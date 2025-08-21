Padre de Valeria Afanador denunció rumores en medio de la desaparición de su hija: “Han empezado a especular en redes sociales”

La desaparición de Valeria Afanador conmociona a la comunidad de Cajicá y moviliza a las autoridades - crédito redes sociales/X

La desaparición de Valeria Afanador, una niña de diez años con síndrome de Down, generó conmoción en la comunidad de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Desde el 12 de agosto, cuando se perdió su rastro cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, las autoridades mantienen una búsqueda activa, mientras la familia enfrenta la angustia de la incertidumbre y el impacto de rumores y acusaciones difundidas en redes sociales.

Manuel Afanador, padre de Valeria, manifestó su preocupación por la circulación de información falsa y teorías infundadas que afectan el entorno familiar. “Han empezado a especular en redes sociales que la niña apareció, que está bien, que los papás son culpables”, relató Afanador, que pidió a la ciudadanía actuar con empatía y responsabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual modo, lamentó la falta de resultados en la investigación y expresó su intención de dialogar con las autoridades judiciales para conocer avances concretos.

Búsqueda de Valeria Afanador y acciones de las autoridades

La familia de Valeria Afanador enfrenta rumores y exige avances en la investigación sobre su paradero.- crédito @BomberoFarfan/X

Valeria fue vista por última vez durante el descanso escolar, jugando junto a una cerca viva que delimita el colegio, ubicado en la vereda río Frío, según los primeros reportes. Al no regresar a su salón de clases, la institución educativa alertó de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que se extendió a zonas boscosas, lotes y fincas aledañas.

Equipos especializados de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Ejército han rastreado el área con apoyo de tecnología y buzos, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar a la menor.

El capitán Álvaro Farfán, del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, detalló que los equipos han peinado la zona donde la menor fue vista por última vez, apoyados en videos y otros indicios.

“Ahí hay una zona boscosa, tenemos algunos lotes, algunas fincas, y toda esta zona se ha peinado con grupos especializados de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, con equipo tecnológico, con buzos”, explicó Farfán.

Las autoridades intensifican la búsqueda de Valeria Afanador con equipos especializados y tecnología en Cajicá - crédito Bomberos Cundinamarca

Circular amarilla de Interpol y recompensa por información

Ante la posibilidad de que la menor haya sido sacada del país, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el 20 de agosto una circular amarilla, una alerta internacional que permite a los cuerpos policiales de los países miembros recibir información sobre personas desaparecidas y realizar controles en aeropuertos y terminales.

El coronel retirado Wilson Halaby, secretario de Seguridad de Cajicá, señaló que la decisión busca evitar que Valeria sea trasladada fuera de Colombia y facilitar la cooperación internacional en su localización.

Como parte de los esfuerzos para obtener información que conduzca al paradero de la niña, las autoridades ofrecieron una recompensa de $70 millones a quien aporte datos verídicos. La ciudadanía puede comunicarse a la línea de emergencias 123 para reportar cualquier pista relevante.

Interpol emitió circular amarilla para que otros países contribuyan con la búsqueda de la menor - crédito Interpol

Es de recordar que en declaraciones previas, Manuel conversó con Noticia Caracol previo al inicio de las actividades, aseguró que por todo lo que Valeria significa para él y su familia no desfallecerán en el proceso apoyados de las entidades departamentales.

“Yo creo que vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”, confirmó Manuel Afanador.

Por el momento son varias las hipótesis que se manejan, pero ninguna con total certeza, pues el episodio más allá de encontrar alguna pista concreta sigue generando dudas, no obstante, no se descarta que haya sido raptada.

“No lo sé (si fue raptada), hoy no sabemos si alguien la tiene o no, como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”, añadió su padre en conversación con el medio de comunicación.