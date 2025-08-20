Colombia

Participantes de ‘Masterchef Celebrity’ hicieron enojar a Jorge Rausch: el jurado los castigó

El bajonazo que causó la despedida de Jorge Herrera pasó factura a los famosos que siguen en competencia, pues el chef bogotano los dejó sin codiciado beneficio: en su reemplazo habrá otra ventaja

Danny Barros

Por Danny Barros

Jorge Rausch dejó sin pin
Jorge Rausch dejó sin pin de inmunidad a los participantes de 'Masterchef Celebrity' en la octava semana del 'reality' - crédito Cortesía Canal RCN

Un ambiente de tensión y sorpresa marcó la cocina de Masterchef Celebrity Colombia 2025 durante el capítulo emitido el 19 de agosto, cuando el juez Jorge Rausch reprendió públicamente a los concursantes y, junto a la presentadora Claudia Bahamón, anunció la eliminación del tradicional pin de inmunidad en el esperado reto de caja misteriosa.

La noticia, que tomó por sorpresa a los participantes, generó descontento y dejó en el aire la incógnita sobre el beneficio alternativo que recibiría el ganador de la jornada.

El episodio comenzó con los concursantes ingresando al set tras la reciente eliminación del actor Jorge Herrera, lo que ya había afectado el ánimo del grupo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Claudia Bahamón comunicó que, a diferencia de otras ocasiones, el reto no otorgaría el codiciado pin de inmunidad, un elemento clave que suele garantizar una semana más en la competencia.

Nueva regla de Jorge Rausch en 'Masterchef Celebrity Colombia 2025' cambió las estrategias de juego - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Ante las primeras quejas y muestras de desconcierto, Jorge Rausch intervino para justificar la decisión: “Fue floja la entrada, como la entrada no fue buena, no hay pin”, sentenció el chef, señalando que la actitud de los participantes al inicio de la jornada no estuvo a la altura de las expectativas.

La reacción de los concursantes no tardó en manifestarse. Carolina Sabino expresó su desacuerdo con el regaño de Rausch, argumentando que la falta de energía no era responsabilidad de todos. “Pero eso no es culpa de todos”, manifestó.

Por su parte, Valeria Aguilar compartió el sentimiento de inquietud que se había instalado en el grupo antes del reto: “Nos metieron mucho terror”, afirmó, reflejando el ambiente de presión que se vivía en la cocina. Otros participantes, al escuchar que el beneficio alternativo podría no ser tan atractivo, reaccionaron con ironía y desánimo, llegando a comentar que preferirían no ganarlo si se trataba de una “ventaja mala”.

Claudia Bahamón anunció el beneficio que reemplazará al pin de inmunidad en ‘Masterchef Celebrity 2025’

La presentadora del reto culinario, al anunciar la ausencia del pin de inmunidad, adelantó que el ganador del reto recibiría una ventaja, aunque advirtió que “no será tan buena”. Esta declaración aumentó la incertidumbre entre los concursantes, quienes esperaban competir por el habitual premio que les otorga seguridad en la competencia. La presentadora no reveló detalles sobre la naturaleza del nuevo beneficio, lo que alimentó la especulación y el nerviosismo en el grupo.

Claudia Bahamón anunció el cambio
Claudia Bahamón anunció el cambio del pin de inmunidad por otra ventaja en 'Masterchef Celebrity 2025' - crédito cortesía del Canal RCN

La reciente salida de Jorge Herrera, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, también influyó en el ánimo de los participantes. David Sanín, uno de los concursantes, expresó abiertamente su tristeza por la ausencia del actor, reflejando el impacto emocional que tuvo la eliminación en el equipo. La combinación de la noticia sobre el pin de inmunidad y la partida de Herrera contribuyó a un ambiente de incertidumbre y división en la cocina.

El pin de inmunidad, tradicionalmente otorgado al ganador de ciertos retos, representa un seguro de permanencia en Masterchef Celebrity. Su eliminación en esta ocasión dejó a los concursantes sin la posibilidad de asegurarse una semana más en la competencia, incrementando la presión sobre el desempeño individual.

La falta de información sobre el beneficio alternativo solo aumentó la expectativa y el desconcierto entre los participantes, quienes deberán adaptarse a las nuevas reglas del juego.

Los participantes de ‘Masterchef Celebrity
Los participantes de 'Masterchef Celebrity 2025' no recibieron muy bien la noticia de la eliminación del pin de inmunidad - crédito Canal RCN

Mientras la naturaleza del nuevo premio permanece en secreto, los concursantes enfrentan el desafío de destacarse en la cocina para obtener una ventaja cuyo valor aún desconocen. La competencia se intensifica y la incertidumbre se convierte en un ingrediente más en la lucha por permanecer en el programa.

