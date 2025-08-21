Policía asistió parto de emergencia en un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá - Valledupar

Subintendente Edilberto Gutiérrez Palacios asistió el parto de una joven en un bus - crédito Policía de César

Durante poco más de cuarenta minutos, Edilberto Gutiérrez Palacios, subintendente de la Policía Nacional de Colombia, sostuvo en sus brazos a un recién nacido, luego de asistir un parto de emergencia en la carretera que conduce de Bogotá a Valledupar.

Este episodio, ocurrido el pasado 13 de agosto en un bus intermunicipal, que solo se dio a conocer en la maña del 21 de agosto, no solo marcó a los presentes, sino que también puso de manifiesto el compromiso y la vocación de servicio de los miembros de la Policía Nacional, según informaron fuentes oficiales.

Según lo relatado por la Policía del Departamento del César, la situación se desarrolló cuando Leidy Vanesa Losada Ceballos, una pasajera del bus, inició trabajo de parto en plena madrugada, generando alarma entre los demás ocupantes. Entre los pasajeros, de vacaciones y sin estar en servicio, se encontraba Gutiérrez Palacios, quien no dudó en intervenir ante la falta de asistencia médica disponible en la vía.

El propio subintendente describió el momento como inolvidable: “Escuchar el primer llanto y poder decirle a la madre que su hijo había nacido vivo y saludable fue un verdadero milagro”.

Edilberto Gutiérrez Palacios, subintendente de la Policía Nacional de Colombia - crédito Policía de César

“Voy a hacer entrega de este presente de parte mía y de la Policía Nacional, a la señorita Lady, en esta vivienda, porque ayudé a asistir a un parto en la carretera Bogotá-Valledupar, donde para mí fue un milagro, un milagro de Dios haber presenciado y recibido la vida de este niño, que actualmente se llama Ian”, expresó el uniformado.

El recién nacido, identificado como Ian Barranco Rodríguez, fue recibido y atendido por el agente durante la espera de una ambulancia, que finalmente trasladó a madre e hijo a un hospital en Puerto Berrío. Posteriormente, ambos fueron remitidos a la ciudad de Valledupar, donde el menor fue registrado oficialmente.

Este hecho adquiere una dimensión adicional, ya que el padre del niño es patrullero en la Metropolitana de Bogotá, reforzando el vínculo de la familia con la institución policial.

Leidy Vanesa Losada Ceballos, madre de Ian - crédito Policía de César

Leidy Vanesa Losada Ceballos, joven a la que asistió el subintendente para dar a luz a su hijo, tras varios días de cuidados por el personal médico agradeció la asistencia del uniformado teniendo en cuenta que fue el único que se ofreció a brindarle la ayuda mientras llegaba la asistencia en medio del caos de los demás pasajeros del vehículo.

“Le agradezco primeramente a Dios por permitirme dar a luz en el bus, la verdad, y tener una persona, pues, ahí en ese momento que fuera, pues, no con experiencia, pero sí, sí, la verdad que me ayudara en ese momento, porque nadie, la verdad nadie me quería colaborar. Todo el mundo como que: «Ay, sí, como que no sé qué hacer». Entonces, todos en show. Y en ese momento, pues llega él a auxiliarme y pues nada, estoy agradecida con Dios y con la vida por darme la oportunidad de tener a mi hijo, pues sano y salvo. Y a él también por ayudármelo a traer al mundo", comentó.

Del momento alcanzaron a quedar algunos registros fotográficos del oficial y el pequeño en brazos al interior del automotor de servicio de transporte de pasajeros - crédito Policía de César

El episodio recibió el reconocimiento del comandante del Departamento de Policía César, coronel William Javier Morales Vargas, quien puso de relieve el ejemplo brindado por Gutiérrez: “Este hecho refleja la verdadera esencia de nuestra institución. Aun estando en vacaciones, nuestros policías mantienen intacta su vocación de servicio, compromiso y humanidad. El subintendente Gutiérrez se convirtió en instrumento de vida y esperanza, demostrando que ser policía no es solo una profesión, sino un compromiso permanente con la sociedad”.

Del momento alcanzaron a quedar algunos registros fotográficos del oficial y el pequeño en brazos al interior del automotor de servicio de transporte de pasajeros.