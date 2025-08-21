Colombia

“Un segundo Plan Colombia” y las otras cuatro peticiones que le haría Abelardo de la Espriella a Trump, en caso de ser presidente

El precandidato De la Espriella también le pediría ayuda a agencias especializadas de Estados Unidos para esclarecer el asesinato del dirigente político Miguel Uribe Turbay

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
El aspirante presidencial acusa al
El aspirante presidencial acusa al gobierno de Gustavo Petro de ser "una banda criminal" y reveló peticiones a Trump - crédito Colprensa

En modo campaña, el abogado Abelardo de la Espriella dio a conocer, a través de su cuenta de X, cuáles serían los puntos clave de su agenda bilateral con Estados Unidos, hoy en cabeza del presidente republicano Donald Trump.

El aspirante detalló que su primera exigencia sería la extradición de los políticos implicados en la reactivación del narcotráfico.

De la Espriella afirmó que “nunca más impunidad”, resaltando la importancia de enfrentar la corrupción política que, según él, ha permitido el renacer de este delito en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En segundo lugar, el abogado pidió reiniciar la instalación de las bases militares pactadas entre Colombia y Estados Unidos en 2010, un acuerdo que, según De la Espriella, fue cancelado durante el gobierno de Juan Manuel Santos debido a presiones de Hugo Chávez.

“Instalar las bases pactadas en 2010, con tecnología y drones, que Santos canceló por Chávez”, escribió el precandidato en su publicación.

Como tercer punto, de la Espriella propuso la implementación de un “segundo Plan Colombia”, con el objetivo de que las autoridades cuenten con tecnología de punta para el combate a la criminalidad.

“Rearmar y modernizar a la Fuerza Pública con armas de primera, drones e inteligencia artificial”, puntualizó el abogado, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado.

Como tercer punto, de la Espriella propuso
Como tercer punto, de la Espriella propuso la implementación de un “segundo Plan Colombia”, con el objetivo de que las autoridades cuenten con tecnología de punta para el combate a la criminalidad - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

El cuarto pedido de De la Espriella a Estados Unidos estaría dirigido a esclarecer el asesinato del dirigente político Miguel Uribe Turbay, solicitando la asistencia de agencias especializadas. “Apoyo de la inteligencia de EE. UU. para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay”, señaló el aspirante.

Finalmente, el abogado exigió a las autoridades estadounidenses levantar “el sello Odebrecht”, haciendo explícita su intención de que se conozca la posible implicación de Juan Manuel Santos en ese escándalo internacional de corrupción. “Levantar el sello Odebrecht, para conocer el papel de Juan Manuel Santos en ese entuerto”, planteó.

“En mi primera reunión con el presidente Donald Trump le pediría cinco cosas: extradición de los políticos que reactivaron el narcotráfico, instalación de bases con tecnología y drones, un segundo Plan Colombia para modernizar la Fuerza Pública, apoyo de inteligencia para esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay y levantar el sello sobre Odebrecht”, declaró Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, a través de X.

Agenda que tendría de la
Agenda que tendría de la Espriella con Trump - crédito X

El contexto electoral en torno a la candidatura de de la Espriella ha estado marcado por recientes controversias. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló durante un conversatorio con los precandidatos del Centro Democrático que el abogado se acercó al partido para buscar una candidatura presidencial, contrariando la versión pública de De la Espriella. Uribe precisó que “hace más o menos mes y medio, me preguntó si podía ser candidato por el Centro Democrático, que tenía dos opciones o por firmas. Yo le dije: ‘Doctor Abelardo, el partido les ha dicho a los propios militantes que desde hace muchos meses se cerró el proceso de inscripción de precandidatos’”.

En entrevista con La FM, que compartió la periodista D'Arcy Quinn, De la Espriella negó en su momento que hubiera tocado las puertas del partido de oposición al Gobierno; versión desmentida por el expresidente Álvaro Uribe - crédito @darcyquinnr/X

Pese a las afirmaciones del exmandatario, De la Espriella aseguró en entrevista radial que “soy uribista y nunca he sido del Centro Democrático, tengo vuelo propio, autonomía de vuelo y voy a recoger más de tres millones de firmas”. Además, recalcó: “No quiero estar en el Centro Democrático y he decidido no estar en el Centro Democrático. Ahora bien, mi uribismo no está en duda”.

Actualmente, quienes aspiren a la primera vuelta presidencial de 2026 por fuera de partidos tradicionales deberán recolectar cerca de 630.000 firmas equivalentes al 3% de los votos válidos de 2022 para formalizar su candidatura. De la Espriella ha sostenido que seguirá con ese camino independiente mientras continúa con sus intervenciones controvertidas en medios y redes sociales.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDonald TrumpElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

La influenciadora afirmó que desconocía el estado civil del empresario cuando iniciaron su relación y reveló el impacto emocional y profesional tras las críticas y señalamientos que recibió públicamente

Ornella Sierra habló entre lágrimas

Video: reportan repetido ingreso de hombre semidesnudo a estación de servicio en carretera del Meta; trabajadoras se sienten inseguras

Las trabajadoras de la estación de gasolina expresaron temor y la comunidad solicitó intervención de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona

Video: reportan repetido ingreso de

Ejército neutralizó explosivos instalados por disidencias de ‘Iván Mordisco’: un artefacto fue puesto en colegio del Amazonas

Esta acción terrorista de la guerrilla tenía como propósito atentar contra la población civil y las tropas en zonas urbanas y rurales

Ejército neutralizó explosivos instalados por

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Los exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ compartieron detalles sobre el futuro de su relación sentimental y el debut musical de la modelo paisa con el tema ‘El placazo’

Karina García y Andrés Altafulla

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

El entrenador tolimense podría tener su segundo ciclo en el Embajador, pese a que había llegado acuerdos de palabra sobre el contrato con el equipo cartagenero en segunda división

Dumek Turbay aseguró que Hernán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia: habría un oficial muerto

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra habló entre lágrimas

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Silvestre Dangond inaugura la casa-museo gratuita ‘Las Locuras de Silvestre’ en Barranquilla

Alejandra Serje confirmó distanciamiento con el Gordo Ariel por comentarios despectivos que él hizo: “Ya no somos amigos”

Así suena la nueva canción de Yina Calderón y La Toxicosteña: la cantante dio un adelanto del tema

Deportes

Dumek Turbay aseguró que Hernán

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Este es el ambicioso objetivo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025: “lo siguiente sería un top 5″

Este fue el insólito motivo por el cual se retrasó el partido del Inter de Porto Alegre, de Rafael Santos Borré, ante Flamengo por Copa Libertadores

Estas son las cuentas que necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay