María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por escalada terrorista en Amalfi y Cali: “Su paz cocal está destruyendo a Colombia”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático apuntó hacia el jefe de Estado por la ofensiva de las organizaciones al margen de la ley por los ataques sufridos por la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

María Fernanda Cabal señaló a Gustavo Petro de promover un escenario de inseguridad en el país, con los recientes ataques terroristas - crédito Colprensa - Presidencia

Dos duros golpes del terrorismo en Colombia, durante la jornada del jueves 21 de agosto de 2025 en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), causaron la indignación de la senadora y la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que a través de sus redes sociales acusó al jefe de Estado, Gustavo Petro, de ser el responsable de los ataques que, inicialmente han dejado un lamentable saldo de al menos 13 víctimas mortales.

De acuerdo con el reporte entregado por el propio Petro en sus redes sociales, ocho miembros de la policía muertos y ocho heridos en el helicóptero, cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en suelo antioqueño. Mientras que dos explosiones se registraron en la base aérea Marco Fidel Suárez, que deja un balance preliminar de cinco personas fallecidas, todas civiles, en un acto que estremeció la capital vallecaucana.

Los duros señalamientos de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro, por ataques a la fuerza pública

En ese sentido, Cabal acusó al primer mandatario de promover estos ataques, que en Amalfi -según dijo el gobernante- estarían a cargo del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco; en tanto que en Cali también tendrían como responsables a los miembros de las disidencias de las Farc. Y que causaron una estela de horror no solo en la zona rural, sino en la que es considerada la cuarta ciudad del país.

Con este mensaje, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

“Usted preocupado por engañar la gente para que vaya a escucharlo, mientras el terrorismo sacude a Antioquia y Cali en el Valle del Cauca. Su paz cocal está destruyendo a Colombia. El país le recordará como el que prefirió diálogo con terroristas que seguridad para los ciudadanos”, expresó Cabal en su perfil de X. Un mensaje en el que citó una publicación que puso el presidente durante su visita a Valledupar (Cesar), en donde impulsa la reforma agraria.

Tras esta dura crítica, el gobernante se pronunció en sus redes sociales y habló de lo sucedido en suelo vallecaucano, en el que fueron lanzados dos cilindros bombas que impactaron contra la base aérea; sin que causaran muertos entre los miembros de la fuerza pública, pero sí víctimas civiles, además de 14 heridos. En tanto que en lo referente a lo sucedido a territorio antioqueño, el jefe de Estado endilgó responsabilidades.

El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico.El gobierno considera aquí y le pide al mundo.que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano.

En desarrollo...

