Capturado uno de los presuntos responsables del atentado contra la base aérea de Cali

El sospechoso fue detenido por los ciudadanos cuando, al parecer, intentaba huir del lugar de los hechos - crédito Ruta 50 Colombia/canal de difusión de WhatsApp

Varios ciudadanos del sector de La Base, barrio del norte de Cali, detuvieron a un joven que presuntamente intentaba escapar, después de participar como autor material del atentado con explosivos frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

En los videos se evidencia que la ciudadanía mantiene al sospechoso inmovilizado, mientras ocasionalmente le golpean para mantenerlo reducido, a la espera de que fuese entregado a las autoridades para su respectivo procesamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las versiones preliminares de los testigos apuntan a que el sospechoso habría participado en la operación de ubicación de los camiones, dispuestos con cilindros de gas para su posterior detonación. Cabe señalar que uno de los vehículos resultó intacto tras el ataque, puesto que no alcanzó a explotar.

Se espera que el detenido preste declaración en las próximas horas ante las autoridades competentes para revelar posibles cómplices y esclarecer su grado de responsabilidad.

Las dos explosiones que sacudieron las inmediaciones de la base aérea sobre las 2:50 p. m., dejaron seis muertos confirmados (uno de ellos un menor de nueve años), y al menos 50 heridos, cifra que podría cambiar conforme evolucionen los reportes médicos.

Alejandro Éder anunció millonaria recompensa para dar con los responsables del atentado

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció medidas inmediatas para dar con los responsables de atentado contra la base aérea - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, informó que las secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo activaron sus protocolos de emergencia y los equipos de refuerzo policial y aéreo ya intervienen en la zona.

Adicionalmente, la Administración municipal pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar circular por la zona mientras avanzan las labores de rescate, verificación y control del área.

El mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y advirtió que la ciudad no permitirá que el miedo se imponga. “Trabajaremos sin descanso para que los responsables enfrenten la justicia”, subrayó.

Como parte de las acciones inmediatas, la alcaldía anunció una recompensa de hasta $400 millones para quienes entreguen información que permita dar con los autores del ataque. También se anunció la restricción del tránsito de vehículos de carga pesada, superiores a 4 toneladas, que tendrá lugar entre las 7:00 p. m. del jueves y las 4:00 a. m. del viernes 22 de agosto. A estas medidas se suma el fortalecimiento de los accesos y salidas de Cali, con apoyo de la Policía Metropolitana.

Por otra parte, Éder hizo también un llamado al Gobierno nacional para intensificar el acompañamiento en materia de seguridad, y enfatizó que la ciudad “no bajará la guardia” frente a este tipo de hechos violentos que buscan desestabilizar el orden público.

La gobernadora del Valle envió un mensaje de unidad a todos los vallecaucanos tras el acto terrorista - crédito @DilianFrancisca/X

A este llamamiento se sumó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, que en su cuenta de X expresó: ““El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y Vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla. Por los inocentes caídos en este ataque terrorista, hoy más que nunca, mi corazón y mi trabajo incansable para continuar en la lucha”.

Las hipótesis preliminares del atentado

Petro expresó que el atentado en Cali fue producto de las accioens contra las disidencias de las Farc en el cañón del Micay - crédito @petrogustavo/X

Mientras la zona aledaña a la base Marco Fidel Suárez permanece acordonada, las autoridades adelantan investigaciones para establecer la autoría y las causas del ataque. Según fuentes oficiales citadas por Noticias Caracol, el atentado forma parte de la estrategia de grupos armados ilegales para atacar infraestructuras oficiales y generar temor en zonas urbanas.

El presidente Gustavo Petro fue incluso más allá, relacionando el ataque con una posible retaliación de las disidencias de las Farc, luego de las recientes operaciones del Ejército Nacional en el Cañón del Micay, al suroeste del país.