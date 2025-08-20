Represéntate del Pacto Histórico se refirió a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “No busca justicia, sino privilegios”

Expresidente Álvaro Uribe y Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico - crédito redes sociales

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recobró su libertad el 19 de agosto de 2025, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara su regreso a la libertad de inmediato, dejando sin validez la cuestionada orden de detención domiciliaria que fue dada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, el 1 del mismo mes tras conocerse su condena en primera instancia por soborno y fraude procesal.

La noticia causó amores y odios dentro del círculo político colombiano. Varios de los representantes de derecha e izquierda se pronunciaron, entre ellos, Alejandro Toro, militante del Pacto Histórico, partido que respalda el Gobierno de Gustavo Petro.

Por medio de un video difundido por las redes sociales, el parlamentario afirmó que esta decisión del Tribunal respalda el deseo del líder natural del Centro Democrático para, según él, esquivar las repercusiones de su proceso.

“Queda confirmado que el expresidente Uribe no busca justicia, lo que busca es privilegios. Mientras los condenados en Colombia deben estar en prisión, él quiere saltarse hoy la ley. Y hay algo que queda claro: su condena está en firme por soborno y fraude procesal. Es condenado”.

El magistrado Leonel Rogeles Moreno fue el encargado de firmar la resolución en la que se ordena “expedir la boleta de libertad a favor del tutelante”, determinación que le permitía a Uribe desarrollar sus actividades políticas sin interrupciones mientras se da el fallo en segunda instancia para ratificar la condena de más de 12 años de prisión.

Varios fueron los detractores del procesado que se pronunciaron e hicieron de conocimiento público la inconformidad con la determinación.

Otra de las que no dudó en referirse al hecho fue la exalcaldesa de Bogotá y precandidata a la Presidencia de la República, Claudia López.

A través de su cuenta de X afirmó que a pesar de lo que se había decidido por la justicia, estaba siendo vulnerado, incluso, teniendo presente la condena de uno de sus abogados por el mismo caso:

“Igual estaba actuando con libertad e impunidad. Hasta octubre se definirá su apelación y detención. Su aboganster Diego Cadena también fue condenado por manipular testigos a favor de Uribe. Ambos están en libertad que seguirán usando para amenazar, manipular y mantener impunidad”, escribió la exsenadora.

Iván Cepeda, senador de la república y uno de los mayores contrincantes en el proceso de Uribe -pues debido a las denuncias que le hizo el expresidente ante la justicia en contra del parlamentario se dio apertura a todo su caso- no dudo en rechazar la maniobra judicial, sin embargo, sabe que es una decisión que debe acatarse y esperar la siguiente decisión que debe darse aproximadamente en dos meses.

“Por supuesto, respetamos la decisión, más no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones. Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos: ‘Respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente’”, declaró el senador.

Uno de los puntos en los que el Tribunal Superior de Bogotá enfatizó para dejar en Libertad al exjefe de Estado fue que durante todo el proceso, que se dio por más de una década, Uribe siempre compareció en todas las diligencias pertinentes al proceso penal, sin evadir a la justicia.