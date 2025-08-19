Siniestro vial en Cali: pareja en motocicleta se accidentó al intentar evadir control de tránsito

Pareja sufre grave accidente en Cali al intentar evadir control de movilidad - crédito Movilidad Cali

En un incidente ocurrido en la autopista Suroriental de Cali, capital de Valle del Cauca, una pareja que se movilizaba en motocicleta sufrió un accidente de tránsito tras intentar evadir un control de movilidad de la Secretaría de Tránsito.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente y tenía la placa deliberadamente tapada para evitar su identificación.

Los hechos se registraron durante un operativo rutinario de control vial, cuando los motociclistas, al percatarse de la presencia de los agentes, optaron por huir del lugar. En medio de la maniobra para escapar, perdieron el control de la motocicleta y terminaron cayendo violentamente sobre el pavimento. Una ambulancia llegó al lugar para atender a los dos ciudadanos, que resultaron lesionados.

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, se pronunció sobre lo sucedido, asegurando que la imprudencia de los conductores pudo haber tenido consecuencias fatales. “Se pudieron matar. ¿De verdad se justifica matarse y estar pagando ahora una cuenta de hospital por no tener Soat y tapar la placa?”, expresó el funcionario, indignado por el grado de irresponsabilidad mostrado.

Orozco también recordó que este tipo de incidentes se repiten con frecuencia, ya que muchos motociclistas intentan huir de los controles antes que enfrentar las sanciones correspondientes. “Ese grado de irresponsabilidad no tiene nombre”, añadió.

Las autoridades reiteraron que todos los conductores deben portar la documentación obligatoria, incluyendo la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad, el Soat vigente y la revisión técnico-mecánica. El incumplimiento de estas normas no solo acarrea sanciones económicas, también graves riesgos para la integridad de los ciudadanos.

Secretario de Movilidad de Cali advierte sobre la imprudencia y riesgos de evadir controles - crédito Movilidad Cali

Asimismo, desde la Secretaría se recordó que la evasión de controles y las agresiones a funcionarios públicos pueden tener consecuencias legales, con base en lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Esta normativa contempla penas de hasta 8 años de prisión para quienes atenten contra la autoridad durante su labor, incluyendo lanzar objetos o causar lesiones.

Hasta el momento, no se ha informado la sanción exacta impuesta al conductor, pero se confirmó que ambos ocupantes fueron atendidos médicamente tras el accidente. El caso se suma a una creciente preocupación en la capital del Valle del Cauca por la irresponsabilidad vial de algunos motociclistas, que ponen en riesgo sus vidas, así como la seguridad de otros actores viales.

28 menores fallecidos en accidentes viales en solo cuatro meses: alarmante situación en el Valle del Cauca

Este reciente accidente se suma a un panorama preocupante en materia de seguridad vial en el Valle del Cauca, especialmente en lo que respecta a los menores de edad. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta el 5 de mayo de 2025 se reportaron 28 muertes de niños y adolescentes en accidentes de tránsito en el departamento, una cifra que iguala la totalidad de víctimas menores registrada durante todo el 2024.

Autoridades y comunidad en Cali exigen mayor señalización y control vial tras el aumento de muertes de menores en accidentes de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

De los fallecidos en 2025, 12 eran residentes de Cali. En 2024, 11 de los 28 menores fallecidos también murieron en la capital vallecaucana. El informe señala que 77% de las víctimas eran varones; 19 de los menores iban como pasajeros o conductores de motocicleta, dos se desplazaban en bicicleta, cuatro viajaban en otro tipo de vehículos y uno más era peatón.

A raíz de estos accidentes, la Secretaría de Movilidad del distrito anunció el fortalecimiento de campañas de sensibilización sobre normas viales y prevención de accidentes.

La falta de cultura vial, la evasión de controles, y el incumplimiento de normas básicas como portar documentos al día, se han convertido en una combinación peligrosa que sigue cobrando vidas en las vías del Valle.