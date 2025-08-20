Colombia

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la condena de Epa Colombia: “Contra las injusticias no podemos pelear”

El actor y modelo aseguró que a pesar de no tener una cercanía con la empresaria de keratinas, la justicia ha sido muy estricta en su caso

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El actor dio su opinión
El actor dio su opinión sobre la condena de Epa Colombia por los actos cometidos en 2019 - crédito Canal RCN-Más Allá del silencio/YouTube

La condena de más de cinco años de prisión impuesta a Daneidy Barrera Rojas, conocida también como Epa Colombia, por participar y difundir en redes sociales la vandalización de una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá ha generado diversas opiniones en el sector del entretenimiento.

Trascendió en medios nacionales la reciente declaración de Camilo Trujillo, actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que ofreció su perspectiva sobre la situación en dialogo con la revista Semana.

El actor destacó el distanciamiento personal con Epa Colombia, pero destacó que conoce a varias personas cercanas a ella, como es el caso de Yina Calderón.

El actor aseguró que es
El actor aseguró que es una injusticia lo que pasa con Daneidy Barrera - crédito cortesía del Canal RCN

Trujillo dijo inicialmente que “la verdad no teníamos una amistad, sí tengo varios conocidos que eran muy allegados a ella y esta noticia, obviamente, me parece triste porque yo sé que ella en su momento tuvo errores en sus comportamientos, pero yo creo que uno tiene derecho a reivindicarse, yo creo que ella lo hizo”, aseguró el actor al medio antes citado.

Según relató el actor, su opinión de la joven condenada se fundamenta en la transformación que observó en su conducta y su esfuerzo por enmendar los errores del pasado.

“De alguna u otra manera, quiso cambiar y lo demostró, entonces, creo que es muy injusto eso que le está pasando”, explicó, haciendo énfasis en que, a su juicio, el fallo judicial no toma en cuenta la aparente intención de rehabilitación y cambio de vida por parte de Epa Colombia.

La condena resurge en el debate público sobre la proporcionalidad de las penas y la selectividad de la justicia en Colombia, tal y como lo expresó el presidente Gustavo Petro en el reciente Consejo de Ministros, donde, incluso, comparó la condena de la bogotana con el caso del expresidente Álvaro Uribe.

La empresaria ha sido vista
La empresaria ha sido vista por sus familiares y en redes han viralizado algunos encuentros tras las rejas al exterior del centro penitenciario - crédito Cárceles Podcast/YouTube

Trujillo expresó su desconcierto frente al sistema judicial colombiano, contrastando la situación de la creadora de contenido con la de otros ciudadanos que, pese a cometer delitos más graves, no reciben sanciones equivalentes.

“Yo no soy la ley, ni nada de eso, solamente que no me parece que le den tantos años, cuando hay personas que han hecho cosas tan horribles acá en Colombia, las cuales hacen que uno se pregunte cómo es que están libres, y una persona que hizo algo feo esté así, cuando hay personas que han matado y no están en la cárcel”, agregó a la conversación.

Esta postura se suma a un sentir extendido entre distintos sectores sociales que cuestionan la equidad y el correcto funcionamiento de la justicia penal. Trujillo mencionó la existencia de “injusticias en nuestro país y, obviamente, contra eso no podemos pelear”, reflejando un sentimiento de impotencia ante situaciones similares.

La influencer deberá cumplir una
La influencer deberá cumplir una condena de cinco años, tres meses y 15 días en prisión - crédito Inpec

La opinión de Camilo Trujillo es solo una más de las múltiples voces que surgen en medios y redes sociales tras la decisión judicial. El actor puso sobre la mesa la complejidad de la respuesta judicial, al recordar que muchas personas responsables de delitos más graves permanecen sin castigo, mientras otras, por hechos menos graves, reciben sentencias severas.

En redes sociales la condena de la empresaria ha generado opiniones entre los seguidores de Barrera Rojas, quienes han pedido también por medio de diferentes acciones que se le permita purgar la condena en casa junto a su pequeña hija Daphne Samara.

Mensajes como: “Es desproporcionada contrario a lo que pasó con los 70.000 millones de centros poblados”; “otros que han robado más o han hecho cosas peores, están en la calle como si nada”; “creo que fue una condena injusta, pues siempre buscó reparar el daño y sus abogados le hicieron una mala jugada”, entre otros.

