Colombia

Precandidatos del Centro Democrático podrían quedar por fuera del Congreso, esta es la razón

El partido político anunció que la elección de su candidato único será entre diciembre de 2025 y enero de 2026

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El Centro Democrático tendrá hasta
El Centro Democrático tendrá hasta el 8 de enero para inscribir a sus candidatos al congreso - crédito Colprensa/X

El 22 de agosto se confirmó que Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, fue incluido en la lista de cinco precandidatos del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2025.

La noticia generó sorpresa debido a que varios de los vinculados a la consulta del partido de derecha habían indicado que no aceptarían la inclusión de un reemplazante del senador asesinado.

A pesar de ello, los precandidatos mostraron su apoyo a Uribe Londoño, comenzando con Andrés Guerra Hoyos. “Celebro la decisión de nuestro partido y de la familia de don Miguel Uribe Londoño de acompañarnos con su precandidatura”, fue el mensaje del antioqueño al respecto.

De la misma forma, María Fernanda Cabal emitió un mensaje a través de su cuenta de X, en el que afirmó que la derecha ganará en 2026.

Colombia cree en el Centro Democrático, en la verdadera transformación de la Seguridad Democrática, en el apoyo a la empresa privada necesario para la confianza inversionista, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. Las decisiones que hemos tomado hacen parte de un gran consenso. Ese es nuestro legado. Triunfaremos”.

La senadora celebró la llegada
La senadora celebró la llegada de Uribe Londoño a la consulta - crédito @MariaFdaCabal/X

El Centro Democrático va contra el tiempo

Debido al atentado contra Uribe Turbay, el partido político tuvo que cambiar su plan inicial, que era escoger a su candidato presidencial antes de octubre, lo que les daría tiempo para elegir el listado que tendrán en los comicios para el Congreso de la República.

Los meses que esperaron ante una posible recuperación del senador hizo que el cronograma cambiara por completo, y en el comunicado de la inclusión de Uribe Londoño, confirmaron que el candidato será elegido entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”, se lee en el comunicado.

El Partido Centro Democrático acepta
El Partido Centro Democrático acepta la postulación de Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito cortesía

En caso de que la elección se lleve a cabo en 2026, los precandidatos que no sean elegidos podrían quedar por fuera del listado de candidatos para ocupar una curul en el Congreso de la República.

Esto se debe a que la inscripción de candidatos para la Cámara de Representantes y el Senado de la República se abrió el 8 de marzo de 2025 y cerrará el 8 de enero de 2026.

“Proceso que se extenderá hasta el 8 de enero del próximo año, dos meses antes de las elecciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011″, indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El partido de derecha elegirá
El partido de derecha elegirá a su candidato presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026 - crédito Centro Democrático

Sobre este tema y para garantizar la participación de todos los colombianos, la registraduría informó que hay más de 1.200 sedes en todo el país para que los ciudadanos puedan hacer el proceso de cambio de puesto de votación, que es vital para aquellos que ya no viven en el mismo lugar o han regresado al país.

“El trámite se podrá realizar en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes, en el horario habitual de atención al público, presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil. Cabe aclarar que este proceso no podrá llevarse a cabo con contraseñas, carné, libreta militar, licencia de conducción ni denuncias de pérdida de documento”.

Cabe recordar que las elecciones del congreso serán el 8 de marzo de 2026, mientras que la primera vuelta electoral se llevara a cabo el 31 de mayo.

