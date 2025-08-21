Tras el magnicidio de Miguel Uribe, alias Gabriela habría acordado reunirse en Caquetá con un cabecilla de la Segunda Marquetalia para unirse a esa guerrilla

El nuevo foco de la investigación se centró en el seguimiento de alias Gabriela, la mujer que transportó la Glock 9 milímetros con la que el sicario de 15 años le disparó al senador - crédito Colprensa/Policía Nacional de Colombia/Daniel Becerril/Reuters

La investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay ha puesto el foco en la ruta de escape y protección de los autores materiales.

Según información publicada por Noticias Caracol y confirmada por El Tiempo, Katerine Martínez, conocida como alias Gabriela, fue la encargada de transportar la pistola Glock 9 milímetros utilizada por el sicario de 15 años que disparó a Uribe Turbay en la cabeza el 7 de junio en el parque ‘el Golfito’, en el occidente de Bogotá. Tras el ataque, los movimientos de los implicados comenzaron a ser rastreados de manera sistemática por las autoridades.

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, detalló que un agente infiltrado siguió de cerca a alias Gabriela, incluso llegando a comprar un pasaje en el mismo autobús hacia Florencia con el objetivo de interceptar el dispositivo móvil de la sospechosa y retrasar su llegada.

Esta maniobra permitió que agentes de la Dijín lograran su captura antes de que alcanzara su destino final en Caquetá. Durante su huida, la mujer intentó evadir a las autoridades pintándose su cabello de otro color y buscó la protección de las disidencias de las Farc, según reveló El Tiempo.

El director de la Policía detalló que un agente infiltrado siguió de cerca a alias Gabriela, incluso llegando a comprar un pasaje en el mismo autobús hacia Florencia, citada por "El Costeño", con el objetivo de intervenir el dispositivo móvil de la sospechosa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Inclusive, el testigo protegido de la Fiscalía le contó a los investigadores que Elder José Arteaga, alias Chipy o Costeño, se había comunicado con “Gabriela” para decirle que, ya en Caquetá, le iba a dar unos cursos de para manejar drones y hacer de francotirador.

“Dijo que él (”Costeño") hablaba con un duro del Caquetá y que allá nos recibían en el monte, que nos daban todo, que teníamos un sueldo, y nos decía que allá nos pasaban botas y el uniforme, que era para estar en la guerrilla de las Farc.”, reveló el testigo ante el ente acusador.

El cabecilla con el que “Gabriela” se habría reunido tras el magnicidio

La importancia en esta trama de Belén de los Andaquíes, municipio de Caquetá, se refuerza con un informe de inteligencia citado por Noticias Caracol, que indica que alias Gabriela iba a ser recogida en ese municipio por uno de los jefes disidentes de las Farc: el encargado de recibirla sería Wilmer Castillo Duarte, alias Cristóbal, identificado como el principal operador de extorsiones en Caquetá y Huila.

De acuerdo con documentos en poder de El Tiempo, Cristóbal ocupa el tercer lugar en la jerarquía de la Columna Móvil Teófilo Forero, una estructura armada actualmente alineada con la Segunda Marquetalia.

Alias Gabriela iba a ser recogida en ese municipio por uno de los jefes disidentes de las Farc: el encargado de recibirla sería Wilmer Castillo Duarte, alias Cristóbal - crédito Colprensa

La relevancia de alias Cristóbal dentro de la organización aumentó tras la muerte de alias Chilingo, que lideraba la Segunda Marquetalia en las disidencias de las Farc hasta abril de 2024. Desde entonces, Wilmer Castillo Duarte asumió el mando, consolidando su posición como figura clave en la estructura criminal.

Su historial incluye formación en el manejo, fabricación e instalación de artefactos explosivos, así como múltiples órdenes de captura vigentes por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

La investigación, que sigue activa en Belén de los Andaquíes, busca desentrañar la red de apoyo y protección que las disidencias de las Farc ofrecen a quienes participan en crímenes de alto perfil, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El Rolex de $56 millones que generó inquietud entre las autoridades

La revelación del testigo de la Fiscalía se suma a otra que hizo recientemente sobre un hombre, de alrededor de unos 35 años, que le reportaba a ‘El Costeño’ cada movimiento relacionado con el magnicidio del joven precandidato presidencial, de acuerdo con El Tiempo.

Inclusive se tuvo conocimiento de una foto en la que se ve a ese hombre en la que aparece con gafas oscuras y un reloj Rolex valorado en 56 millones de pesos, la cual publicó en sus redes sociales seis días después del asesinato del senador, un detalle que ha despertado inquietud entre los investigadores.

La procedencia de los fondos utilizados para la compra del Rolex también está bajo escrutinio, ya que se investiga si el dinero provino del pago realizado por el asesinato de Miguel Uribe - crédito Prensa Senado de la República/Imagen Ilustrativa Infobae

Ese sujeto, según la declaración del testigo, había delinquido con Carlos Eduardo Mora González (alias ‘el Veneco’), el conductor del Spark Gris en el que se entregó la pistola Glock 9 milímetros al sicario que disparó contra Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.

La procedencia de los fondos utilizados para la compra del Rolex también está bajo escrutinio, ya que se investiga si el dinero provino del pago realizado por el asesinato de Miguel Uribe, un botín que, tras la consumación del crimen, habría generado disputas entre los involucrados.