Colombia

Sigue el rifirrafe entre Diana Ángel y cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella: “Toda su campaña ha sido hacernos llenar de temor y miedo”

La actriz remarcó la importancia de un debate democrático sin agresiones, negó rumores sobre un supuesto exilio y reclamó que las diferencias políticas no se conviertan en ataques personales

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Diana Ángel agradeció el diálogo e instó a seguidores de Abelardo de la Espriella a frenar hostigamientos - crédito @dianangel01/Instagram - @AbelardoPTE
Diana Ángel agradeció el diálogo e instó a seguidores de Abelardo de la Espriella a frenar hostigamientos - crédito @dianangel01/Instagram - @AbelardoPTE

El debate político colombiano sumó un nuevo capítulo tras el rifirrafe en redes sociales entre la actriz Diana Ángel y seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella, actual presidente electo con 12.959.542 (49,66%) que logró imponerse por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 (48,70%).

El intercambio comenzó cuando la artista Diana Ángel, afín al gobierno de Gustavo Petro, publicó: “Abelardo decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?”. La frase, cargada de ironía, aludía al número de personas críticas al proyecto político de De la Espriella.

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La respuesta llegó desde una cuenta vinculada a los seguidores de la campaña, quienes le contestaron a Ángel: “Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados no con promesas”.

Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X
Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X

La cuenta proselitista añadió que el objetivo de la fuerza política de Abelardo de la Espriella consiste en gobernar “para todo Colombia” y no solo para una parte de la población.

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Ustedes gobernaron para un 40% y nosotros lo haremos para todo Colombia y con el pasar del tiempo hasta los detractores de hoy estarán de nuestro lado”, aseguró el mensaje, que rápidamente generó centenares de reacciones en la red social X.

La actriz Diana Ángel volvió a responder con un mensaje en el que agradeció la interacción, aunque no ocultó su preocupación por el tono de la campaña.

“Agradezco y valoro el tiempo que se toma para responderme. Comprenderá que el mensaje de toda su campaña ha sido hacernos llenar de temor y miedo a los que pensamos diferente a Usted”, puntualizó. A la vez, expresó su esperanza de que la promesa de gobernar para todos los colombianos se traduzca en hechos concretos y pidió que el respeto prime en el debate público.

Abelardo de la Espriella prometió gobernar para toda Colombia y apostó por la reconciliación - crédito @AbelardoPTE/X
Abelardo de la Espriella prometió gobernar para toda Colombia y apostó por la reconciliación - crédito @AbelardoPTE/X

En su mensaje, Ángel hizo un llamado directo a los seguidores del candidato, solicitando cesar los mensajes agresivos y la replicación de noticias falsas.

Espero de todo corazón que sus seguidores sigan su ejemplo y no nos sigan hostigando, con mensajes agresivos, amenazantes y sobre todo que dejen de replicar noticias falsas, como en la que afirman que yo manifesté querer irme del país si usted ganaba. Jamás me iré de Colombia, nunca me he ido y mucho menos renunciaré a mi nacionalidad, ni la cambiaré”, declaró.

La actriz también mencionó que la supuesta declaración sobre un posible exilio había sido desmentida por el mismo director de Publimetro Colombia.

La artista también subrayó la importancia de mantener el debate democrático y la convivencia pacífica, señalando: “Seguiremos desde nuestras posiciones, defendiendo los derechos adquiridos y los avances sociales que hemos tenido en los últimos años y estaremos abiertos a los diálogos necesarios para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos los colombianos, corregir los errores que se hayan cometido, reconocerlos y seguir adelante”.

En su mensaje final, Diana Ángel remarcó que “somos la mitad del país pensando diferente y esa cifra no es una nimiedad”, resaltando la pluralidad de la sociedad colombiana y la necesidad de que las diferencias políticas no se traduzcan en hostigamientos personales.

La actriz concluyó destacando que le tranquiliza observar un descenso en la hostilidad de los mensajes y manifestó su expectativa de que, de ahora en adelante, el ejemplo de respeto sea adoptado por todos los sectores involucrados en la contienda electoral.

Diana Ángel respondió a cuenta de seguidores de De la Espriella: solicita debate sin amenazas ni desinformación - crédito @DianAngel01/X
Diana Ángel respondió a cuenta de seguidores de De la Espriella: solicita debate sin amenazas ni desinformación - crédito @DianAngel01/X

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