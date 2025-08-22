Centro Democrático impulsa moción de censura contra el ministro de Defensa tras ataques que dejaron trece policías muertos en Antioquia y atentado en Cali

Juan Espinal anunció moción de censura contra el ministro de Defensa tras ataques a la Fuerza Pública - crédito @Juan_EspinalR/X

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal anunció una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de los ataques contra la Fuerza Pública en Cali, que dejó al menos seis muertos, y Amalfi (Antioquia), con trece policías fallecidos.

La declaración del congresista se conoció a través de su cuenta oficial en X, en la que a través de una publicación responsabilizó a la actual administración por el clima de inseguridad y criticó la estrategia de paz total, política liderada por el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Espinal, los atentados en diferentes regiones del país exhiben una protección hacia grupos armados al margen de la ley y evidencian fallas en la reacción oficial ante hechos de violencia que afectan directamente a la fuerza pública.

Según el congresista, uno de los ataques se registró el jueves 21 de agosto en Amalfi (Antioquia), en el que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante el uso de un dron cargado con explosivos.

El uso de drones en atentados contra la Policía agrava la crisis de seguridad en el país - crédito @AndresJRendonC/X

Como consecuencia, falleció un nuevo uniformado, lo que se suma a otros doce policías asesinados en diferentes hechos recientes.

“Lamentablemente, acaba de fallecer otro policía tras el atentado del día de ayer en Amalfi, Antioquia. Son trece héroes de la patria asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada paz total”, denunció Espinal en sus redes sociales.

El representante enfatizó que la suma de este ataque con los ocurridos en Cali y Florencia exige una reacción política inmediata. Según Espinal, existen reportes internos que indican que las autoridades demoraron el rescate de los sobrevivientes del atentado en Amalfi, lo que para él agrava la responsabilidad del Estado.

“Ha llegado información de que el día de ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de la Defensa”, afirmó el congresista y miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, en medio de la sesión plenaria donde oficiales de la Policía Nacional presentaron un balance de los hechos.

La moción de censura anunciada por Espinal debe ahora ser tramitada, según lo contempla la legislación vigente, convocando a la plenaria de la Cámara de Representantes para escuchar la versión oficial del ministro Pedro Sánchez.

En su mensaje, el congresista dijo con contundencia: “Trece policías asesinados por los terroristas que han sido protegidos por este Gobierno con su fracasada paz total. ¿quién responde?”.

En otro apartado, criticó con dureza la respuesta estatal tras los atentados: “Vamos a liderar moción de censura contra el Ministro de la Defensa, se conoció que no se reaccionó a tiempo para extraer y auxiliar los sobrevivientes, ¿fallecieron por falta de reacción o al Gobierno no le dio la gana de salvar a estos héroes de la patria?”.

Diversos sectores políticos y sociales se pronunciaron por los recientes hechos. Mientras los sectores afines al Gobierno sostienen que la política de paz busca disminuir la confrontación y proteger a la población, líderes de la oposición señalan un aumento en las acciones armadas contra la fuerza pública y el deterioro de las condiciones de seguridad.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitaron garantías para los uniformados y una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de los ataques, que han dejado un duro saldo para las autoridades.

El congresista Juan Espinal denunció demora en la reacción oficial tras el atentado en Amalfi, Antioquia - crédito X

Las repercusiones de los atentados afectan la operatividad policial en regiones de Antioquia y Valle del Cauca. Según fuentes de la Policía Nacional citadas por diversos medios tras la caída del helicóptero en Amalfi, los cuerpos de los agentes y los sobrevivientes estuvieron expuestos durante varias horas antes de ser trasladados a un centro médico.

El ministro Pedro Sánchez anunció nuevas estrategias de seguridad y el fortalecimiento de los operativos en zonas rurales, especialmente en Antioquia.

“Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país. Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado. No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa, en declaraciones publicadas por La W.

No obstante, las bancadas de la oposición insisten en que los resultados son insuficientes

La política de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los ejes del debate en el Congreso desde el inicio del actual mandato. Esta busca entablar diálogos con diversos grupos armados para reducir la confrontación, aunque para partidos como el Centro Democrático, el enfoque ha resultado en un mayor empoderamiento de estructuras criminales.

La moción de censura busca debatir la permanencia del ministro Pedro Sánchez en el cargo - crédito Ministerio de Defensa

El trámite de la moción de censura podría prolongar la discusión en la Cámara Baja durante las próximas semanas. Si recibe el respaldo de la mayoría de los representantes, la medida podría obligar la renuncia del ministro Pedro Sánchez.

A raíz de los ataques recientes, la Policía Nacional incrementó la presencia de efectivos en zonas rurales y urbanas de Antioquia y Cali.

Además, el Gobierno había anunciado la adquisición de tecnología para hacer frente a drones y artefactos no tripulados, considerados por los expertos como una de las armas más disruptivas en los recientes episodios de violencia armada.

El monitoreo por parte de organismos internacionales y la atención mediática nacional han colocado el tema de la seguridad pública en el centro de la agenda política.