Nuevo acto de intolerancia en Transmilenio: una mujer mayor fue golpeada con un celular dentro de un bus que cubría la ruta B46 hasta reventarle la ceja

Un video muestra a una mujer herida tras recibir un golpe en la cabeza, la afectada descendió sin ayuda y la responsable escapó, piden información sobre la víctima en redes sociales - crédito redes sociales

Una mujer mayor fue agredida con un objeto contundente en la ruta B-46 de Transmilenio, en la Estación Terreros, el 20 de agosto a las 8:00 a.m.

Según información difundida en redes sociales, la víctima sufrió una herida abierta en la cabeza tras recibir un golpe con un celular.

El incidente, que quedó registrado en un video ciudadano, muestra que la mujer no recibió ayuda y descendió sola en la parada Despensa.

La agresora también abandonó el vehículo sin ser detenida ni confrontada. La publicación original solicita a quienes conozcan a la afectada que se comuniquen de forma privada.

Se desconoce información sobre este hecho, pues ni la empresa de servicio de transporte público, ni la Policía de Bogotá han informado o dado declaraciones sobre este hecho.

Así las cosas, se desconoce lo que originó la confrontación violenta y el estado de salud de la mujer agredida.

Video de disputa en TransMilenio expone intolerancia en el transporte público

“No peleen por una silla, hombre”, exclamó uno de los pasajeros, mientras la tensión se apoderaba de un bus de Transmilenio en Bogotá.

La escena, capturada en video y difundida ampliamente en redes sociales, no solo expuso un nuevo episodio de violencia cotidiana en el sistema de transporte, sino que reavivó el debate sobre la convivencia y la cultura ciudadana en la capital colombiana.

El incidente, que involucró a dos mujeres en una disputa por una silla roja, se convirtió en el más reciente ejemplo de la intolerancia que, se ha vuelto recurrente en el espacio público bogotano.

Dos mujeres se enfretan por una silla del bus de servicio público - crédito @ColombiaOscura_/X

El video, que rápidamente se viralizó, muestra cómo una de las pasajeras optó por sentarse sobre las piernas de una mujer mayor, lo que desencadenó una reacción física inmediata.

En medio de la confrontación, una de las implicadas reclamó: “Qué pena, pero yo llegué y usted me corrió”, mientras la otra, tras recibir un golpe, respondió: “No me pegue. Mire como me manchó aquí”. La situación generó incomodidad entre los testigos, quienes intentaron intervenir para evitar que la disputa escalara.

La frase de uno de los presentes, pidiendo calma, se convirtió en el eco de la frustración colectiva ante este tipo de episodios.

La repercusión del caso en plataformas digitales fue inmediata. Usuarios de redes sociales no solo criticaron la actitud de las mujeres involucradas, sino que también cuestionaron el ambiente que se vive a diario en el sistema de transporte.

Entre los comentarios más destacados, se leyeron reflexiones sobre la precariedad laboral y la falta de empatía: “Hay trabajos donde a estas pobres mujeres les toca paradas todo el día, es justo una silla para descansar”.

Otros mensajes, cargados de ironía y descontento, apuntaron a la identidad de la ciudad: “Qué chimba de cultura bogotana”; “Bogotá no parece la capital; ¿será que fueron invadidos por lo peor de España de la antigua colonia española?”; “Bogotá es una chimba. Pero sus habitantes porque son una MIERDA”; “Qué vergüenza pelear por una silla”; “Me encanta vivir en Bogotá, muy decente el señor que le cede la silla, de lo contrario no sé qué hubiera pasado”; “Qué difícil es ser de esta ciudad, recibes una dosis de vergüenza ajena a diario. Por la misma gente”.

Hombres se enfrentaron en plena estación de Transmilenio- crédito @ColombiaOscura/X

Otro episodio reciente en el que dos hombres, armados con objetos cortopunzantes, se enfrentaron en una estación de la avenida Caracas.

En esa ocasión, un hombre en situación de discapacidad intentó intervenir con sus muletas para frenar la pelea, sin éxito. El video del incidente muestra a uno de los implicados, identificado como trabajador de aseo, utilizando el palo de un trapero, aparentemente modificado con una punta filosa, para agredir reiteradamente a su oponente, quien también portaba un arma blanca.