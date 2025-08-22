Colombia

“Ninguna ciudad merece épocas oscuras”: alcalde de Montería tras violencia en Cali y Amalfi

Hugo Kerguelén expresó solidaridad por los hechos ocurridos en Cali y Amalfi y pidió evitar un retroceso en seguridad

Por Mauricio Villamil

Guardar
Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén
Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén - crédito Prensa Hugo Kerguelén

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se pronunció este 21 de agosto tras los hechos violentos ocurridos en Cali y en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la capital de Córdoba, el mandatario local manifestó su rechazo a lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas, así como a los miembros de la Fuerza Pública que resultaron afectados en los ataques.

Ataque con dron derriba helicóptero
Ataque con dron derriba helicóptero de la Policía en Antioquia y deja seis muertos - crédito X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento se dio luego de conocerse los reportes de personas muertas y heridas en las dos regiones, lo que generó preocupación a nivel nacional.

En sus declaraciones, recogidas por La W Radio, Kerguelén fue enfático en la necesidad de evitar que el país regrese a momentos de violencia del pasado. El mandatario afirmó:

“Ninguna ciudad de Colombia merece volver a estas épocas oscuras que se vivieron hace tiempo en nuestro país. Expresamos apoyo y solidaridad a esos policías que en un helicóptero fueron derribados en Amalfi, Antioquia, ocho muertos y seis heridos. Estamos muy pendiente de ellos, de los que sobrevivieron y rechazamos con total contundencia estos hechos que se están registrando en el país”.

El alcalde de Montería, Hugo
El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén | Crédito Prensa Hugo Kerguelén

El mensaje del alcalde tuvo como contexto los dos hechos violentos registrados en paralelo. En Amalfi, un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional fue atacado mientras desarrollaba operaciones en la vereda El Toro.

El saldo fue de ocho uniformados fallecidos y seis lesionados, situación que generó consternación. Entre tanto, en Cali se produjo un atentado con explosivos en las inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, lo que dejó también víctimas fatales y varios heridos. Ambos episodios ocurrieron en un mismo día y motivaron el pronunciamiento del mandatario monteriano.

Durante su intervención, Kerguelén reiteró que desde la administración local en Montería se mantendrán atentos a brindar acompañamiento y respaldo a las autoridades competentes, así como a las familias de los afectados. El funcionario expresó que la solidaridad de la ciudad se extiende a quienes enfrentaron estos ataques y a los sobrevivientes que aún se recuperan.

En medio de la rueda de prensa, también intervino el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, quien informó que ya se encuentran listos los mecanismos de apoyo en caso de ser necesario recibir a uniformados heridos en la capital cordobesa.

“Estamos atentos para el tema asistencial, ya tenemos dispuestas ambulancias, el helipuerto en el Ejército y el aeropuerto para atención en caso de que los uniformados heridos sean traslados a Montería”, indicó el oficial en declaraciones citadas por La W Radio.

El coronel explicó que tanto el Ejército como la Policía en Córdoba mantienen coordinación constante con el nivel nacional para responder de manera rápida en caso de requerirse transporte aéreo o atención hospitalaria para los sobrevivientes. Estas acciones forman parte de un plan preventivo dispuesto tras conocerse la magnitud de los ataques en Antioquia y Valle del Cauca.

El hecho ocurrido en Amalfi fue atribuido a disidencias de las antiguas Farc, que mantienen presencia en la zona en disputa con otras organizaciones armadas.

El helicóptero atacado realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos y fue impactado con un artefacto explosivo, lo que ocasionó su caída. En Cali, la explosión se presentó en una zona cercana a una instalación de formación de la Fuerza Aérea, lo que generó alarma entre los habitantes y un amplio despliegue de seguridad.

Los sucesos ocurridos generaron múltiples reacciones en todo el país y llevaron a distintas autoridades locales y regionales a manifestar preocupación por la seguridad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública.

En Montería, el alcalde insistió en que estos hechos no pueden repetirse y que es necesario fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a los grupos armados ilegales que operan en varias zonas del territorio.

El pronunciamiento de Kerguelén se suma a otros llamados realizados por mandatarios locales y departamentales que han pedido mayor presencia del Estado en regiones afectadas por la violencia.

La expectativa se centra en las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares para reforzar la seguridad en las áreas donde se han producido los hechos más recientes.

El mandatario cordobés cerró su intervención reiterando que la unidad institucional es clave para impedir un retroceso en materia de seguridad. Señaló que Montería seguirá acompañando a los afectados y expresó su disposición de mantener la atención puesta en lo que ocurra en las próximas horas con los uniformados heridos.

Temas Relacionados

MonteríaHugo KerguelénCaliAmalfiAtaques terroristasColombia-noticias

Más Noticias

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este viernes 22 de agosto

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico

Piden investigar a gobernador de Santander por continuidad en cobro del peaje de Los Santos

El congresista Álvaro Rueda denunció presuntas irregularidades en la operación del peaje tras el fin de la concesión

Piden investigar a gobernador de

Reforma laboral redefine prevención del acoso: un solo acto bastará para ser denunciado

La Ley 2466 de 2025 y la aprobación del Convenio 190 de la OIT introducen nuevas reglas contra la violencia laboral

Reforma laboral redefine prevención del

Resultados Lotería del Quindío del jueves 21 de agosto: consulte los números ganadores

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Quindío del

Números ganadores del sorteo 2808 de la Lotería de Bogotá de este jueves 21 de agosto

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Números ganadores del sorteo 2808
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali: autoridades del

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Atentado en Cali: redes sociales de uno de los capturados revelaría su relación con las disidencias de las Farc; Petro lo señaló

Revelan audio de criminales celebrando ataque terrorista en Antioquia: “Coronamos, coronamos”

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

Volvió el terror a Colombia: ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ se alejaron definitivamente de la paz durante la misma jornada

ENTRETENIMIENTO

RÜFÜS DU SOL anunció su

RÜFÜS DU SOL anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Beéle regresa a la lista de canciones favoritas de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las más populares?

Viena Ruíz recordó sus inicios como presentadora con Yamid Amat: “No sabíamos lo que estábamos creando”

Así trata Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, a los cocineros en su restaurante: todo quedó en video

Anuel AA y Blessd lanzan su nuevo sencillo “Pórtate Bonito”, en medio del paso de su gira por Estados Unidos

Deportes

Protesta de hinchas de Millonarios

Protesta de hinchas de Millonarios fue comparada con la del Atlético de Madrid de España en 2019: así reaccionaron en Europa

Pese a la “rabieta” de Juan Fernando Quintero, River avanzó a cuartos de la Copa Libertadores: Miguel Ángel Borja marcó penal

Deportivo Cali se arriesga nuevamente con su nómina: denuncian deuda salarial a jugadores previo a asamblea

Hay una nueva opción para técnico de Millonarios: dirigió al Atlético Nacional y tiene mucha experiencia internacional

Hernán Torres y su regreso a Millonarios: esta fue la mayor vergüenza que vivió el tolimense como entrenador Embajador