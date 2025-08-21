Corte Suprema de Justicia acusó al senador Carlos Abraham Jiménez por caso de empleada fantasma en su UTL

Según la investigación, la empleada nunca asistió al Congreso ni cumplió funciones, pero aparecía en nómina con certificaciones de labores firmadas por el congresista - crédito X

La Corte Suprema de Justicia dio un paso determinante en el proceso que venía adelantando contra el senador Carlos Abraham Jiménez López, del partido Cambio Radical.

La Sala de Instrucción resolvió acusarlo formalmente por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, tras encontrar indicios de que en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) se configuró un esquema de contratación irregular.

De acuerdo con el expediente, una mujer apareció vinculada durante cuatro años como empleada de la UTL de Jiménez, pero nunca asistió a laborar. A pesar de ello, mes a mes recibió salario y prestaciones sociales que no cobraba directamente, pues su tarjeta débito estaba bajo control de personas cercanas al congresista. Según la investigación, dichos recursos habrían terminado usados en gastos de campaña y compromisos políticos.

La defensa del senador y su primer pronunciamiento

El congresista reaccionó inmediatamente a través de su cuenta en X, asegurando: “He sido notificado de una acusación de la Corte Suprema. Tengo la tranquilidad de mi inocencia y la convicción de que la verdad siempre prevalece. Seguiré cumpliendo mi deber como Senador, defendiendo a mi región y a Colombia”.

Además divulgó un comunicado oficial en el que precisó: “A partir de una denuncia anónima, la Corte indaga si, entre 2014 y 2018, en mi condición de representante a la Cámara, solicité a miembros de mi UTL -entre ellos, Juliana Abadía- que me entregaran parte de sus salarios y si las certificaciones de sus labores son auténticas. Respeto profundamente a las instituciones, aun cuando puedan equivocarse, como ocurre en este caso, con una acusación que los propios miembros de mi UTL han negado categóricamente”.

Jiménez insistió en su inocencia y cuestionó la solidez de las pruebas: “Tengo la tranquilidad de quien no ha cometido falta alguna. La acusación se sustenta en meros indicios que serán controvertidos ante los jueces”.

La Sala Especial de Primera Instancia será la encargada de adelantar el juicio, una vez quede en firme la decisión de acusación.

