Padres de Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá, acudirán a instancias jurídicas para pedir nuevas líneas de investigación

Manuel Afanador continua la búsqueda de su hija de 10 años que desaparecida en Cajicá - crédito redes sociales/X

Los padres de Valeria Afanador, menor desaparecida desde el 12 de agosto en Cajicá, formalizarán su decisión de acudir a instancias jurídicas para solicitar nuevas líneas de investigación y exigir mayor agilidad a la Fiscalía General de la Nación en el caso de su hija.

La familia denunció públicamente, en un comunicado divulgado este 21 de agosto, que existe una “profunda preocupación por los escasos avances en el proceso de investigación liderado hasta ahora por la fiscalía general de la nación”.

Con el paso de los días y sin rastros claros sobre el paradero de Valeria Afanador, la familia remarcó que los resultados obtenidos “NO reflejan la urgencia o la gravedad del caso”, y que hasta el momento, según sus palabras, no reciben respuestas claras sobre el trabajo de búsqueda.

“Avanzando en ocasiones sobre líneas que solo nos genera una profunda frustración e incertidumbre”, agregaron sus padres en el comunicado.

Frente a esta situación, los familiares anunciaron su determinación de designar un equipo jurídico especializado en casos de desaparición y acompañamiento a víctimas, con el propósito de asegurar “el liderazgo del seguimiento jurídico del caso impulsando nuevas líneas de investigación y velando por nuestros derechos como víctimas directas”, como expresaron en el comunicado.

El documento no implica una ruptura con la Fiscalía, sino una medida que consideran legítima y necesaria para fortalecer el proceso desde otros frentes.

La familia insistió en la prioridad máxima de “encontrar a Valeria y esclarecer la verdad sobre su desaparición”.

En su petición, reclamaron a la Fiscalía que brinde acceso a la información de la investigación, facilite la colaboración con su representante legal y mantenga la diligencia y la integralidad en el procedimiento.

El caso de Valeria Afanador ha generado atención en el municipio de Cajicá y entre organizaciones de derechos humanos, al quedar en evidencia la preocupación de los padres frente a la respuesta institucional.

“Como familia, no podemos permanecer en silencio mientras el tiempo pasa y las posibilidades de localizar a Valeria se desvanecen. Demandamos a la fiscalía y a las comisiones a cargo asignar un equipo adicional con experiencia en desapariciones y atención comprometida a víctimas”, señalaron en su comunicado.

A la ciudadanía y quienes los acompañan, la familia dirigió un agradecimiento por el apoyo y la difusión del caso, solicitando que “sigan acompañándonos en esta lucha que está termina hasta que ella regrese a casa”.

La desaparición de esta menor, según expusieron sus padres, permanece rodeada de circunstancias aún no esclarecidas.

La familia reiteró su llamado a las autoridades y manifestó su esperanza de que la intervención jurídica impulse acciones concretas para lograr el retorno de Valeria Afanador y ofrecer respuestas a su comunidad.