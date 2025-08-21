Colombia

Terror al Parque 5 llega a Bogotá con nuevas atracciones y nuevos precios en 2025: conozca todos los detalles

Los boletos para la edición del evento estarán disponibles con rebaja especial por tiempo limitado, permitiendo acceso a atracciones extremas, estaciones temáticas y beneficios adicionales para quienes adquieran sus entradas anticipadamente

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La nueva edición del evento temático ofrece recorridos únicos, presentaciones en vivo, acceso a juegos mecánicos y actividades solo para mayores de 14 años - crédito Mundo Aventura

El parque temático más grande de Bogotá anunció que desde el 19 de septiembre de 2025 se realizará la quinta edición de Terror al Parque, un evento que contará con nuevas atracciones y escenarios diseñados para quienes buscan experiencias intensas, según informaron los organizadores.

La edición del 2025 introduce recorridos a través de cementerios, manicomios y otros ambientes de terror, junto con efectos especiales, música, actores en vivo y diversas actividades adicionales. La quinta entrega adicionará un nuevo escenario, que será revelado antes de iniciar el espectáculo anual.

El evento contará con nuevas atracciones de terror, recorridos temáticos y experiencias intensas para mayores de 14 años - crédito Mundo Aventura

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 14 años, y, en el caso de menores de edad, se exige la compañía de un adulto responsable durante toda su estadía. El ingreso solo será posible por las taquillas ubicadas en el costado del parqueadero y la entrada a las atracciones está sujeta a los requisitos de estatura mínima establecidos para cada una.

Los pasaportes para acceder a las experiencias y atracciones estarán disponibles con un 20% de descuento hasta el 31 de agosto de 2025, de acuerdo con los precios anunciados:

Precios de pasaportes para Terror al Parque 5 con descuento del 20%:

  • Súper Combo Terror al Parque 5: $179.200 (Precio Full $224.000)
    • Incluye: Pase a 15 atracciones extremas, ingreso a 8 estaciones de terror, hamburguesa con cerveza y postre, souvenir (foto y portarretratos), gorra, fila exprés, escarapela, bono de lluvia, dos entradas a cine en Royal Film y bonus sorpresa.
  • Combo Terror al Parque 5: $116.800 (Precio Full $146.000)
    • Incluye: Pase a 15 atracciones de alto impacto, ingreso a 8 estaciones del terror, combo perro caliente, botilito de terror, galletas festival, meteorito ácido y bono de lluvia.
  • Pasaporte Terror al Parque 5: $79.200
    • Incluye: Pase a 15 atracciones de alto impacto y acceso a 8 estaciones del terror.
El parque temático más grande de Bogotá anuncia la quinta edición de Terror al Parque para septiembre de 2025 - crédito Mundo Aventura

Entre las atracciones destacadas se encuentran Vertical Swing, Xtreme, Crazy Jump, Black Hole, Chocones, Quantum, Ikaro, Ranger, Moto Disco, Teatro 5D, Troncos, Tropicana, Magic Bikes, Gravity y Air Race.

La fila exprés estará habilitada de manera ilimitada para el ingreso a las atracciones mecánicas y solo una vez para las estaciones de terror. Durante el evento, actores especializados ofrecerán presentaciones y el público podrá disfrutar también de atracciones como Xtreme y Gravity además de las estaciones temáticas de terror, según detallaron los organizadores.

Las estaciones de terror confirmadas son:

  • Bunker Psicópata: los visitantes enfrentarán horrores indescriptibles en monitores que encontraran en sus recorridos, además de ser perseguidos por un implacable asesino armado con una sierre eléctrica.
  • Manicomo Azabaka: cada una de las habitaciones tiene sus propios horrores. ¿Está demasiado cuerdo para ingresar?
  • Tortura: la fachada, que fue una gran mansión, ahora se erige como un monumento decadente a la crueldad y el sufrimiento.
  • La Mina: la oscuridad insondable devora gritos de ayuda. Mientras la incertidumbre se apodera de sus mentes.
  • Furia: un bosque desconocido se oyen susurros siniestros, algunos valientes se atreven a desvelar los secretos ocultos de este espacio honorífico.
  • Cementerio Zombi: tras leer un antiguo libro, se enfrentarán a la macabra realidad de una maldición ancestral que se desata justo en el 500 aniversario de una matanza despiadada.
La venta y el descuento de pasaportes solo aplican durante el periodo anunciado y bajo condiciones específicas de acceso - crédito Mundo Aventura

Finalmente, directivas del Parque Mundo Aventura compartieron una serie de recomendaciones y restricciones para las personas que se encuentren interesadas en visitar el escenario recreativo para disfrutar de Terror al Parque:

  • El acceso es para mayores de 14 años. Los asistentes deben portar su documento de identidad para ingresar al parque.
  • No se permite el ingreso de alimento ni bebidas.
  • Asegúrese de leer las guías de seguridad para conocer las recomendaciones y restricciones de cada estación.
  • Los pasaportes son personales e intransferibles.
  • Las temáticas no son recomendadas para mujeres embarazadas o personas con condiciones médicas especiales (problemas cardiacos, trastornos psiquiátricos, convulsiones, yesos, o movilidad reducida).
  • Vista ropa cómoda y un buen calzado
  • Cruce los dedos para que no llueva; debido a que, si se registra alguna tormenta eléctrica, las atracciones suspenderán su servicio por seguridad de los visitantes.

