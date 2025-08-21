Ordenan acuartelamiento de todas las unidades militares del país, luego de los atentados terroristas en Antioquia y Cali

La instrucción obedece tanto a los hechos ocurridos en Amalfi como al ataque registrado en la base aérea de Cali - crédito Ejército Nacional

El panorama de seguridad en Colombia se vio gravemente afectado por dos atentados ocurridos el 21 de agosto de 2025, en diferentes regiones del país.

Ante la gravedad de la situación, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, ordenó inmediatamente el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país.

Esta directiva exige que todos los pelotones, compañías, brigadas, divisiones y sus equivalentes permanezcan en estado de alerta máxima, preparados para responder a nuevas amenazas o ataques en cualquier punto del territorio nacional. La instrucción obedece tanto a los hechos ocurridos en Amalfi como al ataque registrado en la base aérea de Cali, reflejando una estrategia de contención y reacción frente a la escalada de violencia.

Atentado con dron en Amalfi

En Amalfi, municipio del departamento de Antioquia, se registró un ataque contra miembros de la Policía Nacional de Colombia utilizando un dron, evento que derivó en la muerte de varios uniformados.

Este hecho fue lamentado tanto por autoridades nacionales como internacionales, destacando el pronunciamiento del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó el respaldo de su país a los esfuerzos de seguridad del Estado colombiano. El diplomático resaltó la dedicación y valentía de los efectivos caídos, subrayando la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad para enfrentar amenazas de este tipo.

Ataque a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali

De manera simultánea, en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, se reportó un ataque terrorista adicional dirigido contra una base aérea, ampliando el impacto de la jornada violenta y encendiendo las alarmas al más alto nivel en la estructura militar del país. Ambos hechos se enmarcan en un contexto de agudización de la ofensiva de grupos armados ilegales contra la fuerza pública, evidenciando su capacidad para ejecutar acciones coordinadas y emplear nuevas tecnologías, como el uso de drones cargados de explosivos en operaciones ofensivas.

