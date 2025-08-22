“Ninguna ciudad merece épocas oscuras”: alcalde de Montería tras violencia en Cali y Amalfi

Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén - crédito Prensa Hugo Kerguelén

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se pronunció este 21 de agosto tras los hechos violentos ocurridos en Cali y en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la capital de Córdoba, el mandatario local manifestó su rechazo a lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas, así como a los miembros de la Fuerza Pública que resultaron afectados en los ataques.

Ataque con dron derriba helicóptero de la Policía en Antioquia y deja seis muertos - crédito X

El pronunciamiento se dio luego de conocerse los reportes de personas muertas y heridas en las dos regiones, lo que generó preocupación a nivel nacional.

En sus declaraciones, recogidas por La W Radio, Kerguelén fue enfático en la necesidad de evitar que el país regrese a momentos de violencia del pasado. El mandatario afirmó:

“Ninguna ciudad de Colombia merece volver a estas épocas oscuras que se vivieron hace tiempo en nuestro país. Expresamos apoyo y solidaridad a esos policías que en un helicóptero fueron derribados en Amalfi, Antioquia, ocho muertos y seis heridos. Estamos muy pendiente de ellos, de los que sobrevivieron y rechazamos con total contundencia estos hechos que se están registrando en el país”.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén | Crédito Prensa Hugo Kerguelén

El mensaje del alcalde tuvo como contexto los dos hechos violentos registrados en paralelo. En Amalfi, un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional fue atacado mientras desarrollaba operaciones en la vereda El Toro.

El saldo fue de ocho uniformados fallecidos y seis lesionados, situación que generó consternación. Entre tanto, en Cali se produjo un atentado con explosivos en las inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, lo que dejó también víctimas fatales y varios heridos. Ambos episodios ocurrieron en un mismo día y motivaron el pronunciamiento del mandatario monteriano.

Durante su intervención, Kerguelén reiteró que desde la administración local en Montería se mantendrán atentos a brindar acompañamiento y respaldo a las autoridades competentes, así como a las familias de los afectados. El funcionario expresó que la solidaridad de la ciudad se extiende a quienes enfrentaron estos ataques y a los sobrevivientes que aún se recuperan.

En medio de la rueda de prensa, también intervino el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, quien informó que ya se encuentran listos los mecanismos de apoyo en caso de ser necesario recibir a uniformados heridos en la capital cordobesa.

“Estamos atentos para el tema asistencial, ya tenemos dispuestas ambulancias, el helipuerto en el Ejército y el aeropuerto para atención en caso de que los uniformados heridos sean traslados a Montería”, indicó el oficial en declaraciones citadas por La W Radio.

El coronel explicó que tanto el Ejército como la Policía en Córdoba mantienen coordinación constante con el nivel nacional para responder de manera rápida en caso de requerirse transporte aéreo o atención hospitalaria para los sobrevivientes. Estas acciones forman parte de un plan preventivo dispuesto tras conocerse la magnitud de los ataques en Antioquia y Valle del Cauca.

El hecho ocurrido en Amalfi fue atribuido a disidencias de las antiguas Farc, que mantienen presencia en la zona en disputa con otras organizaciones armadas.

El helicóptero atacado realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos y fue impactado con un artefacto explosivo, lo que ocasionó su caída. En Cali, la explosión se presentó en una zona cercana a una instalación de formación de la Fuerza Aérea, lo que generó alarma entre los habitantes y un amplio despliegue de seguridad.

Los sucesos ocurridos generaron múltiples reacciones en todo el país y llevaron a distintas autoridades locales y regionales a manifestar preocupación por la seguridad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública.

En Montería, el alcalde insistió en que estos hechos no pueden repetirse y que es necesario fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a los grupos armados ilegales que operan en varias zonas del territorio.

El pronunciamiento de Kerguelén se suma a otros llamados realizados por mandatarios locales y departamentales que han pedido mayor presencia del Estado en regiones afectadas por la violencia.

La expectativa se centra en las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares para reforzar la seguridad en las áreas donde se han producido los hechos más recientes.

El mandatario cordobés cerró su intervención reiterando que la unidad institucional es clave para impedir un retroceso en materia de seguridad. Señaló que Montería seguirá acompañando a los afectados y expresó su disposición de mantener la atención puesta en lo que ocurra en las próximas horas con los uniformados heridos.