero y salir adelante.

“Si los papás de alguien son lo suficientemente inteligentes, económicamente hablando, como para invertir en la educación de los pelados, sacarlos adelante, que esos niños tengan valores, principios y salgan adelante y también construyan un buen futuro para ellos, a ti esa vaina te da rabia. Eso se llama envidia, mi amor”, afirmó.

Luly Bossa sacude redes con mensaje sobre empatía y envidia social - crédito @lulybossa1/Instagram

La actriz defendió el valor del esfuerzo personal y la responsabilidad individual como pilares para salir adelante en la vida.

“Si le vas a estar echando la culpa a la gente porque tiene, porque eso es lo que se llama capitalismo, eso es lo que se llama trabajar y luchar por los sueños de uno, entonces, vas a seguir un frustrado porque la culpa no la tienen los demás, la culpa está dentro de uno mismo”, añadió, subrayando que cada persona debe trabajar en sí misma en lugar de culpar a otros por sus carencias.

Días antes, la actriz ya había manifestado su indignación frente a comentarios ofensivos que circularon en contra de Claudia Tarazona, esposa de Uribe, en medio de la preocupación nacional por el estado de salud del político.

En otro video viralizado, cuestionó a los que hicieron burlas sobre la apariencia física de Tarazona y le dejaron comentarios ofensivos en las redes sociales.

“Estaba viendo una cosa del estado de salud de Miguel Uribe y les quiero llamar a la reflexión porque no puede ser que el comentario de una mujer, que debe tener atún en la cabeza, es que la esposa está vieja”, criticó, visiblemente indignada.

La actriz Luly Bossa se pronunció en redes sociales para defender a Claudia Tarazona de los comentarios ofensivos, exigiendo empatía en medio de la difícil situación que enfrenta la familia del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat @lulybossa1 / Instagram

Con voz exaltada, Bossa hizo un llamado a la empatía y al respeto: “¿Qué carajos te pasa, mujer? ¿Cómo puede ser que no tengas empatía, solidaridad? ¿Qué carajos tienes en el corazón, una piedra? Intercede, ora para ver si te pasa algo bueno a ti en la vida y dejas de pensar así de la gente. Qué falta de todo”, dijo, generando un fuerte eco en redes.