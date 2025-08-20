Colombia

Sargento en retiro se encadenó frente a la sede del Ministerio de Defensa: “El Ejército me robó”

Manuel González, exsuboficial del Ejército, protestó encadenado tras denunciar que no recibió prestaciones ni asignación mensual luego de 21 años de servicio, exigiendo diálogo directo con el ministro de Defensa

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Sargento retirado se encadena frente
Sargento retirado se encadena frente al Ministerio de Defensa en protesta por falta de pagos - crédito Colprensa

Una imagen poco habitual sorprendió a quienes transitaban en la mañana del 19 de agosto frente al Ministerio de Defensa en Bogotá: el sargento retirado Manuel González se encadenó a una de las rejas del edificio como forma de protesta. El suboficial aseguró que el Ejército Nacional lo abandonó tras 21 años de servicio, dejándolo sin cesantías ni asignación de retiro.

“Me estoy encadenando acá en el Ministerio de Defensa en protesta porque el Ejército me robó. Primero unos ahorros que tenía en la Caja Promotora de Vivienda. Segundo, me robó las cesantías de 21 años de servicio, no me dieron un peso después de mi retiro”, denunció González, según Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con sus declaraciones, tampoco ha recibido la asignación mensual a la que tendría derecho como militar retirado. El sargento (r) exhibió documentación que, asegura, respalda su versión.

Manuel González denuncia abandono del
Manuel González denuncia abandono del Ejército tras 21 años de servicio- crédito Ejército Nacional

“Por eso es que yo solicito hablar con el señor ministro para que se dé cuenta el país de los atropellos del Ejército. Yo le entregué mi vida completa al Ejército, y mi juventud y de esta forman me está fallando”, afirmó con indignación al medio citado.

Por su parte, fuentes del Ejército Nacional, consultadas por la revista Semana, señalaron que el caso del suboficial está siendo revisado por el área jurídica. Indicaron que González ha tenido procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual podría haber influido en su situación administrativa y en el reconocimiento de beneficios económicos.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, la protesta de González continúa como un acto simbólico de denuncia en una institución donde, según él, “a los que entregan su vida, luego les dan la espalda”.

Crece la polémica por zona económica binacional entre Colombia y Venezuela: militares en retiro alertan sobre riesgos a la soberanía

Militares en retiro advierten sobre
Militares en retiro advierten sobre riesgos a la soberanía por zona económica binacional entre Colombia y Venezuela. - crédito Acore

En otro contexto, la reciente firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para establecer una zona económica binacional generó una creciente ola de críticas y preocupaciones, especialmente entre sectores militares en retiro que ven en esta decisión una amenaza a la seguridad y la soberanía nacional.

El general en retiro Jorge Mora, en declaraciones a Caracol Radio, advirtió que la iniciativa representa un riesgo considerable, no solo por su contenido, sino por la forma en que fue anunciada.

“Hay situaciones de forma y de fondo, y la manera como nos enteramos deja mucho que pensar. Esto parece ser el primer paso hacia la pérdida de la soberanía y la seguridad nacional”, aseguró el ex alto oficial.

Según Mora, lo más preocupante es que este sería apenas el primer paso de una estrategia más amplia del régimen de Nicolás Maduro, que ya anunció que se trataría del “primer memorando de varios” que podrían extenderse a otros cuatro departamentos fronterizos con Venezuela.

El memorando de entendimiento genera
El memorando de entendimiento genera preocupación por posible injerencia venezolana en asuntos internos de Colombia - crédito X

“Esto está colocando en riesgo la defensa nacional de Colombia. Todos sabemos cuál es la importancia que tiene el ELN para el régimen de Maduro y cómo este grupo armado mantiene articulaciones evidentes en zonas como Norte de Santander y Arauca”, afirmó el general (r). Según él, el ELN actúa como “una fuerza empoderada por un país extranjero” para realizar acciones armadas dentro del territorio colombiano.

En Norte de Santander, la incertidumbre crece entre autoridades locales y ciudadanía, especialmente por el silencio y hermetismo con que se ha manejado el acuerdo, sin información clara sobre su implementación ni participación de actores regionales en la discusión.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido de manera detallada a las críticas, limitándose a señalar que la zona económica binacional busca dinamizar el comercio fronterizo y promover el desarrollo conjunto en una de las regiones más golpeadas por el contrabando, la migración y la violencia armada.

Temas Relacionados

Ejército NacionalMinisterio de DefensaMilitares en retiroProtestaCaja Promotora de ViviendaPensión militarColombia-Noticias

Más Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las producciones más populares de

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi deberá remontar el 1-2 que propinó el cuadro de Río de Janeiro en la ida disputada en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Mujer incendió la moto de su expareja en Antioquia, después de que este terminara la relación

La viralización de las imágenes del incidente reabrió el debate sobre los límites de las reacciones emocionales en conflictos personales y la respuesta de la comunidad

Mujer incendió la moto de

El Centro Democrático rechazó el presupuesto nacional propuesto por Gustavo Petro: “No hay ningún esfuerzo para corregir el rumbo”

El desacuerdo entre oficialismo y oposición expondría la preocupación por el crecimiento del gasto público y la falta de consensos en el Congreso de la República, con miras a los recursos con los que contaría el Ejecutivo para la vigencia entrante

El Centro Democrático rechazó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Deportes

EN VIVO São Paulo vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil

ExNacional, vigente en el fútbol europeo, estaría en carpeta de uno de los grandes de Portugal

Once Caldas sigue llenándose los bolsillos en la Copa Sudamericana: este fue el premio económico por clasificar a cuartos