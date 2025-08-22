Feid creó nuevo challenge viral para el corazón y tener un abdomen plano al tiempo: “Dele duro con este reto”

Feid reta a sus fans con una plancha para sanar el corazón y el abdomen - crédito @feid/IG

Feid lanzó un curioso reto a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que, con su característico estilo espontáneo, invitó a sus seguidores a unirse a una dinámica que combina el cuidado físico con la sanación emocional.

El artista paisa, que suele interactuar de manera cercana con sus fans, explicó que el reto consiste en realizar una plancha abdominal, ejercicio que considera perfecto para tonificar el cuerpo, mientras suena su nueva canción Se lo juro, mor.

La idea surgió, según lo que comentó en el clip, porque su nuevo tema musical es una dedicatoria al amor, especialmente a una ruptura y, al parecer, a varias personas les habría tocado el corazón y se sintieron identificadas con lo que dice la letra porque estarían pasando por ese proceso de tusa, así que quiso darles una solución.

Como se trata de una desilusión sentimental y el cierre de ese ciclo doloroso, Feid aseguró entender el sentimiento y aprovechó para aconsejarles que a cambio de seguir afectados pueden buscar alternativas para cuidar su aspecto y salud, mientras sanan y esto también podría ayudar para sentirse mejor.

Feid lanzó reto con su nueva canción 'Se lo juro, mor' - crédito @feid/ Instagram